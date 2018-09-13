«Закрывайте дефициты сами»: Москва забирает 74 процента налогов, но поможет «нацпроектами»

Татарстан лишится в этом году 16 млрд рублей доходов

Татарстан может отыграть многомиллиардные бюджетные изъятия, осуществленные Москвой в разгар бюджетного кризиса 2016—2017 годов, и перейти к обратным финансовым интервенциям. Накануне при обсуждении перспектив бюджета-2019 заместитель министра финансов РТ Алексей Шишкин заявил, что Татарстан намерен принять участие в 12-ти новых национальных проектах, в которых предельный уровень федерального софинансирования повышен до небывалых 81% вместо прежних 58%. В то же время депутаты в очередной раз негодовали по поводу текущей налоговой диспропорции: Татарстан отдает Москве без малого три четверти собираемых доходов. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Уходим в минус на 16 млрд



Обида на волевое изъятие федерального центра из казны Татарстана вновь вспыхнула на заседании «бюджетного» комитета Госсовета РТ, собравшегося сегодня в полном составе. Очередным поводом к этому послужил отчет министерства финансов РТ об исполнении бюджета за первое полугодие 2018 года. Несмотря на образцово высокие налоговые сборы (собрано 54% от годового плана), татарстанская казна в будущем году потеряет 16 млрд рублей, предупредил сегодня членов комитета заместитель министра финансов РТ Алексей Шишкин. Масштабы бюджетного слива в общефедеральный котел выглядели настолько ошеломляющими, что он не стал уточнять его процент по отношению к доходам казны.

«Уходим в минус из-за налогового маневра в нефтянке, повышения НДС. Пенсионеры, имеющие садовые участки до 6 соток, не будут облагаться налогом. Вот и скопилось, — пояснил позднее Шишкин журналистам. — Что дальше? Сократим инвестиционную составляющую бюджета, других вариантов нет. «Текучку» не подрежешь», — обрисовал он возможные последствия, не исключив при этом перевыполнения бюджета к концу года.

Налоговый перевал: план перевыполнен

Пока же татарстанский бюджет 2018 года не вызывает беспокойства. Отчитываясь перед членами парламентского комитета, Алексей Шишкин сообщил, что в консолидированный бюджет собрано за первое полугодие 128 млрд рублей, что на 9,9 млрд рублей выше уровня прошлого года. С ростом доходов на 9,2 млрд «закрылся» республиканский бюджет, куда поступило 107,7 млрд рублей. Впервые годовой план по сбору налогов выполнен на 54—55% за шесть месяцев, подчеркнул замминистра финансов РТ.

На господдержку сельского хозяйства Москва перечислила 2,2 млрд рублей, на лекарственное обеспечение граждан — 1,1 млрд, на проведение чемпионата World Skills — 2019 — 2,6 млрд рублей. Фото agro.tatarstan.ru



Высокую результативность обеспечили сборы по налогу на прибыль: 49,1 млрд рублей, или 67% годового задания. 24,2 млрд рублей «настригли» с НДФЛ, но тут не дотянули до плана. 14,2 млрд рублей перечислено с акцизов, 8 млрд и 1,1 млрд казна получила после уплаты имущественного и транспортного налогов соответственно. Неналоговые доходы — 3,6 млрд рублей.

Наполненная деньгами казна получила и московские «бонусы». По словам Шишкина, из федеральной казны поступило 11 млрд рублей трансфертов строго целевого назначения. Так, на господдержку сельского хозяйства Москва перечислила 2,2 млрд рублей, на лекарственное обеспечение граждан — 1,1 млрд, на проведение чемпионата World Skills — 2019 — 2,6 млрд рублей. Интересно, что федеральный центр достаточно быстро компенсировал и расходы на подготовку к ЧМ по футболу (580 млн рублей). Остальные 10 млрд рублей федеральных трансфертов Казань ожидает в конце года.

— Доходы позволили в полном объеме профинансировать заработную плату бюджетникам и инвестиционные программы, — завершил отчет замминистра.

Минфин дает месяц, чтобы уйти от бюджетного аврала

Депутаты поинтересовались, насколько ритмично и равномерно бюджет финансирует расходные обязательства. Чего греха таить, до сих пор госзаказчики проводят закупки задним числом, чтобы успеть освоить бюджетные деньги. «Вот вы говорите, что программы профинансированы на 50%. А может, это катастрофа? Каков план момента?» — спросил депутат Роман Мугерман. Тут замминистра пустился в длинные разъяснения о том, что Минфин РТ пытается переломить новогоднюю традицию «распила денег» в последние 10 лет, но «пока не удается». По его словам, в прошлом году бюджет был принят уже в декабре, так что госзаказчикам дали дополнительный месяц для закупок.

Возвращаясь к вопросу непосредственного исполнения бюджета, он с некоторой обидой в голосе заметил, что «показатель 54% сразу говорит о том, что бюджет исполнен хорошо. И если докладчик говорит, что бюджет исполняется успешно, значит он исполняется успешно. Откуда у вас сомнения? — ответил он представителю Набережных Челнов. — И до конца года бюджет закончим хорошо, и остатки получим на будущее. Все идет успешно и опережающими темпами, хотя федеральное законодательство меняется не в нашу пользу. Но нам к этому не привыкать. Постоянно подкармливаем федерацию, но и себя не забываем».

Леонид Якунин не удержался и спросил о любимой теме депутатов — бюджетной пропорции между РФ и РТ

«Закрывайте свои дефициты сами»



Тут глава бюджетного комитета Леонид Якунин не удержался и спросил о любимой теме депутатов — бюджетной пропорции между РФ и РТ.

— В 2014 году Татарстан отдавал 55% собираемых у себя налогов, оставляя себе 45%, — напомнил Алексей Шишкин. — В прошлом году диспозиция ухудшилась: 58% против 42%. А в этом году и вовсе: 65 против 35. Но если считать со страховыми пенсионными выплатами, то перекос становится сильнее — 74 против 26.

— Экономика региона работает прекрасно, налоги растут, но риски регионального бюджета каждый год увеличиваются, — тяжко вздохнул Якунин, напомнив, что президент РТ Рустам Минниханов не раз поднимал этот вопрос в Совете Федерации и снова готов выступить на эту тему в ближайшее время.

Тут депутаты кинулись искать пути спасения. Глава «Эссен» Леонид Барышев по-мальчишески предложил «бегом» увеличивать расходы, чтобы показать «вот такой дефицит». Его пыл резко остудил Якунин, заметив, что после проведенной реструктуризации долгов регионы лишились возможности получать бюджетные кредиты для покрытия дефицита. «Закрывайте свои дефициты сами», — передал он позицию федерального Минфина РФ.

Сколько получит Татарстан на 12-ти нацпроектах за 6 лет

Надежду на лучшее, однако, в депутатов снова вселил замминистра финансов. Шишкин сообщил, что в будущем году Татарстан сможет отыграть потери, приняв участие в национальных проектах общей стоимостью 25 трлн рублей.

— По нацпроектам они поднимают предельный уровень софинансирования из федерального бюджета. Если у Татарстана сейчас предельный уровень софинансирования 58%, то сейчас его делают для Татарстана 81%. Это — предельное значение, — заявил он, уточнив, что соответствующая проектировка поступила в Минфин РТ от Министерства образования РФ и Минздрава РФ.

Шишкин сообщил, что в будущем году Татарстан сможет отыграть потери, приняв участие в национальных проектах общей стоимостью 25 трлн рублей

Замминистра добавил, что Татарстан планирует принять участие в 12-ти нацпроектах по 70 подпрограммам. Какую именно сумму вытянет Татарстан из федеральной казны, пока неизвестно. По словам Шишкина, сейчас Минфин РТ ведет переговоры о заключении соглашений с федеральными ведомствами. Он полагает, что в этом году ничего не достанется, т.к. финансирование откроется с 2019 года.

Напомним, что в мае президент РФ поручил правительству разработать нацпроекты для улучшения жизни граждан до 2024 года. Крупнейшие из них — автодорожный (8,42 трлн руб. до 2024 года), демографический (3,55 трлн руб.), инфраструктурный (1,79 трлн руб.) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн руб.). Больше всего этих средств уйдет в медицину (1,33 трлн руб. до 2024 года), дороги (1,24 трлн руб.) и «цифровую экономику» (1,01 трлн руб.). Комментируя бюджетную перестройку, Алексей Шишкин согласился с тем, что Москва берет регионы под внешнее управление. «Да, открывается новый канал финансирования, но в тех же рамках. Если вчитываться, то контролировать расходование денег по нацпроектам будут не только отраслевые министерства, но и новые структуры, которые будут создаваться», — отметил он.

В заключении совещания Леонид Якунин сообщил, что 24 сентября президент РТ выступит с посланием к Госсовету, после чего пройдет первая в этом сезоне сессия.