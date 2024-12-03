В Татарстане сочли непродуктивной идею ограничения регионами потоков мигрантов

Более важно, по мнению депутатов республики, отработать другие вопросы трудовой миграции

Фото: Мария Зверева

В Госдуму внесли законопроект, который позволит субъектам России ограничивать миграционный учет иностранцев. «Мы предлагаем предоставить регионам право самостоятельно решать, сколько и какие иностранные работники им нужны», — пояснил Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», выдвинувшей инициативу. В Татарстане идею восприняли неоднозначно, не видя в ней необходимости и считая, что это прерогатива «общегосударственного значения, а не регионального». Подробнее — в материале «Реального времени».

Дать регионам право решать, сколько иностранцев им нужно

В России предлагают передать регионам полномочия ограничивать постановку иностранных граждан на миграционный учет. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Как говорится в пояснительной записке, документ направлен на повышение эффективности управления миграционными потоками. Авторы законопроекта привели данные МВД России: на 1 сентября 2024 года в стране находилось почти 6,2 млн иностранцев.

— Мигранты преимущественно селятся в крупных городах, создавая нагрузку на местные бюджеты и социальные учреждения. Существует и проблема «перекоса» в их расселении: в одних регионах из-за переизбытка иностранных работников местные жители остаются без работы, а в других — не хватает рабочих рук, — отметил лидер фракции Сергей Миронов.

По его словам, для решения этой проблемы регионы должны получить возможность ограничивать постановку иностранных граждан на миграционный учет: «Мы предлагаем предоставить регионам право самостоятельно решать, сколько и какие иностранные работники им нужны».

По словам депутата, это абсолютно оправданная мера, потому что власти каждого субъекта хорошо знают, какие иностранные работники и в каком количестве нужны для работы на предприятиях. При такой системе переизбытка иностранной рабочей силы «уж точно не будет», уверен он.

«Это вопрос общегосударственного значения, а не регионального»

Законопроект о внесении изменений в Закон №109-ФЗ о миграционном учете иностранных граждан зарегистрировали и направили в комитеты Госдумы. Документ предлагает дополнить статью 8 закона нормой о том, что Российская Федерация может передавать субъектам РФ свои полномочия в части ограничения постановки на миграционный учет иностранцев на определенных территориях и на необходимый период. Уточняется, что сейчас органы власти регионов не могут ограничивать прибытие иностранцев в свой регион — такого права по вышеназванному закону у них нет. По мнению авторов закона, это затрудняет управление миграционными процессами и приводит к формированию этнических анклавов в ряде регионов.

По словам депутата, это оправданная мера, власти субъекта хорошо знают, какие иностранные работники и в каком количестве нужны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Формирование таких анклавов зачастую сопровождается ухудшением криминогенной обстановки, повышенной нагрузкой на местные ресурсы и инфраструктуру, а также ростом социальной напряженности между мигрантами и коренным населением. В результате страдают не только местные жители, но и общая социальная стабильность, — указали они.

В Татарстане законодательную инициативу справороссов восприняли неоднозначно. Так, депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев считает, что «федеральный центр не пойдет на расширение полномочий регионов в вопросах миграционной политики», даже если речь о полномочиях по ограничению миграционного притока.

— Тут ведь проблема в том, что внутри страны вы не ограничите переток мигрантов из одного региона в другой, страна единая, так что в таких полномочиях никакого смысла нет. Ограничили вы в одном регионе, в другом мигранты получат более либеральный режим, и они все равно проникнут в тот регион, который ограничивает их количество. Так что инициатива Сергея Миронова продуктивной не является, — подчеркнул татарстанский парламентарий.

По его словам, нужно же понимать, что в разных регионах разное понимание границ допустимости в проведении миграционной политики. «Взять ту же Москву, где мигрантов сверх меры. Результат такой либеральной по отношению к мигрантам политики мы видели в начале этого года (теракт в «Крокусе»)», отметил спикер.

— Миграционная политика — это вопрос общегосударственного значения, а не регионального, даже если речь идет об ограничении миграционного потока. Политика должна быть общей на федеральном уровне, а регионы должны согласовывать свои запросы с федеральным центром, который будет увязывать эти региональные запросы с общегосударственными интересами. Нужно исходить из понимания, что миграционная политика — это сфера национальной безопасности. И такие вопросы должны находиться только в ведении федерального центра, — убежден Шарафиев.

«Сегодня у регионов уже есть такое право»

Не считает необходимым вносить поправки в закон о миграционном учете иностранцев и депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. «Я, честно говоря, редко комментирую законопроекты оппозиции, потому что они бывают иногда во многом непродуманные, чисто популистские, скажем так. Сегодня у регионов уже есть такое право, то есть еще раз говорить об этом законодательно, мне кажется, никакой необходимости нет. У регионов есть право самим регулировать потоки, связанные с мигрантами. Мы сейчас по этой теме постоянно пытаемся угодить тем, кто озадачен этой проблемой. Зачем?» — недоумевает он.

У регионов есть право самим регулировать потоки, связанные с мигрантами, считает депутат ГД от Татарстана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К тому же собеседник издания практически повторил недавнее высказывание Дмитрия Пескова о том, что Россия нуждается в трудовых мигрантах для своего динамичного развития на фоне сложной демографической ситуации. Так же, как пресс-секретарь президента страны, депутат подчеркнул важность притока рабочей силы в регионы из-за рубежа.

— Сегодня мигранты нужны всем — не только Татарстану. У нас огромная нехватка рабочих сил. И мы всегда говорили, что мы приняли решения, которые не против мигрантов, а против нелегальной миграции — чтобы ее не было. Все принятые законы не против узбеков или киргизов, они против тех, кто находится незаконно на нашей территории, и в основном даже против тех, кто организует эту нелегальную миграцию, — отметил Гильмутдинов.

— С миграционными потоками есть проблемы — это понятно и достаточно болезненно в плане того, что мигранты приезжают с детьми, не имея гражданства. Дети не знают толком языка, учиться не могут, в связи с этим возникает целый ряд проблем. Так или иначе, надо посмотреть, что за закон. Проблема с мигрантами достаточно сильно обострилась в последнее время. Увеличилось количество детей, которые сидят в школе и ничего не понимают. Как здесь быть? Действующее федеральное законодательство не решило проблему, — указал в свою очередь депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Есть вопросы по трудовой миграции»

России необходимы дополнительные рабочие руки для реализации планов развития, подчеркивали ранее в Кремле. Но трудовую миграцию в стране хотят строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений иностранными гражданами.

В ноябре президент Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении миграционной политики, среди которых инициативы о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции, а также о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.

— Есть вопросы по трудовой миграции. С нашей стороны постановлением Госдумы дано поручение правительству о том, чтобы рассмотреть все механизмы в этой части. Сейчас все наши решения в основном касаются нелегальной миграции, чтобы ее не было. А что касается системного подхода к теме с пониманием, сколько и каких иностранных работников нужно, какие меры и полномочия у субъекта и федералов, кто отвечает за миграционную политику, определить меры ответственности работодателей, которые принимают мигрантов, — это все должно быть в этом законе, который правительство должно нам внести, — сообщил Ильдар Гильмутдинов.

России необходимы дополнительные рабочие руки, но трудовую миграцию надо строго регламентировать, подчеркнули в Кремле. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Во-вторых, по его словам, предстоит доработать закон о въезде и выезде из страны трудовых мигрантов. «Это уже МВД, то есть тоже полномочия правительства, чтобы еще раз закрепить все механизмы законного пребывания мигрантов на нашей территории». В-третьих, предстоит еще раз проанализировать соглашения, подписанные в рамках СНГ со странами прибытия мигрантов. «В том числе те решения, которые были вынесены ранее, — о том, что должны работать центры, которые заранее подготовят тех, кто к нам прибывает на территорию страны. Такие решения есть, и это правильно», — подчеркнул депутат.

Не менее важными он назвал вопросы пребывания в России семей мигрантов, особенно обучения их детей. В рамках вышеназванных соглашений с государствами СНГ дети иностранцев должны учиться в российских школах.

— В этой области тоже надо навести порядок, чтобы ребенок не просто приходил в школу и сидел за партой, не зная ни одного слова на русском языке. Он должен приходить более или менее подготовленным, чтобы мог знания получать. Мы уже приняли решение о тестировании. Есть поручение президента о создании подготовительных групп, адаптивных классов, чтобы дети мигрантов приходили уже со знанием русского. Чтобы ни учителя не мучились, ни сам ребенок не чувствовал себя ущемленным, — пояснил Гильмутдинов.

На вопрос образования для детей иностранцев обратил внимание и Марат Галеев: «В том-то и беда, действующее законодательство не решает проблему, а может, даже наоборот, усугубляет. Надо искать подходы, но это общая для страны проблема и по-любому федеральные полномочия. Здесь нужен федеральный закон, в республике это не решается, тем более требует серьезного финансирования. В каждой стране есть такие вопросы: когда люди переезжают, они не знают языка. Но взрослые, понятно, сами обязаны решать проблему: если приехал — нанимай учителей, репетиторов, сдавай экзамен, и все будет нормально. С детьми ситуация похуже. Здесь кто должен финансировать? Государство, которое принимает, или же родители, которые везут детей? Вот эти дилеммы не решены».

Проблема, по его словам, усугубляется тем, что количество детей иностранных граждан в России достаточно велико, поэтому и вопрос организации их обучения требует серьезных расходов со стороны государства. «Вот эти моменты еще остались, которые нужно отработать, чем мы и занимаемся», — заключил Ильдар Гильмутдинов.