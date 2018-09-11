Медиапредпочтения Татарстана: ТРК «Новый век» снова лидирует
ТНВ и «Болгар радиосы» оказались в топе среди медиапроектов республики
В распоряжении «Реального времени» оказались результаты проведенного ЦАИР исследования медиапредпочтений жителей Татарстана. Анализ показал — среди республиканских СМИ в республике уверенно лидируют телеканал ТНВ и радиостанция «Болгар радиосы». Полный анализ — в материале.
В топ-листе среди федералов
В социологическом исследовании медиапредпочтений жителей Татарстана в части радио и телевидения, проведенном ЦАИР в мае — июле 2018 года, принял участие 1 761 житель Татарстана старше 14 лет. Это на 10% больше, чем в прошлые периоды. Опрос проводился в восьми географических зонах республики по целевой выборке с использованием случайного метода отбора. Наибольшее число респондентов проживает в Казани (28%), наименьшее — на юге Татарстана (7%).
Как выяснили специалисты ЦАИР, популярность телевидения в республике велика — ежедневно ТВ смотрят 62%, еще 11% в качестве ответа выбрали «практически каждый день», и только всего 4% не смотрят телевизор вообще. Оставшаяся часть респондентов склонилась к тому, что либо телевизором интересуется несколько раз в неделю, либо смотрит от одного до двух раз за семь дней. С радио иная ситуация: ежедневно его слушают 25% опрошенных, еще 8% делают это практически каждый день, и не слушают радио вообще 39% респондентов.
На вопрос, какие телевизионные каналы вы обычно смотрите (вопрос задавался без вариантов ответов), чаще всего татарстанцы называли крупнейшие федеральные телеканалы.
Возглавил рейтинг предпочтений традиционно главный канал страны — 53% с ходу назвали Первый канал. Второе место также без изменений — 40% выбрали «Россию 1». 34% опрошенных ответили, что смотрят каналы кабельного телевидения, и это третье место в рейтинге. Также в десятку лидеров вошли скандальный НТВ, развлекательные ТНТ и СТС. Татарстанский телеканал ТНВ расположился на седьмой позиции с 16% голосов от общего числа опрошенных и является несомненным лидером среди республиканских телеканалов, следом за ним идет местный «Эфир», замыкают топ-10 «Россия 24» и «Домашний».
Здесь следует отметить, что, по данным «IP TV Таттелеком» за июль этого года, ТНВ также занимает лидирующие среди республиканских телеканалов позиции по количеству абонентов и продолжительности телесмотрения, следуя сразу за федеральными телеканалами. Телеканал «ТНВ-Планета» уступает лишь телеканалу «Эфир».
В крупных городах, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, телеканал ТНВ расположился в лидерах, немного уступая лишь «Эфиру.
Следует обратить внимание, что среди татароязычных музыкальных телеканалов, по данным «IP TV Таттелеком», несомненным лидером является телеканал «Майдан», который и по количеству абонентов, и по продолжительности телесмотрения обошел и ТМТВ, и телеканал «Туган тел».
Новости на ТНВ по-прежнему лидируют
Что касается самых популярных местных новостных программ, то, по данным опроса «Какие местные новостные программы вы регулярно смотрите?» (без вариантов ответов), «Новости Татарстана» регулярно смотрят 19% опрошенных респондентов, что является также одной из лидирующих позиций.
Социологические исследования выявили, что наиболее часто ТНВ зрители смотрят в промежутке с 18 до 21 часа — это 69% аудитории. 17% предпочитают смотреть ТНВ с 21 до 24 часов, и еще 14% смотрят телеканал утром — с 6 до 9 часов.
Главное преимущество — татарский
В пятерку самых популярных телевизионных жанров ТНВ по предпочтениям жителей Татарстана входят новости (75%), музыкальные программы (68%), развлекательные программы (57%), программы о селе (53%) и художественные фильмы (50%).
В качестве основных преимуществ ТНВ по сравнению с другими телеканалами респонденты назвали вещание на татарском языке и качественное, наиболее полное освещение событий, происходящих в Татарстане.
Авторитетный источник
В качестве лидера эксперты ЦАИР выделили и еще один проект АО «ТРК «Новый век» — «Болгар радиосы». По данным исследований, радиостанцию регулярно слушают 9% жителей республики. Эту же позицию с «Болгар радиосы» разделило радио «Европа плюс» (аналогично — 9%).
Также в топ-лист лидеров попали радиостанции «Дача», DFM, «Татар радиосы», «Ретро FM», «Русское радио» и «БИМ-радио».
Наиболее часто «Болгар радиосы» слушают в промежутке с 12 до 15 часов (37%), с 15 до 18 (30%) и с 6 до 9 часов утра (также 30%). В качестве популярных на радио программ респонденты выбрали программу по заявкам радиослушателей, утреннее развлекательное шоу и новости. Среди главных преимуществ «Болгар радиосы», по мнению аудитории, — вещание на татарском языке, интересное содержание программ и хорошая музыка.
Представленные в исследовании данные в целом показывают, что АО «ТРК «Новый век» пользуется авторитетом среди татарстанской аудитории. Так, 65% опрошенных сказали, что доверяют информации, предоставляемой телеканалом ТНВ, «Болгар радиосы» вызывает доверие у 61% жителей республики.
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