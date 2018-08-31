Как пенсионная реформа и банковский крах оказались на руку страховщикам

Бизнес-бранч «Реального времени» со страховщиками

Фото: Максим Платонов

Последние годы для страховщиков ознаменовались долгожданной стабилизацией рынка ОСАГО: мошенничества в этом сегменте убавилось, а ценообразование может стать более справедливым. Активно развиваются каско и страхование жизни — но пока в основном за счет банков. Кроме того, положительные моменты для себя компании смогли извлечь даже из кризиса и пенсионной реформы. Обо всем этом говорили участники страхового рынка на бизнес-бранче «Реального времени», прошедшем в «Корстоне».

Тема справедливости пока не раскрыта

Когда участников рынка спросили, под каким флагом, по их мнению, проходят 2017—2018 годы, они отвечали каждый по-своему. Однако в итоге эти разные ответы сходились в некоей общей точке. Точнее, тезисе: в последнее время мы наблюдаем повышение культуры, причем обоюдное — как со стороны страховщиков, так и со стороны их клиентов.

Например, руководитель казанского филиала «Ингосстраха» Игорь Волчков пришел к такому выводу, наблюдая за рынком ОСАГО, на котором в этом году наметилась определенная стабилизация. «Под стабилизацией я имею в виду вообще ту атмосферу, которая сложилась внутри страховых компаний, да и среди клиентов. Стало меньше галопирующего негатива. Все это, по большому счету, снято», — объяснил он. По его словам, сегодня государство понемногу начинает прислушиваться к рынку, хотя было время, когда страховщиков «просто объявили врагами народа».

Главной проблемой в ОСАГО были выплаты по «липовым» страховым случаям, на которых зарабатывали автоюристы — извечные враги страховщиков. При этом около 80% этих денег не доходило до клиентов, оседая в карманах юристов. Сейчас, утверждает Волчков, суды, которые ранее закрывали глаза на все доводы страховых компаний, дают им возможность высказать свою позицию. Как результат — объемы мошенничества в ОСАГО снижаются.

Положительное влияние на сегмент оказал и закон о натуральных выплатах по ОСАГО, который Госдума приняла в марте 2017 года. По словам Волчкова, на сегодняшний день возможность отремонтировать машину дают все основные компании, и почти никто не производит работы «у дяди Васи в гараже» — автовладельцев направляют или непосредственно к дилеру, или в качественные мультибрендовые сервисы.

До конца не решенным остается один вопрос — вопрос справедливости. Логично, что страхователи, которые не попадают в ДТП, хотят, чтобы стоимость договора для них была меньше. Вероятно, и сами компании заинтересованы в том, чтобы перенести основную часть расходов именно на нерадивых автовладельцев, считает руководитель филиала «Ингосстраха».

Независимые исследования показали, что сейчас около 80% аккуратных автомобилистов вынужденно переплачивают за полисы по вине постоянных участников аварий. Недавно дискуссия о необходимости либерализации тарифов сдвинулась с мертвой точки, Банк России подготовил проект приказа о новых правилах ценообразования. Это приведет к тому, что компании будут конкурировать за клиентов с положительной историей и смогут предлагать им лучшие условия, «а плохие будут наказаны».

С этим согласились и другие участники рынка. ОСАГО — обязательный вид страхования, регулируемый государством; его появление дало стимул всему рынку. Теперь автогражданка тянет за собой развитие культуры каско, отметил директор компании «Каско-Сервис» Азат Муртазин. Два эти сегмента сегодня являются драйвером рынка и генерируют «основную деньговую массу».



Азат Муртазин: «Мы несем культуру не только финансовую, но вообще — в человеческую жизнь. Кому-то [страховку] навязали, но потом это стало его истинной практикой, осознанной»



Спят и видят

Впрочем, мысль о развитии культуры каско была воспринята уже менее однозначно. «Все-таки надо об этом сказать. Все страховое сообщество надеется, все мы спим и нам сны об этом снятся. У нас одна мечта — что культура страхования в России будет повышаться, — признался Волчков. — Пока мы от мира цивилизованного — пусть будет в кавычках — отстаем лет на 100, это точно».

По его словам, если внимательнее посмотреть на сегмент каско, то станет видно, что до 90% договоров здесь заключено при получении автокредитов. При этом частота обращений за выплатами по каско несколько выше, чем в ОСАГО, где из 100 застрахованных лиц за выплатами обращается примерно каждый шестой.

«Самая главная проблема — это недостаточное развитие культуры, — был солидарен с коллегами директор «Альянс Жизнь» в Казани Юнус Сибгатуллин. — Страхование не укладывается в менталитет нашего населения, поскольку менталитет формировался в течение многих лет, когда ни государство, ни страховые компании не выполняли свои обязательства». По словам Сибгатуллина, на рынке и по сей день остается немало компаний, где сотрудники, преследуя собственные интересы, вводят клиентов в заблуждение. Для клиента же обращение за выплатой оказывается сопряжено с разочарованием — и этот полученный негатив распространяется и на другие компании.

По словам Романа Шереметова, оживление в страховании жизни началось в 2012 году, после того, как Сбербанк купил компанию «Альянс лайф»



Сильный рост страховщики отмечают и в сегменте страхования жизни; этому, как и в случае с каско, способствовали банки. По словам Романа Шереметова, начальника блока «Управление благосостоянием» офиса Сбербанка, оживление в страховании жизни началось в 2012 году, после того, как Сбербанк купил компанию «Альянс лайф». Толчок сегменту дало то, что банки, выдавая потребительские кредиты, предлагают застрахованным клиентам более низкую ставку.



«Давайте не будем заниматься самообманом, у нас нет тренда на страхование жизни», — говорил Волчков. По крайней мере, самостоятельного тренда, объяснял он: «90—95% здесь — это когда банк говорит: не застрахуешь — не получишь. То же самое: клиент покупает автомобиль, и банк говорит: страхуй каско».

Действительно, сегмент страхования жизни растет в основном за счет кредитования. Но, во-первых, если страховка клиентам не нужна, после получения кредита они могут от нее отказаться, вступил в дискуссию глава «ВТБ Страхования» в Казани Марат Сафин. Отказ не влечет за собой пересмотр условий по кредиту, уверяет он. Во-вторых, «если не стимулировать страхование жизни через банки, никто никогда не узнает, что это такое».

Марат Сафин: «Если не стимулировать страхование жизни через банки, никто никогда не узнает, что это такое»



В сентябре прошлого года ЦБ увеличил период охлаждения, когда клиент банка может отказаться от страховки, до 14 дней, но процент отказов все равно снижается. По мнению Сафина, это говорит о том, что многие люди все же покупают страховку осознанно.



Переломный момент произошел в 2012—2013 годах: банки додумались включать требование страхования жизни в автокредитование, сказал Азат Муртазин: «Все элементарно просто. Если этот момент посмотреть — действительно поперло». В то же время это не значит, что все договоры в этом сегменте заключены не по доброй воле: «Я сейчас работаю в посредническом поле в каско, у меня половина страхователей — осознанные. Они приходят и говорят: пожалуйста, подберите нам здравый продукт».



Есть и еще один момент, который привлекает клиентов в страховании жизни: «Это касается московских наших чиновников, бизнесменов и прочих. Если застраховаться, оформить накопительный счет на 10 лет, это имущество не изымается при конфискации, не делится при разводе. Появилась значительная категория граждан, которые этим пользуются», — отметил Муртазин.

Юнус Сибгатуллин: «Самая главная проблема — это недостаточное развитие культуры. Страхование не укладывается в менталитет нашего населения, поскольку менталитет формировался в течение многих лет, когда ни государство, ни страховые компании не выполняли свои обязательства»



«Мы несем культуру в массы»

Выгода страховщикам пришла оттуда, откуда не ждали: в каком-то смысле им помогла общая экономическая нестабильность. Сейчас динамично развивается страхование имущества физических и юридических лиц. Волчков объяснил это так: «Когда жизнь очень хороша и денег много, то, наверно, можно и не страховаться. Сгорел дом — построил новый. А вот когда у тебя финансовые трудности, лучше заплатить 5 тыс. за страхование дома, чем потом где-то искать 5 млн — не дай бог, с ним что-то произойдет».

Раньше, когда предпринимателям предлагали застраховать имущество, они часто отказывались, отвечая, что в случае чего смогут «перехватить» деньги в банке. «Сейчас, когда со всем этим стало значительно сложнее, поменялись курсы рубля и доллара, те, с кем я раньше общался, сами к нам обращаются, говорят, что готовы застраховать», — говорит Волчков.

Муртазин впервые зафиксировал аналогичную тенденцию в 2009 году: «2007—2008 годы были жирные, и люди понимали, что у них есть деньги купить вторую машину. Когда в 2009 резко хлопнул кризис, стали приходить».

Замдиректора филиала СК «Альянс» Надежда Миронова в свою очередь рассказала, что решение правительства повысить пенсионный возраст привело к всплеску спроса на различные пенсионные программы. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, в связи с этим наблюдается настоящий бум. Кроме того, прогремевшие на всю страну суды АСВ со вкладчиками нанесли удар по доверию к банкам. Это привело клиентов к страховщикам и помогло сегменту страхования имущества.

Об эффекте пенсионной реформы сказал и Сибгатуллин: отодвигание возраста выхода на пенсию нужно чем-то компенсировать, и на помощь приходят страховые инструменты.

В итоге участники бранча пришли к общему мнению: не так важно, добровольно люди решили застраховаться или к этому их подтолкнула третья сторона, если это идет во благо. «В некоторых случаях, когда берут кредиты, есть требование у банков — пройти первичное медицинское обследование. Мы, с одной стороны, навязали, а с другой — человек, может, не знал, что есть такая возможность. Все это все-таки продвигает культуру страхования в массы», — считает Волчков.

«Мы несем культуру не только финансовую, но вообще — в человеческую жизнь. Кому-то [страховку] навязали, но потом это стало его истинной практикой, осознанной», — согласился Муртазин.