Скандалы недели: крепкий орешек из Бугульмы, больничный Рушании Бильгильдеевой и дело Даутовой

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Уходящая неделя выдалась поистине насыщенной: были подведены итоги единого дня голосования, по всей стране прошли акции протеста против пенсионной реформы, глава Росгвардии вызвал главного оппозиционера страны на дуэль, а «отравители» Скрипалей дали свое первое интервью. Татарстан тем временем негодовал по поводу «утечки» доходов в Москву, выбирал новых глав районов и боролся с ОРВИ. Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Единый день голосования, митинги против пенсионной реформы и дуэль Золотова с Навальным

В понедельник вся страна подвела итоги Единого дня голосования. Напомним, в этот день в 80 регионах прошли более 4,7 тысячи выборов разного уровня. В списки избирателей было включено около 65 миллионов человек, однако явка на выборы в большинстве регионов оказалась рекордно низкой. Отметим, что в ходе единого дня голосования в ассоциацию поступило 318 сообщений о возможных нарушениях, однако 118 сообщений оказались ложными. Также на выборах в ПФО не обошлось без нескольких инцидентов, в том числе драк. О непростой обстановке, в которой прошли выборы, подробно писало «Реальное время».

Стоит заметить, что ситуация осложнялась и тем, что выборы прошли параллельно с массовыми акциями протеста против пенсионной реформы, объявленными сторонниками Навального. К слову, на тему «навальнят» и протестных настроений молодежи в беседе с нашим изданием высказался новый министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Выборы прошли параллельно с массовыми акциями протеста против пенсионной реформы, объявленными сторонниками Навального. Фото Максима Платонова

Помимо митингов по всей стране, большой резонанс на этой неделе вызвало видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова в адрес Алексея Навального — первый вызвал оппозиционера на дуэль. Журналист, политолог, а с недавних пор и политик Максим Шевченко по просьбе «Реального времени» дал оценку обращению Золотова, назвав его заявление странным, безответственным и «страшным».

Первое интервью «отравителей» из Солсбери

На уходящей неделе вышло интервью, к которому было приковано внимание всего мира — главред телеканала RT Маргарита Симоньян побеседовала с подозреваемыми полицией Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Симоньян сообщила, что Александр Петров и Руслан Боширов позвонили ей сами на личный номер. По ее словам, они согласились дать интервью только ей, так как «они меня знают по эфирам и читают мои соцсети и поэтому, опять же по их словам, доверяют».

В первую очередь, Петров и Боширов подтвердили, что это их настоящие имена и фамилии. Также они отметили, что ездили в Солсбери с туристическими целями: «Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город». По словам Боширова, в Солсбери есть знаменитый во всей Европе «Солберецкий» собор, на который они хотели посмотреть. Никаких подробностей о месте проживания, родственниках, круге общения и работе этих мужчин в интервью не прозвучало.

Если судить по соцсетям, зрители довольно скептически отнеслись к беседе главреда RT с подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Некоторые даже предположили, что на вопросы Симоньян отвечали не реальные Петров с Бошировым, а просто очень похожие на них люди в гриме. Также беседу прокомментировала британская сторона: представитель Терезы Мэй назвал интервью Петрова и Боширова оскорблением здравого смысла. Тем временем власти США планируют ввести второй, «жесткий» пакет санкций против России из-за дела с отравлением Скрипалей в Великобритании.

По словам Боширова, в Солсбери есть знаменитый во всей Европе «Солберецкий» собор, на который они хотели посмотреть. Фото phototravelguide.ru

Крепкий орешек из Бугульмы



Известного в Бугульме предпринимателя Евгения Деданина во вторник узнала вся страна. Около 8 утра домой к нему нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге, оба злоумышленника скончались от ножевых ранений. Предполагаемого сообщника налетчиков из Самарской области — тренера по боевым искусствам Андрея Климанова — отправили под арест в пятницу. Свою причастность к преступлению он отрицает, в полиции же располагают сведениями, что именно Климанов сдал самарским квартиру, и он же засветился под камерой наблюдения во время ночных прогулок у дома Деданина.

Сам Евгений Деданин успел получить статус потерпевшего в деле о разбое и подозреваемого в убийстве за пределами необходимой обороны. Подозреваемым он быть перестал в четверг, когда прокуратура РТ отменила постановление о возбуждении данного дела. На защиту Евгения готовы встать и бугульминцы — в городе чета бизнесменов пользуется большим уважением, да и не только они.

— Мне просто объяснили, что по закону так положено, потому что есть два трупа. Говорят, что якобы процедура такая — без уголовного дела в отношении меня не обойдется, — рассказал потерпевший и подозреваемый, уточняя, что сам в этом вопросе не компетентен, поскольку юридически не подкован. Также в интервью «Реальному времени» Деданин заявил: «Не добивал никого в спину, а лишь пытался защититься».

— В средствах массовой информации, в интернете пишут, но это вырвано из контекста, неправильно передано. Что я бежал за кем-то, преследовал — такого не было! Все происходило в процессе драки. Они тянули меня на улицу — у меня там стройматериалы, вернее, инструменты — ломы, лопаты. Сами понимаете, если бы у них лом в руках был — я бы, наверное, уже все, — говорит Деданин. — Когда он меня повалил, я, наверное, хаотично ударил его в спину, потому что ножей из рук я до последнего не выпускал, — объяснил мужчина.

Около 8 утра домой к Деданину нагрянули двое бандитов с оружием

Повышение платы за детский сад, введение «тихого часа» и возрождение детских лагерей за счет бизнеса

Силовики продолжают шерстить контракты учреждений здравоохранения Татарстана. Вслед за делом о распиле благотворительных средств Противоракового фонда появилось новое — о поставке 166 консолей жизнеобеспечения с признаками контрафакта в перинатальный центр РКБ. По документам, оборудование для спасения жизни малышей и рожениц было произведено в Турции и закуплено в 2016 году. И вот через 2 года силовики получили данные таможни — такой товар в Россию не ввозился! Опасны ли консоли неизвестного производителя для малышей и мам и с кого спросили за кривой госконтракт на 28 млн — на уходящей неделе выяснило «Реальное время».

Также с 1 января 2019 года в Татарстане поднимут плату за детский сад. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Речь идет о так называемом среднем размере родительской платы, исходя из которого рассчитываются субсидии, но, как показывает практика последних лет, вслед за этим поднимают и реальную плату. В этом году повышение произойдет сразу на 8 процентов — это в два раза больше, чем в прошлом. Поднимать плату власти республики не забывают, а вот на обещание отменить абонентскую плату память оказалась короткая.

Тем временем депутаты Госсовета РТ озадачились запретом на шум в дневное время с 13 до 15 часов. Об этом парламентариев попросили «кормящие мамы». На рассмотрение законопроект могут внести уже до конца этого года, пока подробностей нет, но уже известно, что в первую очередь запрет коснется жилых домов и придомовых территорий и тех, кто занимается строительством, ремонтом или просто любит слушать громкую музыку. Представители бизнеса, в том числе стройотрасли, не оценили инициативу народных избранников, подсчитывая потенциальные убытки и выпадающие доходы, если строительство или ремонт придется останавливать на два часа в день. Также на уходящей неделе стало известно о том, что предпринимателей из Казани попросят скинуться на ремонт детских лагерей. Предполагается, что взамен бизнес получит возможность организовывать там мероприятия вне летнего сезона.

К слову о бизнесе: 12 сентября в Казани прошло организованное бизнес-сообществом «Атланты» открытое интервью с участием Рубена Варданяна, основателя компании «Тройка Диалог» (ныне «Сбербанк CIB»), идеолога школы «Сколково» и одного из 200 богатейших людей России по версии Forbes. В ходе интервью Варданян рассуждал о непривлекательном статусе предпринимателя в России, об отношении чиновников к бизнесу, изменениях в Татарстане и многом другом. Основные тезисы выступления вы можете найти здесь.



Предпринимателей из Казани попросят скинуться на ремонт детских лагерей. Предполагается, что взамен бизнес получит возможность организовывать там мероприятия вне летнего сезона. Фото Максима Платонова



Спецоперация Следкома и МВД, изъятие рекордной партии «дури» и нелегальные мигранты

В Казани стартовал судебный процесс по делу об организации незаконной миграции при непосредственном участии высокопоставленных сотрудников управления Федеральной миграционной службы. Их обвиняют в превышениях, злоупотреблениях, взятках и участии в преступном сообществе по легализации не меньше 652 гастарбайтеров. Любопытно, что год назад, когда это дело пришло в суд первый раз, речь шла об устройстве 1 300 граждан ближнего зарубежья. О судебном допросе действующего начальника управления миграционной службы МВД Татарстана и темных сторонах татарстанского гостеприимства — среди хозяев «резиновых» квартир обнаружили покойника — подробно рассказывало «Реальное время».

Также на этой неделе Верховный суд Татарстана продолжил рассмотрение коллективного иска граждан к кабинету министров республики из-за строительства МСЗ. Отметим, что судья ВС РТ Эдуард Каминский сдержал свое обещание, данное на последнем заседании — для процесса по делу выделили самый большой зал, который вместил около 50 человек, но активисты все равно утверждали, что часть из них осталась на улице. Причина банальная — не успели вовремя на заседание из-за пробок. Защитник интересов несогласных граждан — жителей поселка Осиново — Елена Бикташева выступила перед судом с уточненными требованиями и попросила материалы проверки аж из Твери, ведь там подтвердили незаконность территориальной схемы, но ей отказали.

Вместе с тем, новую спецоперацию по возврату незаконно отчужденной земли в собственность РФ начали в среду сотрудники Следкома в Тукаевском районе Татарстана. Еще в январе прокуроры выявили незаконную передачу 48 участков элитному коттеджному поселку, именующемуся дачным товариществом «Алан». И началась их активная застройка. 12 сентября с обысками к главным садоводам пришли силовики. Дело возбуждено по признакам превышения полномочий и мошенничества «под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов». Под следствием — экс-глава Тукаевского исполкома Расим Асылгараев, учредители ДНТ «Алан» и их партнеры, включая директора завода «Стройдеталь».

А МВД Татарстана поставило рекорд по объему изъятой за один раз партии «дури» — 116,5 кг. В воскресенье на съезде с паромной переправы в Аракчино задержали иномарку производства США с московскими номерами. Обшивка черного «доджа» оказалась под завязку начинена наркотиками разных видов . Как утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах, двигался наркотрак в Уфу. По ходатайству следствия суд отправил москвичей на два месяца в СИЗО-2.

В воскресенье на съезде с паромной переправы в Аракчино задержали иномарку производства США с московскими номерами



Скандальные выборы в Башкирии, новый муфтий РБ и задержание уфимского прокурора

В воскресенье, 9 сентября, в Единый день голосования состоялись выборы в Государственное Собрание — Курултай Башкортостана. Процесс привлекал внимание несогласованными митингами с задержанием активистов, пьяными членами избиркомов и скандалом со взяткой, случившимся за несколько дней до голосования. Впрочем, любопытными были и предвыборные обещания кандидатов, о чем «Реальное время» писало ранее. Теперь новый парламент Башкирии будет выглядеть так: «Единая Россия» — 79 мест, КПРФ — 15 мест, ЛДПР — 7 мест, «Справедливая Россия» — 5 мест, «Патриоты России» — 2 места, «Зеленые» — 1, еще 1 место досталось самовыдвиженцам.

Напомним, на прошлой неделе «Реальное время» рассказало о внутрипартийном конфликте в рядах башкирской компартии, который вылился в скандал со взяткой члену ЦИК РБ. Выборы в Госсобрание — Курултай Башкортостана прошли, но пожар полностью не удалось потушить . Казалось бы, в региональный парламент должна пройти семейная пара — Рустам и Лия Хафизовы. Но, видимо, делиться мандатом с прекрасной половинкой этой четы в руководстве рескома КПРФ не настроены. Выяснилось, что без корочки депутата могут оставить еще одного «левака», победившего в своем округе.

А в понедельник сотрудники ФСБ задержали прокурора Советского района города Уфы. В загородном доме у него было изъято около 180 млн рублей. Однако предполагается, что стоимость имущества семьи и близких Рамиля Гарифуллина приближается к миллиарду. Тем временем источники сообщают, что силовик уже написал явку с повинной.

Параллельно с этим стало известно, что интрига вокруг будущего муфтия Башкирии разрешится буквально через пару месяцев. В сентябре, после прошедших выборов в Госсобрание — Курултай, определятся претенденты на роль лидера уммы республики, а через 2 месяца все узнают имя председателя ДУМ РБ. И это не Айнур Арсланов, как ожидали многие после конфликта в руководстве муфтията. Найдена компромиссная фигура : по информации «Реального времени», теперь власти республики делают ставку на другого хазрата — имам-мухтасиба города Сибай и казыя Зауралья Агляметдина Газизова.

Кстати, на этой неделе митрополит Казанский и Татарстанский Феофан высказался о недавнем скандале вокруг фигуры протоиерея из Чистополя Владимира Головина: «Отвечать на личные выпады против меня Головину не собираюсь, это на его совести. Мое дело — свидетельствовать о правде Божьей. Протоиерею Головину неплохо было бы покаяться ».

На этой неделе митрополит Казанский и Татарстанский Феофан высказался о недавнем скандале вокруг фигуры протоиерея из Чистополя Владимира Головина. Фото ok.ru



Рост заболеваемости ОРВИ в Татарстане и рейтинг жалоб на республиканских врачей

На этой неделе Минздрав РТ сообщил о том, что в республике растет заболеваемость ОРВИ. В планы по вакцинации от гриппа в Татарстане в этом году выросли уже до 45%, в то время как в прошлый эпидсезон удалось привить 41,5% населения республики, а это 1,6 млн человек. Достигать повышенных показателей планируют за счет мобильных пунктов у метро в Казани, прививочных станций в ТЦ в крупных городах республики и благодаря повышению сознательности населения, которое теперь может обезопасить себя от гриппа, придя в поликлинику даже в субботу. Также представители министерства высказались о том, опасны ли отечественные вакцины и как в самом Минздраве относятся к родителям — отказникам от прививок.

Помимо этого, был озвучен рейтинг жалоб на врачей в Татарстане . Как выяснилось, чаще всего жители РТ жалуются на поборы в больницах и отказ в бесплатном медицинском обслуживании. За 2017 год в территориальное отделение Фонда обязательного медицинского страхования поступило без малого 1 800 жалоб, из которых 1 432 эксперты признали обоснованными. Лидерами антирейтинга стали ГКБ №7 Казани и Нижнекамская ЦРБ. Клиники с выводами ФОМС не согласны и считают, что виноваты сами пациенты, которые сначала соглашаются на платные услуги, а потом идут жаловаться.

Больничный лидера «справедливоросов» и новое дело Даутовой

В четверг лидера отделения «Справедливой России» и депутата Казгордумы Рушанию Бильгильдееву задержали на 48 часов в качестве подозреваемой в мошенничестве с ущербом на сумму свыше 7 млн рублей. Произошло это, когда Бильгильдеева добровольно пришла дать показания по своему делу, утверждает ее адвокат Физули Балафендиев. По ее словам, из Следкома его клиентку увезли в прединфарктном состоянии в больницу и экстренно госпитализировали. Палату задержанной взяли под охрану, но вчера ее сняли — следователь подписал постановление об освобождении.

Подозревают Бильгильдееву в том, что в 2013—2016 годах она — в качестве руководителя и учредителя ООО «Агентство недвижимости «Пассаж» — привлекала средства граждан на покупку земельных участков, обещая в договорах подвести к земле все коммуникации и благоустроить территорию. Договор не исполнен, деньги не возвращены. Потерпевшими пока признаны 24 человека. По их словам, реальных пострадавших значительно больше. Подозреваемая на допросе настаивала — умысла не было, коммуникации строятся, часть денег уже возвращена.

Вместе с тем, в Казани возбудили новое дело в отношении экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой. Теперь обвиняемую в злоупотреблениях, растрате и фальсификации отчетности подозревают еще и в мошенничестве. Предварительный ущерб по 10 эпизодам преступлений близится к 8 млрд рублей. Как утверждают источники «Реального времени», в будущем сотрудники Следкома РТ намерены проверить «взаимоотношения «Спурта» и Даутовой с организациями, зарегистрированными в офшорных юрисдикциях».

Рушанию Бильгильдееву задержали на 48 часов в качестве подозреваемой в мошенничестве с ущербом на сумму свыше 7 млн рублей. Фото Романа Хасаева

Новые главы районов РТ и депутаты об «утечке» доходов республики в Москву

В пятницу в Татарстане избрали глав шести муниципальных районов республики. В Алексеевском эту должность занял Сергей Демидов, в Дрожжановском районе — Марат Гафаров, Нурлатском — Алмаз Ахметшин, Пестречинском — Ильхам Кашапов, Рыбно-Слободском — Ильдар Тазутдинов, Тукаевском — Фаил Камаев. Кандидатов выдвинули районные отделения «Единой России», а местные депутаты их поддержали. Сегодня же на заседании райсовета ожидается избрание главы Актанышского района. Кандидатом на этот пост является бывший министр образования Татарстана Энгель Фаттахов.

Также на уходящей неделе Минфин РТ отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2018 года. Татарстан может отыграть многомиллиардные бюджетные изъятия, осуществленные Москвой в разгар бюджетного кризиса 2016—2017 годов, и перейти к обратным финансовым интервенциям. В четверг при обсуждении перспектив бюджета-2019 заместитель министра финансов РТ Алексей Шишкин заявил, что Татарстан намерен принять участие в 12 новых национальных проектах, в которых предельный уровень федерального софинансирования повышен до небывалых 81% вместо прежних 58%. В то же время депутаты в очередной раз негодовали по поводу текущей налоговой диспропорции: Татарстан отдает Москве без малого три четверти собираемых доходов.

Кто заработал в Казани на ограждениях безопасности?



В Казани вдоль дорог установили огромное количество ограждений безопасности. Обычно малоприметные работы в этом году приняли до того невиданные масштабы, что вызвали недовольство горожан. Почти в 35 миллионов рублей обошлась городскому и республиканскому бюджетам установка этих ограждений.

И это только по трем контрактам, предусматривающим подрядчиками монтаж исключительно самих заборов. А они, как поясняют в пресс-службе исполкома, устанавливались еще и в рамках капитального ремонта дорог, то есть по факту денег в них вложено намного больше.

Казалось бы и у пешеходов, и у автомобилистов есть повод для радости: машины будут реже заезжать на тротуары, а пешеходы не смогут перебегать дорогу, где вздумается. В ситуации подробно разбиралось «Реальное время».

Почти в 35 миллионов рублей обошлась городскому и республиканскому бюджетам установка этих ограждений. Фото evening-kazan.ru

«Аксенов-фест» без Аксенова и наследников

Проходящий сейчас в Казани «Аксенов-фест» по непонятной причине игнорирует мнение наследников Василия Аксенова. Родственники писателя вот уже несколько лет безуспешно добиваются включения их в число попечительского совета. При этом они подчеркивают, что не преследуют никаких материальных интересов, их желание — участвовать в формировании фестивальной программы, сделать ее более структурированной и информативной.

Почти год шла переписка наследников с мэрией Казани, в РАО был составлен проект договора о взаимоотношениях наследников писателя с организаторами фестиваля, договор по непонятной причине не был подписан. Очень двусмысленно прозвучали на пресс-конференции, предваряющей фестиваль, слова координатора «Аксенов-феста», главного редактора журнала «Октябрь» Ирины Барметовой о том, что «сколько можно говорить об Аксенове».

Тем не менее родственники Аксенова год назад создали очень информативный сайт «Остров Аксенов», провели вечер памяти писателя в ЦДЛ, издали книгу рассказов. Постоянно издавая произведения Василия Павловича, они передают библиотекам сотни книг Аксенова. Племянник Василия Аксенова Александр Змеул написал на своей страничке в «Фейсбуке»: «В этом году фестиваль проходит снова. Тех, кто занимается исследованиями творчества Аксенова, заново открывает его публике, издает, снова на фестиваль не пригласили». Единственное желание наследников, которых по непонятной причине постоянно игнорируют, вывести фестиваль в правовое поле в соответствии с авторским правом.

