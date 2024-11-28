В Казани задержали троих мигрантов-вандалов, испортивших стены университета
В Казани задержали мигрантов-вандалов, испортивших стены университета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.
На улице Кремлевской неизвестные нанесли ущерб стене здания университета, используя аэрозольные баллончики с краской и металлический инструмент, похожий на гвоздодер.
Полицейские задержали трех граждан из стран ближнего зарубежья, приехавших в Казань на заработки. В настоящее время двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.
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