Москвичи начали раскупать билеты на зимние гастроли камаловцев

Фото: Олег Тихонов

В январе будущего года пройдут традиционные гастроли Камаловского театра в Москве, билеты недавно поступили в продажу и уже активно раскупаются. Об этом сообщил на вчерашней пресс-конференции директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов. О том, что ждет зрителей в новом сезоне — в материале «Реального времени».

«Голубая шаль» начинает

Новый сезон камаловцы откроют 5 октября. Как всегда, в вечер открытия пойдет бессменная «Голубая шаль» — знаковый спектакль, столь любимый публикой. Впрочем, как сообщил на пресс-конференции директор Камаловского театра Ильфир Якупов, выйдя из отпуска, труппа уже успела поработать — были гастроли в Якутию и Узбекистан. В ответ узбекский театр приехал на гастроли в Казань.

Первой премьерой нового сезона станет постановка Ильгиза Зайниева, выбравшего многопластовый философский роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». И дело, наверное, не только и не столько в том, что Айтматову исполняется 90 лет, а в генеральной линии театра, предпочитающего переносить на сцену хорошую литературу. Премьера спектакля пройдет с 4 по 7 ноября и приурочена традиционно к дню рождения многолетнего главного режиссера театра Марселя Салимжанова.

В декабре ожидается еще одна премьера у Ильгиза Зайниева — «Очарованный танцем». Главную роль в этом спектакле — танцора и хореографа — исполнит Ильдус Габдрахманов. Герой спектакля подвержен исканиям, он уезжает за счастьем, но все же возвращается в родной город.

Недавний выпускник ГИТИСа Айдар Заббаров взял в работу пьесу Александра Володина «Пять вечеров», премьера намечена на весну будущего года



Режиссер прошлогодней нашумевшей премьеры «И это жизнь?» по прозе Гаяза Исхаки, недавний выпускник ГИТИСа Айдар Заббаров взял в работу пьесу Александра Володина «Пять вечеров», премьера намечена на весну будущего года. Напомним, что «Пять вечеров» в постановке Ильи Славутского идут и в Качаловском театре, но Заббарова это не смущает. На пресс-конференции он пояснил, что когда брал пьесу Володина в работу, не знал, что «Пять вечеров» готовятся к выходу и в Качаловском театре. Тем не менее он считает, что спектакли будут разными, и у каждой постановки будет своя зрительская аудитория.

Главный режиссер Камаловского театра Фарид Бикчантаев приступает к работе над пьесой Мансура Гилязова «Вы живы?». У новой постановки трудный жанр — комическая драма. Премьера назначена на весну будущего года.

На Малой сцене театра — бенефис молодых. Здесь запланированы постановки трех пьес молодых авторов, которые интересно заявили себя в конкурсе и лаборатории «Новая татарская драма». Это Эндже Гиззатова, Сюмбель Гаффарова и Гузель Сагитова. Их пьесы воплотят молодые режиссеры Олег Киньзягулов, Рамиль Гараев и даже сам мэтр Фарид Бикчантаев.

«Науруз» придет в июне

Одно из главных событий сезона в Камаловском театре — Международный фестиваль театров тюркоязычных стран «Науруз», он пройдет в Казани с 3 июня будущего года. Два предыдущих фестиваля были посвящены театрам Казахстана и Якутии, новый же «Науруз» будет проходить под знаком театра Башкортостана, которому исполняется 100 лет. Несколько башкирских театров привезут в Казань свои спектакли, в том числе казанцы смогут посмотреть и нашумевшую инсценировку романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», спектакль поставлен на сцене академического театра им. М. Гафури.





Фарид Бикчантаев приступает к работе над пьесой Мансура Гилязова «Вы живы?»



«Вообще у нас в наступающем сезоне огромное количество фестивалей», — пояснил на пресс-конференции Фарид Бикчантаев. В ноябре, например, пройдет фестиваль, посвященный драматургии Аяза Гилязова, участие в нем со своими спектаклями примут многие татарстанские театры, приедет даже театр из Хакасии, где идет спектакль по пьесе Гилязова «Три аршина земли», а завершится фестиваль одной и самых удачных постановок прошедшего сезона — спектаклем Фарида Бикчантаева «Взлетел петух на плетень».

В декабре в Камаловском пройдет традиционный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» — прекрасная школа для молодых режиссеров, у которых бывает и возможность показать свои спектакли, и получить ценные советы маститых коллег.

Сами же камаловцы также примут участие в международных фестивалях — их ждут в Будапеште, Нанкине и Уфе. Ну а гастроли театра, помимо Москвы и новой сцены Малого театра, пройдут в Уфе, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

1 / 15 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов