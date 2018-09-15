Марат Бикмуллин: «Когда машина попала под обстрел, мы закрыли бизнес»

Как в 90-е бизнес мог годами не платить налоги, а первыми клиентами были бандиты, барыги и красные директора.

Фото: Максим Платонов

30 лет назад началась постсоветская история российского бизнеса. В 1988 году был принят «Закон о кооперации», который легализовал в стране предпринимательство. В видеопроекте «Реального времени» «Рожденные в 90-х» мы решили вспомнить как все начиналось с первыми предпринимателями республики.

Как фарцовщика Бикмуллина задерживал нынешний друг Янышев, как открыть компанию с уставным капиталом в 8 рублей, сколько лет не платил налоги предприниматель и что значат шнурки в успешном бизнесе? Марат Бикмуллин, председатель ООО «Информационные системы», — сегодняшний герой проекта «Рожденные в 90-х».

Первое боевое крещение предпринимателя



— Марат Габдулгазизович, в каких экономических условиях вы начинали бизнес? Какие детали помните?



— В 88-м году уже начал производить, открыл бизнес. Таких предприятий вообще еще не было, это были такие организации при райкомах комсомола. При одной из них в Кировском районе числилось мое предприятие. Несколько человек у меня работало. Мы производили электронные изделия собственной разработки. Я разрабатывал по ночам, днем продавал. В это время в стране настала полная либерализация — все можно было делать, никаких налогов и отчетностей. Это, конечно, не предпринимательство, но в студенческие годы мы занимались фарцовкой. Занимали деньги у родственников и ехали в Москву. Закупали там чешские сапожки, лезвия «Шик» и продавали их на базаре, скажем так, это была добавка к стипендии. Стипендия, кстати, была 40 рублей. Меня один раз даже поймали, это были молодые ребята, в их числе мой нынешний друг Ильдус Янышев. Мне кажется, это он был среди тех, кто меня задерживал. Мы по умному продавали, у меня был друг — он стоял с мешком лезвий в стороне, он боялся продавать. А я с небольшим количеством ходил в этой толпе. Задержание обошлось легким испугом. Это было первое боевое крещение предпринимателя.

— Давайте теперь вспомним тот день, когда вы решили стать индивидуальным предпринимателем. Для чего вы пошли в бизнес? Чего хотели — денег?



— Я не хотел быть предпринимателем, мне просто хотелось реализовать свои идеи. И то, что я разрабатывал первые электронные изделия, например, первый антирадар, который продавался в Казани, был моей разработки и производства. Еще был измеритель жирности молока и всякая автомобильная электроника — вот это был мой первый серьезный бизнес, который включал в себя фазы и разработки, и производства, и продажи.

Это был по-настоящему первый предпринимательский опыт. Свою первую компанию я зарегистрировал в 1999 году, она называлась АОЗТ «Хазар». Уставной капитал — 8 рублей.

— Сколько это в современных реалиях?

— За 2 рубля можно было доехать на такси из Соцгорода в центр. На современные деньги, примерно тысяча рублей.

— Как проходили регистрацию, помните детали?

— Пришел я в налоговую инспекцию, зарегистрировал АОЗТ «Хазар», выдали свидетельство о регистрации. «Хазар» — это был мой позывной в армии. Предприятие закрылось примерно через 10 лет. Но акционерное общество с уставным капиталом 8 рублей это, конечно, нонсенс.

— Как проходило общение с налоговыми органами? Сколько лет не платили налоги?

— С налоговой мы встречались ежеквартально. Потом налоги начали появляться, налоговая стала интересоваться какие доходы, достоверностью учета. И мой главбух, перед походом в налоговую, надевал очки замотанные изолентой, шел туда и рассказывал о том, какая тяжелая жизнь у предпринимателя. В налоговой даже говорили, может, тебе денег дать, помочь может. Года 2-3 мы вообще не платили налоги. Просто налогов не было как таковых.



— Отговаривали ли вас родные или близкие от решения стать предпринимателем?

— У моих родителей был большой страх. Особенно у моего отца. Он был у меня начальником на КМПО. Успешное большое предприятие, я там летом дворником работал. Мне очень нравилась заводская атмосфера, особые люди там были. Отец верил, что я буду продолжать династию. Отец считал, что все это игрушки и уговорил меня до того, что я пошел в отдел кадров КМПО, заполнил анкету, там сидела жгучая брюнетка, которая сказала: «О, Марат, давай, сейчас хорошую работу подберем».

Знаете, наверное, что такое плановая экономика — через 3 года подойдет очередь на квартиру, потом на машину, потом на дачный участок. Это значит, что жизнь состоялась. Ты удался. И все тебя считают успешным человеком.

А я сижу и думаю, у меня ведь там ребята на предприятии своем работают, мы что-то делаем. У нас есть клиенты. И я у нее со стола забрал заявление. Говорю, что-то я передумал. Она была очень удивлена, чуть со стула не упала. Вслед сказала, ты пожалеешь об этом, все равно вернешься.

— Что сказал отец, когда узнал?

— Он очень расстроился. Я ему сказал, извини, но я все-таки пойду своим путем.

— Пожалели о решении за 30 лет предпринимательского стажа?

— Нет. У меня особо времени нет жалеть. У меня голова постоянно другим занята, на рефлексию времени нет.

— Где знания получали? Сейчас сотни бизнес-школ, семинаров, мастер-классов, фабрик… А тогда?

— Мордой в асфальт учились. Это самые лучшие уроки. Не было бизнес-школ, наставников. Почитать где-то что-то и в голову не приходило. Что спрашивать-то. Бери и делай. Иди и продавай.

— Когда вы пришли к бизнес-модели, бизнес-процессам, планам?

— Когда перестал понимать, где мои деньги, а где деньги моих клиентов, поставщиков. Когда началась вот эта путаница, тогда я понял что нужна учетная система. Я понимал, что прибыль есть, но не понимал сколько заработал. Собрал всех коллег и говорю, давайте придумаем какую-нибудь учетную систему, чтобы понимать, как мы работаем. Сидели мы полдня, коллеги мои все физики, математики, такие же как я. И мы за полдня сварганили учетную систему. Когда мы это сделали, нам надо было обозначить номера счетов, предложил взять их в бухучете. Позвали главбуха, а она говорит, вы придумали бухгалтерский учет. Он был 200 лет назад придуман. Но когда я это услышал, мне было круто, что мы сами это придумали.

Когда наша машина попала под обстрел — мы закрыли это направление

— Проблемы с криминалитетом были?

— Нет, меня лично это не коснулось. Потому что мои клиенты были те, у кого есть деньги. А деньги были у кого? У бандитов. Они даже распределяли кому в первую очередь достанется наша продукция, кому во вторую. Я был для них как инопланетянин какой-то. Они не воспринимали меня как барыгу, человека. который может им давать деньги. Уважали, интересовались, никто меня не обижает ли. Сява или Кряка какой-нибудь…

— Итак, вашими первыми клиентами кто были?

— Бандиты, барыги и красные директора.

— Какой период за 30 лет вы назвали бы самым сложным?

— Это период девальвации, когда рубль из 5,5 стал 25 за доллар. И когда тебе должны в рублях, а ты должен в валюте, понятно, что вся эта разница обрушилась на тебя. Шок длился 1-2 дня. Между тем, шок сменялся любопытством, а что будет дальше? Это же коснулось всей страны. В итоге, все стали значительно беднее. И начали все сначала. Мне же пришлось одну компанию закрыть. Это была оптовая компания по продаже медикаментов.

— Сейчас какими бизнесами вы владеете и чем гордитесь из созданного за 30 лет?

— Сейчас я владелец или совладелец более 10 компаний. Старейшая — это ООО «Информационные системы», она появилась в 1994 году. «БИМ-радио» до сих пор успешно работает и выстояло в конкурентной борьбе с сетевыми радиостанциями, насколько я знаю, это единичный случай по всей России.

Я начинал с электроники, и сегодня электроника является нашей основной компанией. Мы разрабатываем, производим и продаем нашу продукцию в России и за рубежом. В 90-х это были антирадары, сегодня тоже продукция, связанная с автомобильной тематикой. Мы оснащаем автомобили устройствами, которые помогают экономить, контролировать.

Я начинал с электроники, потом в 1991—1992 годах закрыл это производство. Тогда открылись границы, все это стало легко поступать в гораздо лучшем исполнении, под известными брендами. Я просто оказался не конкурентоспособен со своим производством.

— Это производство вы закрыли и ушли. Куда?

— Ушел в бизнес «купи-продай». Закупали и продавали товары народного потребления. Как-то прочитал объявление «Одежда из Франции», в то время был дефицит, и я купил целый контейнер одежды секонд-хенд во Франции. Отдельная история о том, как мне удалось его привезти в Казань. Огромные тюки настолько были спрессованы, что когда разрезал стягивающие ленты — тюк выстреливал, и одежда занимала всю комнату. Одежда была очень качественная, и некоторые экземпляры до сих пор носят мои дети.

— Как и где реализовали?

— Я арендовал Дворец спорта, директор мне сразу посоветовал нанять взвод охраны, я подумал, зачем мне взвод охраны, но взял и нанял. И, как потом выяснилось, это был очень правильный совет. Потому что столько народу пришло. Давка была…

— А какая реклама была?

— Я всю ночь чертил пером плакаты на ватмане и на следующий день расклеивал их по всему городу. Этот контейнер одежды был распродан за неделю. Когда люди ломанулись, если бы не взвод охраны, они выдавили бы все стекла во Дворце спорта и снесли бы все как цунами. Еще одна рота приехала на подмогу, чтобы сдерживать этот поток людей. Это было в 1991 году.

— Еще занимались бизнесом в этой сфере?

— Да, продавали холодильники, телевизоры, когда появились конкуренты и прибыль стала маленькой, я понял, что нужно закупать подальше, чтобы здесь продавать с хорошей ценой. Так стал работать на Кавказе, закупал там овчину и привозил сюда на фабрику Мажита Гафури. За 2 года я изъездил весь Северный Кавказ. Приезжаешь в заготконторы, там с двухэтажный дом этих овчин. Мне предстояло договориться с директором этой заготконторы о цене. Кавказцы в торговле — торгаши что надо. И если они знают, что у тебя есть деньги и пока ты им все деньги не отдашь, они будут торговаться.

Я прилетал туда на самолете, у меня была майка с карманами, куда были вложены деньги. Меня встречал торговец, и я им четко говорил, что у меня только 10 тысяч рублей. Запускал руку в карман, а у меня настолько тактильные чувства развиты, что я доставал с точностью до купюры. Все знали, что я с деньгами, но мы спокойно ездили по горам, хотя меня столкнуть там было легко.

— Страх был?

— Страха не было. Ты же видишь какие люди. Они верующие, внимательные и ты чувствуешь, что нет там никакой опасности. Опасность появилась, когда началась война. Первые боевые действия. Когда наша машина попала под обстрел — мы закрыли это направление.

— Новые слова, появившиеся в конце 80-х — начале 90-х, кооператив, бизнес, биржа, брокер, курс доллара, бартер, ваучер. Как бы их сейчас назвали хэштэги. Какие новые слова запомнились вам из того времени?

— Взаимозачет, казначейские обязательства, налоговое освобождение, это были те термины, которые заменяли много других. Банковская система перестраивалась тогда и практически не работала. Деньги шли очень долго, инфляция доходила до 200 процентов, каждый день фактически ты терял деньги.

— Открывать бизнес 30 лет назад было легче, чем сегодня, согласитесь ли вы с этим?

— Я с этим не согласен, это из серии, что раньше вода была мокрее и девушки красивее. У каждого времени есть свои возможности.

Из минусов то, что путинский этап задержался…



— Назовите, на ваш взгляд, пять ключевых или даже роковых событий в экономике России, которые изменили как положительно, так и отрицательно развитие предпринимательства в стране?

— Перестройка, гайдаровская реформа, ваучерная приватизация, которая просто снесла всю прежнюю экономику и вовлекла ее в рыночные механизмы. Щепки летели и достаточной крупные, кому-то приходилось больно. Рост цен на нефть, это дало приток колоссальных денег. Это дало России 4 трлн долларов, по-моему.

Роль Путина достаточно высока, когда он пришел к власти и навел порядок. неважно какой порядок, пусть мы его ругаем. Но порядок лучше беспорядка. Из минусов — то, что путинский этап задержался… Это отрицательный фактор. Это как из спорта, уходить надо не когда тебя победят, втопчут в землю. Из-за этого страна страдает, то что сейчас мы находимся в режиме санкций.



— Чего или какого решения за свою историю так и не дождался российский бизнес?

— Я противник НДС. Думаю, если бы НДС не был бы таким высоким, а как, например, в Китае, то это бы для бизнеса, экономики, инвестиций — большой шаг вперед.

— Пять слов, который наиболее ярко характеризуют 90-е?

— Дефицит, свобода, бардак, романтизм… Этого достаточно.

Кого Марат Бикмуллин считает ключевыми фигурами в российском бизнесе, начал ли был предпринимательскую карьеру снова, как шнурки могут быть секретом успеха и на какой вопрос о его бизнесе из 90-х он никогда бы не стал отвечать? Подробности и детали смотрите в видеопроекте.