Следком: депутат Бильгильдеева возместила ущерб на 1,2 млн рублей

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Следком по РТ обнародовал подробности уголовного дела в отношении депутата Казгордумы, председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» 52-летней Рушании Бильгильдеевой.

Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (23 эпизода) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере).

По версии следствия, с июля 2013 года по май 2016 года Бильгильдеева, являясь директором и единственным учредителем ООО «Агентство Недвижимости «Пассаж», под предлогом оказания гражданам услуг по организации приобретения в их собственность земельных участков в поселке Восточное Державино Лаишевского района, в деревне Студенцы Верхнеуслонского района, в поселке Радужный и поселке Новое Царицыно города Казани, и подведения к ним инженерных коммуникаций (электричество, водоснабжение, газ) получила денежные средства в размере 7 млн рублей.

Земельные участки приобретены не были, денежные средства не возвращены.

Также со стороны ООО «АН «Пассаж» были не полностью исполнены обязательства по договорам на оказание услуг по прокладке коммуникаций, заключенным с 21 гражданином.



В ходе проведения доследственной проверки двум пострадавшим вернули деньги на сумму 1,2 млн. рублей.

«Сегодня Бильгильдеева задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время следователем проводятся допросы подозреваемой, потерпевших, а также другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила помощник руководителя Следкома по РТ Эльвира Газизова.

Расследование уголовного дела продолжается.