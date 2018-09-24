Поднимаем ручки и машем. Как татарстанская ГИБДД предлагает бороться со смертностью пешеходов
В Татарстане в сентябре погибли 20 пешеходов
Рекордным по количеству смертельных случаев на пешеходных переходах стал сентябрь в Татарстане. За три недели произошло 18 ДТП, в которых погибло 20 человек. Более половины трагических происшествий случилось на нерегулируемых переходах, самая резонансная трагедия произошла в Казани на улице Ибрагимова, когда 70-летний водитель сбил маму с дочкой. Начальник Госавтоинспекции республики призвал не надеяться на правосознание автовладельцев и самим обеспечивать свою безопасность.
Помаши водителю ручкой: ГИБДД Татарстана начала эксперимент
По итогам 8 месяцев в Татарстане выросла аварийность на пешеходных переходах. Зарегистрировано 363 ДТП (+19 фактов), в которых погибло 10 человек. Но сентябрь побил все антирекорды. За три недели произошло 18 ДТП, в которых погибло 20 пешеходов.
Самое резонансное происшествие случилось в Казани 11 сентября. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Ибрагимова водитель сбил маму с 10-летней дочкой. Водитель даже не пытался тормозить, как позже он рассказал следователям — отвлекся от дороги.
На следующий после трагедии день пешеходный переход, который был местом концентрации ДТП — пять случаев за 2018 год, оборудовали светофором с кнопкой вызова. По словам начальника ГИБДД Татарстана, это не тот случай, когда власти спохватились после несчастного случая, светофор по плану здесь должны были установить до 20 сентября.
— Наличие пешеходного перехода не всегда является панацеей от последствий грубых нарушений ПДД со стороны водителя. При переходе необходимо убедиться в собственной безопасности и при условии, что водители уступают дорогу, продолжить движение, — рекомендует Ленар Габдурахманов, начальник управления ГИБДД МВД по РТ.
Пешеходов Габдурахманов попросил не задерживаться на проезжей части длительное время, не отвлекаться на гаджеты и, в качестве эксперимента, семафорить водителям.
— Для информирования автомобилиста о переходе рекомендуем просигнализировать, подняв руку. Это будет сигналом водителю, что пешеход действительно готов переходить по нерегулируемому пешеходному переходу. Потому что бывают ситуации, когда люди стоят, водители останавливаются, пытаются пропустить, а пешеходы говорят, что им идти никуда не надо, и получается недопонимание. В качестве эксперимента мы рекомендуем этот момент проводить, — предложил Габдурахманов.
Как люди появляются на дороге, остается загадкой
59% всех ДТП с участием пешеходов происходят на нерегулируемых «зебрах», остальные — в неположенных местах. Из 20 погибших в сентябре 16 погибли по собственной вине. Среди причин — движение вдоль проезжей части, переход вне зоны пешеходного перехода в зоне его видимости.
— Как люди появляются на дороге, остается загадкой. Они перелезают через заборы либо идут по проезжей части? Пешеходное ограждение создано, чтобы у пешехода не было соблазна перейти дорогу, где это сделать нельзя, — сказал главный дорожный инспектор.
С чем связано большое количество ДТП в сентябре? По словам Габдурахманова, причина не в том, что на дороги выехало большое количество студентов, поскольку ДТП стало больше не только в крупных городах. Рост числа ДТП начался в августе, тогда были происшествия в основном по вине иногородних водителей. Рост в сентябре связали с ранними сумерками — 13 из 18 ДТП произошло в темное время суток. Также многие погибшие пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.
— Почему люди больше пьют в сентябре — это не к нам, а к соцслужбам, может быть, у них осенняя депрессия, — предположил Габдурахманов.
По словам главного госавтоинспектора, сейчас в Татарстане 128 мест массовой концентрации ДТП, из них 88 — в Казани. Это не только пешеходные переходы, хотя к ним особое внимание. 47 переходов оборудуют в этом году знаками со светодиодной подсветкой, еще 50 — в следующем.
Как только экипаж заезжал в район, в группе WhatsApp сразу появлялась информация
Журналисты спросили у Ленара Габдурахманова о мерах, которые будут предприняты в связи с ростом числа ДТП. В качестве одной из них предложили ужесточить выдачу водительских прав пожилым (в ДТП на Ибрагимова был виновен 70-летний водитель).
— Законодательно ограничений по возрасту у нас нет, но мы прекрасно понимаем, что в 86 и 90 лет реакция не та и тяжело ездить. Но есть у нас конкурс «Автобабай», там некоторые показывают результаты, до которых молодым далеко, — сказал Габдурахманов, дав понять, что для пожилых водителей препон не будет. Зато возможны другие изменения.
— Мы внесли предложение в Госсовет — у нас есть водители, которые, не получая права управления ТС, попадаются пьяными. Мы предложили, чтобы их не сразу допускать до экзаменов, — рассказал Габдурахманов.
Что касается пьяных водителей, то к уголовной ответственности (ее предусматривает повторное нарушение) в этом году привлечено на 15 человек больше. Только за прошлую пятницу было поймано десять нетрезвых водителей. Несмотря на сокращение в штате ГИБДД (минус 190 человек), инспекторы продолжают рейды, которые в госавтоинспекции считают очень эффективными, даже несмотря на отсутствие «улова».
— У нас пять экипажей отработали во всех районах республики. Как только экипаж заезжал в район, в группе WhatsApp сразу появлялась информация — все отслеживают наше передвижение, и нарушители на дороги не выезжают. Наша задача — не пьяного поймать, а то, чтобы он вообще не выехал. Поэтому мы, наоборот, специально будем давать информацию в группах о том, что экипажи будут отрабатывать, рейды будем продолжать, — предупредил Ленар Габдурахманов.
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