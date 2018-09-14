Адвокат Бильгильдеевой сообщил о ее освобождении
Подозреваемая в мошенничестве глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева больше не является задержанной. Постановление о ее освобождении было вынесено следствием в момент нахождения Бильгильдеевой в больнице, рассказал «Реальному времени» ее адвокат Физули Балафендиев.
По словам защитника, в больнице его клиентка была госпитализирована вчера после добровольного визита в Следком.
«Нас никто не вызывал. Мы сами пришли, хотели дать показания. И тут нас пытались задержать. Ей стало плохо, скорую вызвали и спасли. Было предынфарктное состояние и гипертонический криз», — говорит адвокат Балафендиев, добавляя, что в клинике Бильгильдеева может провести около 10 дней, по предварительным данным медиков.
Напомним, Следком подозревает партлидера и депутата Казгордумы в мошенничестве на 7 млн рублей с реализацией участков и получением денег за подвод всех коммуникаций.ПроисшествияОбществоВластьМедицинаНедвижимость
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