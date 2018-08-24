24 авг. 2018

Бизнес-бранч "Перспективные и приоритетные направления развития страховой отрасли"

Бизнес-бранч

24 августа состоится бизнес-бранч на тему «Перспективные и приоритетные направления развития страховой отрасли»», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Тезисы встречи:

  • Маркетплейс в страховании: возможности и перспективы
  • Развитие страхования профессиональной деятельности
  • ОСАГО: состояние рынка, либерализация тарифов
  • Страховое мошенничество. Роль регулятора в борьбе с мошенничеством

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