Поднимаем ручки и машем. Как татарстанская ГИБДД предлагает бороться со смертностью пешеходов

В Татарстане в сентябре погибли 20 пешеходов

Фото: Максим Платонов

Рекордным по количеству смертельных случаев на пешеходных переходах стал сентябрь в Татарстане. За три недели произошло 18 ДТП, в которых погибло 20 человек. Более половины трагических происшествий случилось на нерегулируемых переходах, самая резонансная трагедия произошла в Казани на улице Ибрагимова, когда 70-летний водитель сбил маму с дочкой. Начальник Госавтоинспекции республики призвал не надеяться на правосознание автовладельцев и самим обеспечивать свою безопасность.

Помаши водителю ручкой: ГИБДД Татарстана начала эксперимент

По итогам 8 месяцев в Татарстане выросла аварийность на пешеходных переходах. Зарегистрировано 363 ДТП (+19 фактов), в которых погибло 10 человек. Но сентябрь побил все антирекорды. За три недели произошло 18 ДТП, в которых погибло 20 пешеходов.

Самое резонансное происшествие случилось в Казани 11 сентября. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ибрагимова водитель сбил маму с 10-летней дочкой. Водитель даже не пытался тормозить, как позже он рассказал следователям — отвлекся от дороги.

На следующий после трагедии день пешеходный переход, который был местом концентрации ДТП — пять случаев за 2018 год, оборудовали светофором с кнопкой вызова. По словам начальника ГИБДД Татарстана, это не тот случай, когда власти спохватились после несчастного случая, светофор по плану здесь должны были установить до 20 сентября.

— Наличие пешеходного перехода не всегда является панацеей от последствий грубых нарушений ПДД со стороны водителя. При переходе необходимо убедиться в собственной безопасности и при условии, что водители уступают дорогу, продолжить движение, — рекомендует Ленар Габдурахманов, начальник управления ГИБДД МВД по РТ.

Ленар Габдурахманов: «Наличие пешеходного перехода не всегда является панацеей от последствий грубых нарушений ПДД со стороны водителя». Фото Олега Тихонова

Пешеходов Габдурахманов попросил не задерживаться на проезжей части длительное время, не отвлекаться на гаджеты и, в качестве эксперимента, семафорить водителям.

— Для информирования автомобилиста о переходе рекомендуем просигнализировать, подняв руку. Это будет сигналом водителю, что пешеход действительно готов переходить по нерегулируемому пешеходному переходу. Потому что бывают ситуации, когда люди стоят, водители останавливаются, пытаются пропустить, а пешеходы говорят, что им идти никуда не надо, и получается недопонимание. В качестве эксперимента мы рекомендуем этот момент проводить, — предложил Габдурахманов.

Как люди появляются на дороге, остается загадкой



59% всех ДТП с участием пешеходов происходят на нерегулируемых «зебрах», остальные — в неположенных местах. Из 20 погибших в сентябре 16 погибли по собственной вине. Среди причин — движение вдоль проезжей части, переход вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости.

— Как люди появляются на дороге, остается загадкой. Они перелезают через заборы либо идут по проезжей части? Пешеходное ограждение создано, чтобы у пешехода не было соблазна перейти дорогу, где это сделать нельзя, — сказал главный дорожный инспектор.

С чем связано большое количество ДТП в сентябре? По словам Габдурахманова, причина не в том, что на дороги выехало большое количество студентов, поскольку ДТП стало больше не только в крупных городах. Рост числа ДТП начался в августе, тогда были происшествия в основном по вине иногородних водителей. Рост в сентябре связали с ранними сумерками — 13 из 18 ДТП произошло в темное время суток. Также многие погибшие пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.





Рост числа ДТП начался в августе, тогда были происшествия в основном по вине иногородних водителей. Фото Олега Тихонова

— Почему люди больше пьют в сентябре — это не к нам, а к соцслужбам, может быть, у них осенняя депрессия, — предположил Габдурахманов.

По словам главного госавтоинспектора, сейчас в Татарстане 128 мест массовой концентрации ДТП, из них 88 — в Казани. Это не только пешеходные переходы, хотя к ним особое внимание. 47 переходов оборудуют в этом году знаками со светодиодной подсветкой, еще 50 — в следующем.



Как только экипаж заезжал в район, в группе WhatsApp сразу появлялась информация

Журналисты спросили у Ленара Габдурахманова о мерах, которые будут предприняты в связи с ростом числа ДТП. В качестве одной из них предложили ужесточить выдачу водительских прав пожилым (в ДТП на Ибрагимова был виновен 70-летний водитель).

— Законодательно ограничений по возрасту у нас нет, но мы прекрасно понимаем, что в 86 и 90 лет реакция не та и тяжело ездить. Но есть у нас конкурс «Автобабай», там некоторые показывают результаты, до которых молодым далеко, — сказал Габдурахманов, дав понять, что для пожилых водителей препон не будет. Зато возможны другие изменения.

— Мы внесли предложение в Госсовет — у нас есть водители, которые, не получая права управления ТС, попадаются пьяными. Мы предложили, чтобы их не сразу допускать до экзаменов, — рассказал Габдурахманов.

Что касается пьяных водителей, то к уголовной ответственности (ее предусматривает повторное нарушение) в этом году привлечено на 15 человек больше. Только за прошлую пятницу было поймано десять нетрезвых водителей. Несмотря на сокращение в штате ГИБДД (минус 190 человек), инспекторы продолжают рейды, которые в госавтоинспекции считают очень эффективными, даже несмотря на отсутствие «улова».

Несмотря на сокращение в штате ГИБДД, инспекторы продолжают рейды, которые в госавтоинспекции считают очень эффективными. Фото Олега Тихонова

— У нас пять экипажей отработали во всех районах республики. Как только экипаж заезжал в район, в группе WhatsApp сразу появлялась информация — все отслеживают наше передвижение, и нарушители на дороги не выезжают. Наша задача — не пьяного поймать, а то, чтобы он вообще не выехал. Поэтому мы, наоборот, специально будем давать информацию в группах о том, что экипажи будут отрабатывать, рейды будем продолжать, — предупредил Ленар Габдурахманов.