Эдуард Олонов: «Когда «Химик» не попал в Суперлигу, мы воплотили идею о создании команды»

Воспитанник «Синтеза» вспоминает, как был создан подмосковный «Штурм-2002»

За судейским столиком комиссар Эдуард Олонов. Фото: предоставлено СК «Синтез»

Чемпион СССР среди юношей по водному поло Эдуард Олонов, переехав в Московскую область, способствовал созданию в регионе новой команды «Штурм 2002», в составе которой блистал нынешний мэр столицы Сербии Белграда Александар Шапич. Во второй части интервью «Реальному времени» комиссар игр четвертого тура ватерпольного чемпионата России рассказывает о деталях истории возникновения «мэрской» команды.

«Мы собирались порядка двух-трех раз в неделю»

— Эдуард Германович, припоминаю, что вы в середине 90-х годов активно принимали участие в общественной жизни казанских ватерполистов.

— В те годы был создан «Клуб ветеранов водного поло Казани», для того чтобы у людей, прошедших через наш вид спорта, осталась возможность для общения. Тогда мы собирались порядка двух-трех раз в неделю, играли, общались, летом было то же самое на природе. Все для того, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от коллектива, не терялись во времена, когда еще не было сотовой связи, соцсетей и так далее. Нечто вроде общественной нагрузки, как было принято еще во времена СССР, только с разницей, что это было не по поручению, а от души и для души. Есть что вспомнить, надеюсь, что не только мне, а всем участникам этого процесса.

— В интервью с Олегом Владимировым мы обсуждали, как «Четыре татарина» создали ватерпольный клуб в Московской области. «Четыре татарина» — по аналогии с командой КВН, в которой играл еще один ватерполист — Владимир Леонов. Хотя у вас в квартете были Владимиров, отец и сын Панаиоти, греки по национальности, и вы.

— Как вы поняли, я не чужд татарской нации. Хотя в нашей стране, если покопаться, много татар можно найти. Идея о создании ватерпольной команды возникла у меня в начале нулевых, и с ней порядка полугода ходил по коридорам тогдашней подмосковной власти. В Мособласти сформировалась своя среда людей, которые активно занимались спортом, общались, все как ранее было в Казани, с той лишь разницей, что в Казани уже была команда. В то сообщество энтузиастов спорта входил и я, будучи прокурором в сфере экологии и природопользования Московской области. В итоге, когда знаменитый «Химик», хоккейная команда из Воскресенска, не смог попасть в число участников турнира Суперлиги 2002 года, как говорится, не было бы счастья, люди вспомнили о моей идее создания команды сразу уровня Суперлиги.



— Если бы «Химик» попал в Суперлигу, глядишь, и не было бы «Штурма-2002».

— Еще важно, конечно, что идея нашла отклик у тогдашнего губернатора Московской области Бориса Всеволодовича Громова, и она состыковалась с моей инициативой. У нас были ресурсы, благодаря которым мы, что называется, взорвали сложившийся ватерпольный рынок, предлагая игрокам лучшие условия, а потом, через год-два, к нам потянулись и сильные легионеры, узнав о создании такой мощной команды.

«Наша идея нашла отклик у Бориса Громова»

Теперь, что называется, наши люди сами создают команды, как это сделал нынешний мэр Белграда Александар Шапич, который, будучи поначалу главой муниципального образования Нови Београд, создал там одноименную ватерпольную команду. Сейчас она одна из лучших в мире. При этом Шапич до сих пор с большим удовольствием общается с бывшими «штурмовиками» при встречах, не забывая тот игровой этап своей карьеры.

Ирек Зиннуров поздравляет Хайдара Хисматуллина. Справа от него легендарное трио тренерско-судейского цеха Казани: Валерий Лелюх, Владимир Захаров, Андрей Афанасьев. предоставлено СК «Синтез»

Шапич уже тогда признавался лучшим игроком мира, но, перейдя к нам, он демонстрировал профессионализм, никогда не ставя свое «я» выше командного «мы», на своем примере учил молодежь и технике, и тактике. Потому что одно дело — с бортика рассказывать, а другое — в воде показывать, как надо.

При этом он послужил для нас серьезной рекламой, но отмечу, что многие наши игроки не затерялись и после окончания спортивной карьеры, работая в федерациях либо солидных клубах.



— Создание клуба с нуля, да еще и в местности, где ранее вид спорта не развивался, грозит тем, что туда мало кто готов прийти.

— Поначалу о нас, действительно, мало знали, но земля слухами полнится, помимо того, мы с первых дней существования клуба направляли в Европу своих представителей для переговоров с потенциальными новичками. Не общаясь по телефону, а договариваясь на месте, что серьезно усиливало имидж клуба.

Надо понимать, что мы создавались на момент наивысшего пика выступлений российского водного поло. Уже на Олимпиаде в Сиднее 2000 года была сборная страны, сформированная из легионеров. Там были Роман Балашов, Сергей Гарбузов, Сергей Евстигнеев, Александр Ерышов, из молодых — Юрий Яцев, голкипер Илья Смирнов, а также Дмитрий Стратан и Реваз Чомахидзе, выбравшие сборную России. То есть при комплектовании «Штурма-2002» преследовалась еще задача вернуть российских игроков в чемпионат страны из Италии, Франции, еще где они играли. Громкие имена вызывали интерес публики, подтягивая народ на трибуны.

Хочу отметить большую роль Ирека Зиннурова в формировании нашего первого состава. Да, мы были из мира водного поло, но Ирек находился внутри состава олимпийской сборной и мог напрямую разговаривать с потенциальными кандидатами в состав. У нас же агентов нет, все изначально держалось на честном слове, и очень важно, что это слово исходило от такого авторитетного ватерполиста, как Ирек.

— При этом сам в команду не пришел.

— А вот тут ни в какую. Хотя мы закладывали суммы зарплат раза в три даже больше, чем в Волгограде. Но Ирек на тот момент остался верен волгоградцам. А вот Юрий Желтовский из Волгограда решился на подобный переезд, хотя там ему ставили препоны, но он прямо был категоричен. За что получил прозвище Контракт номер один, поскольку исторически первый игровой контракт новой команды был подписан с ним. И с годами мы получили не только классного игрока, но и отличного тренера, который трудится в спортшколе и в училище олимпийского резерва.

Надо выразить благодарность тогдашнему президенту Федерации водного поло России Евгению Шаронову, что поверил в серьезность создания команды в Московской области на пустом месте. По его рекомендации мы пригласили из Пензы Станислава Пивоварова, главного тренера нашей команды, знаменитого по своей работе в Алма-Ате. После развала Союза он переехал в Пензу и оттуда решился на переезд в Мособласть. Как и пять сербов в первом нашем составе. Федерация разрешила нам такую заявку, хотя всем остальным командам разрешалось заявлять не более трех легионеров. А тут подъехали пятеро, включая не только Шапича, но и голкипера Слободана Соро, отыгравшего у нас пять сезонов, а затем выступавшего и за сборную Сербии, и за сборную Бразилии на Олимпиаде в Рио.

Крайний слева — Вячеслав Горюнов, легендарный детский тренер ватерпольной Казани. предоставлено СК «Синтез»

«С Владимиром Максимовым сложилось хорошее общение»

— Где базировались?

— Изначально было принято решение строить 25-метровый бассейн в Чехове, на которое наложилось решение о создании команды, и тогда губернатор Борис Всеволодович принял решение о строительстве полноценного бассейна, а нашей базой стало Раменское. На тот момент на первом плане был футбол, про водное поло ничего не слышали, как в принципе на всей территории Московской области. Но все когда-то бывает впервые. Когда уже команда перебазировалась в Чехов, то в Раменском в 2006 году было организовано отделение муниципальной школы «Пионер», и оттуда вышло не одно поколение игроков. Более того, уже есть люди, которые сейчас нашли себя в водном поло в другом амплуа, например, один из лучших арбитров страны Владимир Голиков, он и детский тренер в МГФСО, и помогает судить молодым раменчанам, и дает квалифицированные советы по тренировочному процессу в местной школе «Пионер».

— Если год рождения команды — 2002-й, а начинали вы в Раменском, то получается, что чуть задержались по сравнению с главным спортивным конкурентом — «Чеховскими медведями».

— С них-то, пожалуй, и началась новейшая спортивная история Московской области, когда в 2001 году в Москве прекратил существование знаменитый клуб ЦСКА, и Владимир Салманович переехал с подопечными в Чехов, где были созданы «Чеховские медведи». Это было на волне олимпийского успеха, когда мужская гандбольная сборная России первой из игровых командных видов спорта выиграла олимпийское золото все того же Сиднея. В Московской области хватало команд, созданных еще во времена СССР, как названный мною выше «Химик» из Воскресенска или «Зоркий» из Красногорска и ВВА из Монино, флагманы хоккея с мячом и регби, но мужской гандбол появился только с приездом Владимира Салмановича и его подопечных, как и женский гандбол в Звенигороде, со знаменитым наставником Евгением Трефиловым.

В отличие от Трефилова, с которым мне не довелось познакомиться, или Львом Лещенко, который был президентом баскетбольного «Триумфа» из Люберец, с Владимиром Максимовым сложилось хорошее общение, когда уже мы перебазировались в 2003-м. Он очень авторитетный человек, на первых порах он помогал нам на административном уровне.

И в 2006 году, как и в Раменском, у нас возник еще один центр развития водного поло, это в Рузе, когда там был построен водно-спортивный комплекс. Женский волейбол в Одинцово, где до того времени был только мужской, с командой «Искра». Хоккей на траве в Электростали, когда там ранее был только хоккей с шайбой, а женскую шайбу начали развивать в Дмитрове. Московская область на пике была такой спортивной «державой» достаточно солидных размеров.

— Какие обязанности включает в себя должность комиссара матча?

— Аналог в футболе — это инспектор матча. Посмотреть спортивный объект на соответствие игровым требованиям, то есть проверить наличие сеток, мячей, работа хронометража, врачей, чтобы, не дай Бог, чего не случилось. В конце игры необходимо оценить качество работы судей. В ходе матча могу выступать третейским судьей, если возникнет форс-мажор, те же драки, которые нет-нет да и случаются в ходе спортивных противостояний. Комиссар игры — это человек, за которым последнее, окончательное решение в случае каких-либо недоразумений.