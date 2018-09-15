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Вдоль да по речке: как проходит «Кросс нации» на набережной Казанки

11:00, 15.09.2018
Вдоль да по речке: как проходит «Кросс нации» на набережной Казанки Фото: Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит Всероссийский день бега «Кросс нации – 2018». Забеги проводятся по Кремлевской набережной. Самый массовый — традиционно забег длиной 1 км с участием школьников, сотрудников государственных и общественных организаций, учащихся детско-юношеских спортивных школ, студентов, ветеранов спорта и других. Профессиональные спортсмены преодолевают 1, 2, 4 или 6 км.

Видео Камиля Исмаилова
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