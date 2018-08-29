Новый сезон ГСО РТ: абонемент в Московской филармонии и множество фестивалей

Фото: Роман Хасаев

Совсем скоро в Казани откроется Международный оперный фестиваль «Казанская осень», который проводит ГСО РТ. В преддверии оркестр подводит некоторые итоги и делится планами на новый сезон. Подробности в материале «Реального времени».

Триста сорок премьер

Можно сказать, что последние восемь лет для татарстанского симфонического были насыщенными как никогда. Сразу же после того, как на должность главного дирижера и художественного руководителя оркестра был назначен Александр Сладковский, оркестр вступил в новую фазу творчества, разительно отличающуюся от того, как строилась его работа ранее.

Вот только несколько показательных и характеризующих правильную маркетинговую политику цифр и фактов. За эти годы сыграно 40 произведений композиторов, которые ранее не исполнялись в Казани. Среди них сочинения Софии Губайдулиной, Леонарда Бернстайна, Алексея Рыбникова, Эдисона Денисова и других. С оркестром работают такие дирижеры, как Кшиштоф Пендерецкий, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев и другие.

С оркестром работали и работают топовые исполнители — Михаил Плетнев, Хибла Герзмава, Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Игорь Бутман, Симона Кермес, Роберто Аланья, Сергей Ролдугин, Николай Луганский и другие. За эти годы оркестр исполнил более 340 премьер, в том числе 140 вокальных номеров. Среди них сочинения Малера, Брукнера, Губайдулиной, Чайковского, Стравинского, Шостаковича и других.

Не остаются без внимания и сочинения татарстанских композиторов, пожалуй, никогда еще ГСОР РТ столь внимательно не относился к их деятельности. Некоторое время назад был учрежден даже специальный фестиваль — «Мирас», где звучит музыка татарстанских авторов. А вообще за эти годы было исполнено более 90 сочинений татарстанских композиторов.

Последние восемь лет для татарстанского симфонического были насыщенными как никогда. Фото Максима Платонова

В течение года оркестр приглашает публику на семь своих фестивалей, их инициатор и идейный вдохновитель художественный руководитель оркестра Александр Сладковский. Кроме этого, оркестр — постоянный участник и российских, и зарубежных фестивалей. Он с равным успехом гастролирует и в Сочи или Иркутске, в Токио или на Лазурном берегу Франции.

Отдельная тема — дискография, среди записей, которые сейчас продаются по всему миру, есть уникальные. Например, записанный на фирме «Мелодия» Малер или записи всех симфоний и инструментальных концертов Дмитрия Шостаковича, они также сделаны на фирме «Мелодия» и уже получили восторженные оценки ведущих мировых музыкальных критиков. Кстати, записи Шостаковича сейчас продаются в 53 странах мира. Это ли не продвижение татарстанского симфонического?

Еще одно из направлений работы симфонического оркестра — благотворительные образовательные проекты. Их четыре — «Дети детям», «Уроки музыки с оркестром», «Волшебные струны оркестра», «Исцеление музыкой». И один проект — «От сердца к сердцу» — проводится совместно в Минкультом РТ. Кроме этого, при татарстанском симфоническом работает Молодежный оркестр.

Моцарт начинает

Официальное открытие пятьдесят третьего сезона состоится 26 сентября. Концерт нас ждет очень необычный. Во-первых, он будет состоять из трех отделений. Во-вторых, в программе принимает участие историк и драматург Эдвард Радзинский. Он сыграет спектакль по своей пьесе «Загадки Моцарта», автор решил, что исполнять ее может только он сам, и уже выступал с рассказом о тайнах Моцарта с РНО и оркестром Евгения Светланова. А ГСО РТ в этот вечер исполнит фрагменты сорок первой симфонии «Юпитер», реквием, концертные арии и увертюры к операм «Дон Жуан» и «Похищение из сераля» Моцарта.

Историк и драматург Эдвард Радзинский сыграет спектакль по своей пьесе «Загадки Моцарта». Фото 360tv.ru



Вообще же в новом сезоне казанцев ожидает более двадцати премьерных исполнений, это будут сочинения Вебера, Слонимского, Шостаковича, Пендерецкого, Стравинского, Малера. Оркестр по-прежнему будет много гастролировать за рубежом, он примет участие в фестивалях в Токио и в Нанте, а после триумфального выступления на международном фестивале на Лазурном берегу получил сюда новое приглашение, на этот раз он выйдет на сцену четырежды. Календарный год для оркестра завершится на фестивале в Китае, где коллектив даст четыре концерта.

Но самое главное событие — это получение своего абонемента в Московской филармонии, подобного удостаиваются только самые топовые коллективы. В абонемент под номером семнадцать вошли три концерта ГСО РТ под управлением Александра Сладковского. Они пройдут в зале им. П. Чайковского в январе, феврале и марте 2019 года. Оркестр исполнит сочинения Бартока, Дебюсси, Малера, Рихарда Штрауса, Брукнера, Сен-Санса. Состав солистов впечатляет — это Рено Капюсон, Марио Брунелло, Жан-Ив Тибоде.

«Самое знаковое событие нового сезона — это то, что впервые в истории оркестра у нас будет свой абонемент в Московской филармонии. Московская филармония — это очень серьезная организация, заслужить абонемент — это дорогого стоит, и я очень благодарен генеральному директору филармонии Алексею Шалашову, оказавшему нам такую честь. Конечно, мы каждый год выступали с концертами, но в чужих абонементах, теперь у нас свой, и мы будет исполнять три совершенно разные сложные программы. В том числе исполним сложнейшую девятую симфонию Брукнера, «Дон Кихота» Рихарда Штрауса, второй концерт Баха, «Песни земли» Малера, пятый фортепианный концерт Сен-Санса. Сами названия за себя говорят. Сейчас оркестр на таком пике формы, что ему это под силу. Сыграть эту музыку в своем абонементе — это счастье. Мы выходим на совершенно другой уровень табеля о рангах федерального масштаба», — рассказал «Реальному времени» Александр Сладковский.

Впервые в истории оркестра у него будет свой абонемент в Московской филармонии. Фото предоставлено ГСО РТ

По его словам, гастрольные графики усложняются и расширяются, количество программ возрастает, нагрузка высокая. Но главный дирижер настроен оптимистически и полагает, что оркестру сейчас многое по плечу. «Конечно, мы сейчас думаем, что мы будем писать и на «Медичи», и на «Меццо». Думаю, что в этом сезоне мы еще продвинемся вперед», — прокомментировал Александр Сладковский.

И еще один важный итог восьми лет работы Александра Сладковского в Казани — аншлаги на концертах, оркестру удалось воспитать свою публику, которая ждет его выступлений. Кстати, концерт 30 августа возле Дворца земледельцев традиционно будет бесплатным, в этот вечер прозвучат арии из опер в исполнении солиста Большого театра Андрея Жилиховского и солистки «Геликон-оперы» Ольги Толкмит.