Адвокат Бильгильдеевой сообщил о ее освобождении

Фото: Реальное время/Роман Хасаев

Подозреваемая в мошенничестве глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева больше не является задержанной. Постановление о ее освобождении было вынесено следствием в момент нахождения Бильгильдеевой в больнице, рассказал «Реальному времени» ее адвокат Физули Балафендиев.

По словам защитника, в больнице его клиентка была госпитализирована вчера после добровольного визита в Следком.

«Нас никто не вызывал. Мы сами пришли, хотели дать показания. И тут нас пытались задержать. Ей стало плохо, скорую вызвали и спасли. Было предынфарктное состояние и гипертонический криз», — говорит адвокат Балафендиев, добавляя, что в клинике Бильгильдеева может провести около 10 дней, по предварительным данным медиков.

Напомним, Следком подозревает партлидера и депутата Казгордумы в мошенничестве на 7 млн рублей с реализацией участков и получением денег за подвод всех коммуникаций.