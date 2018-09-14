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«Рожденные в 90-х» в «Реальном времени»

07:00, 14.09.2018

Наша редакция запускает новый проект, посвященный 30-летию российского бизнеса. Беседы с предпринимателями о «лихих 90-х»

«Рожденные в 90-х» в «Реальном времени»

30 лет назад началась постсоветская история российского бизнеса. В 1988 году был принят «Закон о кооперации», который легализовал в стране предпринимательство. Этот закон привел в бизнес самых разных людей: от представителей криминала до простых студентов.

В видеопроекте «Реального времени» «Рожденные в 90-х» мы решили вспомнить, как все начиналось. Кто-то называет события тех лет чудовищным временем со своим романтическим флером. А как назовут это время и 30 лет своего предпринимательства наши герои? «Рожденные в 90-х» — это откровенное интервью предпринимателей того поколения, кто выстоял и сегодня стоит у руля крупнейших компаний, у тех, кто уже давно попрощался с бизнесом и ведет непубличную жизнь. Первый гость специального проекта Марат Бикмуллин, один из первых индивидуальных предпринимателей республики, председатель совета директоров ООО «Информационные системы». Полная версия интервью в ближайшее время на «Реальном времени».

Интернет-газета «Реальное время»
БизнесИсторияОбщество Татарстан
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