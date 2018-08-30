#Айдаповторим: «Ак Барс» встретился с болельщиками и презентовал новичков за три дня до старта сезона

Вечер удался

На пресс-конференции главного тренера и генерального менеджера «Ак Барса», состоявшейся после открытой тренировки во вторник, корреспондент «Реального времени» спросил у Рафика Якубова, компенсируют ли болельщикам сорванную непогодой майскую встречу свежеиспеченных победителей Кубка Гагарина и фанатов. «Все, кто придут на презентацию нового состава в «Татнефть Арену», получат удовольствие и зарядятся положительными эмоциями», — примерно в таком духе ответил генменеджер. Что же, слова экс-капитана с делами не разошлись, в чем лично убедился известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

За трое суток до Дня знаний

Старт 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги в этом году намечен на День знаний – 1 сентября. Побывав на неделе в клубном офисе, автор подглядел в отделе, где рождается «креатив», концепцию оформления Кубка открытия, который будет разыгран на льду ТНА «Ак Барсом» и СКА. Раскрывать все секреты не буду, но тема «первый раз в 1-й класс» и все ей сопутствующее станет на первом блокбастере сезона доминирующей. Впрочем, странно было бы, если бы столь популярную в стране дату не обыграли.

За три дня до «часа Х» поклонников чемпионов пригласили в «Татнефть Арену» на традиционную встречу с командой и презентацию состава 2018/19. На этот раз организаторы отошли от принятого формата «посиделок», когда игроки и члены тренерского штаба выходили на уложенное на льду покрытие, садились в кресла и отвечали на вопросы из зала. Игровое поле превратили в огромный танцпол, на котором после презентации «Ак Барса»-2018 молодежи предлагалось «оторваться» под хиты нередко посещающих церемонии клуба популярных исполнителей Мота и группы «Пицца».

Сам хоккейный вечер начался за два часа до старта мероприятия в арене. С 16:00 на прилегающей к ледовому дворцу площади были развернуты точки по продаже атрибутики, фудкорты, открыты развлекательные зоны. Через час публику начали пускать внутрь и каждый желающий мог сфотографироваться с Кубком Гагарина и принять участие в конкурсах и аттракционах.

Погода 29 августа выдалась на заглядение и с последнего летнего солнышка не очень хотелось нырять в прохладное фойе, но любопытство и желание пообщаться с игроками перевесило, и поток поклонников ближе к шести вечера дружно устремился на рандеву с командой.

Данил Воеводин: «Был поражен количеством и поддержкой болельщиков»

В это межсезонье «Ак Барс» провел весьма скромную селекцию. С одной стороны, это и понятно – состав у команды самый что ни на есть чемпионский, а лучшее, как известно, враг хорошего. Есть еще позиции, которые необходимо усиливать, в частности, на уже упомянутой пресс-конференции руководители «барса» не скрывали интереса к дальнейшему укреплению защитной линии, ослабленной уходом таких «зубров», как Охтамаа и Токранов, но в Казани привыкли «поспешать медленно», к тому же хоккей – не футбол, где сроки трансферных окон строго ограничены – заключать контракты с новичками можно аж до Нового года.

Неизменно сопутствуют контактной ледовой игре, увы, и травмы. В лазарете команды на данный момент находятся такие крепкие игроки основы как Ландер, Свитов, Глухов, попал туда и дебютант «Ак Барса» могучий защитник Андрей Педан, своей игрой в контрольных матчах до повреждения оставивший двойственное впечатления.

Других «пришельцев» ваш покорный слуга смог на днях наблюдать в матчах за ХК «Барс» на турнире памяти Ю.И. Моисеева. Надо сказать, что молодой защитник Даниил Курашов пока не позволяет составить о себе мнение, а вот экс-лидер ХК «Сочи» Павел Падакин, восстанавливаясь после травмы, обретает хорошие кондиции. В играх против команд ВХЛ «Звезды» и «Бурана» воспитанник киевского хоккея был одним из лидеров команды, наряду с просто блиставшими Данилом Воеводиным и вернувшимся в родной клуб Артемом Михеевым, признанным лучшим нападающим турнира. Воеводин, забегая вперед, был ошеломлен приемом, оказанным команде, участником которого он стал, но доблестно держался перед журналистами:

— Всегда слышал, что в Казани любят хоккей. Болельщики сегодня очень порадовали. Был сегодня поражен их поддержкой. Это самое главное в хоккее. На матчах всегда радует, когда много болельщиков, их поддержка придает уверенность и силы. Будем надеяться, что они будут так же приходить на игры и поддерживать нас, — сказал он.

— Видно было, что в конце ты уже устал фотографироваться с болельщиками.

— Да, коридор был очень длинным.

— Сейчас ты играл за «Барс» на турнире памяти Моисеева. Как считаешь, есть у тебя шансы в ближайшее время сыграть за главную команду?

— Надо стараться, показывать себя, проявлять свои лучшие качества. Тренер дал шанс, и просто надо им наилучшим образом воспользоваться. Предсезонка прошла хорошо, в рабочем цикле. Было много работы.

— Тренерский штаб тебе что-нибудь обещал перед тем, как направить сыграть несколько игр за «Барс»?

— Просто направили, и я без раздумий пошел.

— В чем главное различие между хоккеем в ВХЛ и КХЛ?

— В КХЛ хоккей более мастеровитый. Мышление должно работать быстрее, каждый шаг надо просчитывать наперед. В этом главное различие.

Наталья Кларк стреляет наповал

В межсезонье подопечные Билялетдинова приняли участие в двух турнирах – в Сочи и Риге. Оба не выиграли, но на Кубке ЛЖД сыграли куда лучше, чем на Sochi Hockey Open. На берегах Черного моря три раза проиграли и только однажды выиграли, на побережье Балтики соотношение побед и поражений было уже зеркальным. Там же, в Риге, опробовали последнего на сегодняшний день дебютанта – 29-летнего канадского защитника Пола Постму с опытом двух сотен игр в НХЛ, во второй раз (из трех) выиграли у своего самого неудобного соперника «Локомотива», предоставили много игровой практики голкиперу Шарыченкову и в итоге дали возможность Зинэтуле Билялетдинову заявить, что «все поставленные перед собой задачи мы решили».

Презентация началась с кадров победного пути «Ак барса» в последнем плей-офф. Партер и трибуны вновь прочувствовали сладкие мгновения большой победы, после чего на сцену вышла «хоккейная леди» КХЛ Наталья Кларк: « Привет Казань, привет хоккейная Мекка! У вас классная погода, я обожаю Казань. Здесь не просто команда-чемпион, здесь настоящие чемпионы – болельщики! С болельщиками здесь умеют работать!».

После этих слов миниатюрной ведущей была вручена «пушка», из которой она начала обстрел зрителей майками с клубной символикой. В эти минуты, которые до предела разогрели аудиторию, Кларк была похожа на героиню сериала «Никита» или на одну из девушек Бонда. Отвечая на комплимент по поводу точной стрельбы, ведущая обещала «тренироваться, чтобы получалось еще лучше», но после выступления с новой программой девушек из группы поддержки Bars Angels природа взяла вверх, и Кларк пообещала уже выдержать конкурс на то, чтобы в новом сезоне стать одним из «ангелов».

А когда вечер окончательно стал томным, началось главное действо – презентация команды образца нового сезона. На проложенную сквозь «толпу» дорожку, схожую с дорожкой Каннского, или, по крайней мере, сочинского кинофестиваля, из «пасти барса» выходили игроки и тренеры и через лес рукопожатий и вспышек смартфонов и фотоаппаратов проходили через весь зал и поднимались на сцену. Любимец казанских болельщиков Александр Бурмистров был участником подобных церемоний в НХЛ, но презентация «Ак Барса» 2018/19 не оставила его равнодушной.

Александр Бурмистров: «При переходе на двухочковую систему матчи за попадание в плей-офф станут ажиотажными»

— В таком формате презентацию еще не проводили, болельщикам должно понравиться, — на опыте НХЛ заявил Бурми.

— В каком состоянии команда и лично вы подходите к сезону? Удалось ли набрать оптимальную форму за предсезонные турниры?

— Кто-то успел, кто-то нет. Стараемся подойти к сезону в оптимальной форме. Первая игра против СКА многое покажет – готовы мы или нет. Игр в сезоне будет много, так что всегда есть над чем работать.

— Сейчас на кубе вы увидели кадры из чемпионской раздевалки. Какое впечатление?

— Сумасшедшие эмоции! Хочется пересматривать это видео и, конечно, повторять. Летом эти кадры уже смотрел – мне понравилось.

— В некоторых видах спорта, например в футболе, Суперкубок не все считают важным трофеем. Для «Ак Барса» будет принципиально завоевать его хоккейный аналог — Кубок открытия?

— Ну, в том же футболе очки за Суперкубок в зачет не идут, а у нас идут. Сейчас, если за победу будут давать по два очка, каждое очко будет на вес золота.

— Твое отношение к двухочковой системе?

— Я не слышал, чтобы в Америке хотели переходить на трехочковый формат. Особенно для тех команд, которые борются за плей-офф. Последние игры регулярки будут ажиотажными, а в прошлые сезоны все уже за два месяца до плей-офф знали, кто выйдет, а кто нет.

— А нет опасения, что если по ходу третьего периода ничья, все будут играть от обороны?

— Не думаю. Каждая команда захочет выиграть.

«Машина на льду», «уральский Гретцки» и «канадский молоток» снова в строю

Креативно проходило и представление команды, тренерского штаба и персонала команды. Наибольшего рева публики удостоились, как легко догадаться, «легенда №25» Зарипов, «талантище» Ткачев, «настоящий капитан» Свитов и «лучший тренер КХЛ по итогам сезона, но для нас лучший всегда» Зинэтула Билялетдинов. Меткие определения получили и другие хоккеисты – как вам, к примеру, «уральский Гретцки» (Малыхин), «машина на льду» (Попов) или «канадский молоток» (Клинкхаммер)?

Молодой Владислав Кара, уже успевший очаровать болельщиков эффектнейшими шайбами на предсезонном турнире в Сочи, был очень рад, что стал членом «барсовой стаи».

— Первый раз в таком участвую. Ощущения не описать словами. Все очень понравилось, здорово, что пришло так много болельщиков.

— В прошлом сезоне ты отыграл за «Ак Барс» 11 матчей, но понятно, что игрового времени имел немного. Сейчас чувствуешь себя более полноправным членом команды?

— Пока еще нет. Надо закрепляться и постараться начать сезон с «Ак Барсом». В дальнейшем посмотрим, как будут обстоять дела.

Зинэтула Билялетдинов: «Вы потерпите, нас поддержите, а мы свое дело сделаем»

Болельщиков от имени команды приветствуют единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, капитан Александр Свитов и единственный тренер-трехкратный «гагаринец» Зинэтула Билялетдинов. Первый благодарит трибуны за поддержку и выражает надежду, что с помощью болельщиков и Аллаха «барсы» осуществят очередной победный поход. Речь Зарипова трогает, как и обращение Свитова, а наставник «барсов» как всегда, просит запастись терпением: « Я хочу попросить вас об одном. В этом сезоне нам будет очень непросто. Все будут по-особому настраиваться на чемпиона. Просьба одна – вы нас поддержите, потерпите, а мы свое дело сделаем».

Не обошлось, конечно, и без порции официоза. Болельщиков и хоккеистов приветствовал и министр спорта и молодежи РТ Владимир Леонов: «Добрый всем летний теплый вечер! Немного забытая уже атмосфера «Татнефть Арены». давайте еще раз вспомним эти эмоции. Игроки, тренерский штаб, команда, ну и конечно, болельщики – браво, ребята! Огромное спасибо за эти эмоции, за этот результат, за тот праздник, который подарил нам прошлый сезон. Друзья, с новым сезоном, с новым «Ак Барсом»! Вперед, друзья, алга!». Министр также вручил хоккеистам и персоналу клуба грамоты и почетные знаки своего ведомства.

«Наша команда провела великолепный сезон. После 8 лет перерыва мы вернули себе чемпионское звание и кубок. Но в субботу начинается новый сезон, и задачи в нем решить будет труднее. Ведь удержать чемпионское звание гораздо сложнее, но «Ак Барс» уже решал эту задачу. Команда к сезону готова и с помощью трибун мы способны на многое. У нас лучшие болельщики в лиге, и с вашей помощью мы способны на многое. Зимой мы будем принимать «Матч всех звезд КХЛ». Год назад я с этой трибуны говорил: «Ак Барс», айда за кубком! Сегодня я говорю: «Айда повторим!», — это уже президент «Ак Барса» Наиль Маганов завершал «обязательную программу» вчерашнего вечера.

Под овации впавшей в раж публики команда, предварительно обнявшись, как в чемпионской раздевалке, покидает сцену. Звучат фанфары, и перед продолжением концерта фанаты вслед за ведущим скандируют: «Айда побеждать! Айда все вместе! Айда повторим!». Почему бы и нет?