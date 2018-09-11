Медиапредпочтения Татарстана: ТРК «Новый век» снова лидирует

ТНВ и «Болгар радиосы» оказались в топе среди медиапроектов республики

В распоряжении «Реального времени» оказались результаты проведенного ЦАИР исследования медиапредпочтений жителей Татарстана. Анализ показал — среди республиканских СМИ в республике уверенно лидируют телеканал ТНВ и радиостанция «Болгар радиосы». Полный анализ — в материале.

В топ-листе среди федералов

В социологическом исследовании медиапредпочтений жителей Татарстана в части радио и телевидения, проведенном ЦАИР в мае — июле 2018 года, принял участие 1 761 житель Татарстана старше 14 лет. Это на 10% больше, чем в прошлые периоды. Опрос проводился в восьми географических зонах республики по целевой выборке с использованием случайного метода отбора. Наибольшее число респондентов проживает в Казани (28%), наименьшее — на юге Татарстана (7%).

Как выяснили специалисты ЦАИР, популярность телевидения в республике велика — ежедневно ТВ смотрят 62%, еще 11% в качестве ответа выбрали «практически каждый день», и только всего 4% не смотрят телевизор вообще. Оставшаяся часть респондентов склонилась к тому, что либо телевизором интересуется несколько раз в неделю, либо смотрит от одного до двух раз за семь дней. С радио иная ситуация: ежедневно его слушают 25% опрошенных, еще 8% делают это практически каждый день, и не слушают радио вообще 39% респондентов.

Исследование по Республике Татарстан

На вопрос, какие телевизионные каналы вы обычно смотрите (вопрос задавался без вариантов ответов), чаще всего татарстанцы называли крупнейшие федеральные телеканалы.



Возглавил рейтинг предпочтений традиционно главный канал страны — 53% с ходу назвали Первый канал. Второе место также без изменений — 40% выбрали «Россию 1». 34% опрошенных ответили, что смотрят каналы кабельного телевидения, и это третье место в рейтинге. Также в десятку лидеров вошли скандальный НТВ, развлекательные ТНТ и СТС. Татарстанский телеканал ТНВ расположился на седьмой позиции с 16% голосов от общего числа опрошенных и является несомненным лидером среди республиканских телеканалов, следом за ним идет местный «Эфир», замыкают топ-10 «Россия 24» и «Домашний».

Исследование по Республике Татарстан



Здесь следует отметить, что, по данным «IP TV Таттелеком» за июль этого года, ТНВ также занимает лидирующие среди республиканских телеканалов позиции по количеству абонентов и продолжительности телесмотрения, следуя сразу за федеральными телеканалами. Телеканал «ТНВ-Планета» уступает лишь телеканалу «Эфир».

В крупных городах, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск, телеканал ТНВ расположился в лидерах, немного уступая лишь «Эфиру.

Следует обратить внимание, что среди татароязычных музыкальных телеканалов, по данным «IP TV Таттелеком», несомненным лидером является телеканал «Майдан», который и по количеству абонентов, и по продолжительности телесмотрения обошел и ТМТВ, и телеканал «Туган тел».

Новости на ТНВ по-прежнему лидируют

Что касается самых популярных местных новостных программ, то, по данным опроса «Какие местные новостные программы вы регулярно смотрите?» (без вариантов ответов), «Новости Татарстана» регулярно смотрят 19% опрошенных респондентов, что является также одной из лидирующих позиций.

«Новости Татарстана» регулярно смотрят 19% опрошенных респондентов, что является также одной из лидирующих позиций



Социологические исследования выявили, что наиболее часто ТНВ зрители смотрят в промежутке с 18 до 21 часа — это 69% аудитории. 17% предпочитают смотреть ТНВ с 21 до 24 часов, и еще 14% смотрят телеканал утром — с 6 до 9 часов.

Главное преимущество — татарский

В пятерку самых популярных телевизионных жанров ТНВ по предпочтениям жителей Татарстана входят новости (75%), музыкальные программы (68%), развлекательные программы (57%), программы о селе (53%) и художественные фильмы (50%).

В качестве основных преимуществ ТНВ по сравнению с другими телеканалами респонденты назвали вещание на татарском языке и качественное, наиболее полное освещение событий, происходящих в Татарстане.

Авторитетный источник

В качестве лидера эксперты ЦАИР выделили и еще один проект АО «ТРК «Новый век» — «Болгар радиосы». По данным исследований, радиостанцию регулярно слушают 9% жителей республики. Эту же позицию с «Болгар радиосы» разделило радио «Европа плюс» (аналогично — 9%).

Также в топ-лист лидеров попали радиостанции «Дача», DFM, «Татар радиосы», «Ретро FM», «Русское радио» и «БИМ-радио».

Исследование по Республике Татарстан



Наиболее часто «Болгар радиосы» слушают в промежутке с 12 до 15 часов (37%), с 15 до 18 (30%) и с 6 до 9 часов утра (также 30%). В качестве популярных на радио программ респонденты выбрали программу по заявкам радиослушателей, утреннее развлекательное шоу и новости. Среди главных преимуществ «Болгар радиосы», по мнению аудитории, — вещание на татарском языке, интересное содержание программ и хорошая музыка.

Представленные в исследовании данные в целом показывают, что АО «ТРК «Новый век» пользуется авторитетом среди татарстанской аудитории. Так, 65% опрошенных сказали, что доверяют информации, предоставляемой телеканалом ТНВ, «Болгар радиосы» вызывает доверие у 61% жителей республики.