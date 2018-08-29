Ян Шевченко: «Нас собеседовал лично Рустам Минниханов. Я, правда, не смог туда попасть…»

Новый выпуск проекта «Бизнес ген» о молодых предпринимателях Приволжского федерального округа уже скоро в «Реальном времени». Гость студии — Ян Шевченко, основатель и генеральный директор компаний GD Forge и Fair Games. Ведущий программы — управляющий партнер ГК «Технократия» Булат Ганиев.



Почему Ян Шевченко отказался продавать компанию за астрономическую сумму, может ли процветать независимая компания, для которой главное — свобода под килем, как порнография двигает игровую индустрию, какую империю желает оставить после себя молодой предприниматель и почему главные составляющие бизнес-гена — страх, обида, зависть? Какие игры создает амбициозная компания, чтобы их покупали крупнейшие бизнес-компании России и мира? Честный диалог скоро в эфире «Реального времени».

