Новости общества

06:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани задержали троих мигрантов-вандалов, испортивших стены университета

14:48, 28.11.2024
В Казани задержали троих мигрантов-вандалов, испортивших стены университета
Фото: Реальное время

В Казани задержали мигрантов-вандалов, испортивших стены университета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

На улице Кремлевской неизвестные нанесли ущерб стене здания университета, используя аэрозольные баллончики с краской и металлический инструмент, похожий на гвоздодер.

Полицейские задержали трех граждан из стран ближнего зарубежья, приехавших в Казань на заработки. В настоящее время двое из них арестованы, еще один находится под домашним арестом.

Дарья Пузикова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также