«Так ты даешь им рекомендацию?»: «КЭР-Холдинг» вышел с предложением к президенту Татарстана

«Татнефтехиминвест-холдинг» одобрил инициативы по очистке электрической сети в Татарстане

Положительную рекомендацию выдал совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» «чистильщику» электрических цепей — дочерней компании «КЭР-Холдинга» НПП «Ру-Инжиниринг», которая взялась уничтожать «реактивных паразитов» и избавлять электрические сети предприятий от скачков напряжения. Вчера на заседании совета его председатель Рустам Минниханов прямо попросил «генералов» крупных промышленных предприятий заслушать инициативу НПП «Ру-Инжиниринг», предлагающего комплектацию частотных преобразователей по демпинговой стоимости — в два раза дешевле китайского «электронабора». Интересно, что за качество «КЭР-Холдинга» поручился лично глава «Татэнерго» Раузил Хазиев. Подробнее в репортаже «Реального времени».

«КЭР-Холдинг» прислал президенту технаря



Вчерашнее заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» с первых минут погрузилось в электроэнергетику: непубличная электротехническая компания «КЭР-Холдинг», считающаяся близкой к окружению Ильшата Фардиева, впервые выступила с презентацией инжиниринговых проектов для промышленной энергетики. Правда, в роли спикера выступили не «первые лица» татарстанской холдинговой компании, что вызвало бы живой интерес у «генералов» ТЭК, а технический разработчик и директор дочерней компании «КЭР-Холдинга» — челнинского НПП «Ру-Инжиниринг» Равиль Идиятулин.

Будучи энергетиком до мозга костей, Идиятулин говорил большей частью на труднодоступном техническом языке, засыпав аудиторию профессиональными терминами при описании передачи электрического тока в цепи. Генеральные директора компаний, судя по их утомленным лицам, вряд ли могли вот так, с ходу, уловить полет его мысли о борьбе с реактивной мощностью. Но суть презентации сводилась к тому, что инжиниринговые решения НПП «Ру-Инжиниринг», преподносимые как оригинальные ноу-хау, способны гарантировать равномерную подачу электроэнергии без скачков напряжения в цепи, а сама компания готова взять на себя грязную работу «чистильщика» электрических сетей предприятий.

— Мы убираем «реактивку», уничтожаем асимметрию напряжения и вычищаем электрическую сеть от гармоники, продуцируемой в сети, — технично обрисовал директор НПП «Ру-Инжиниринг» круг специфических услуг, в которых, видимо, нуждается любое промышленное предприятие. Для этого он предлагает комплексы электротехнического энергосберегающего оборудования RU-DRIVER, которые управляют частотой вращения трехфазных двигателей мощностью от 200 кВт до 80 МВт с разным уровнем напряжения. Расхваливая достоинства комплексной установки, Идиятулин сообщил, что окупается она за два года и обеспечивает экономию расхода энергии на 30—40%.

Будучи энергетиком до мозга костей, Идиятулин говорил большей частью на труднодоступном техническом языке, засыпав аудиторию профессиональными терминами при описании передачи электрического тока в цепи

«Паразиты» в электросетях

Главным инструментом для вычищения «паразитов» в электросети являются компенсаторы реактивной мощности. «У нас на предприятиях есть потребление реактивной мощности, — попытался Идиятулин доходчиво объяснить, какой вред наносит загадочное явление «реактивка». — Если в СССР все регламентировалось и нормировалось, то сейчас по «реактивке» никто и ничего не платит. Соответственно, вместе с активной энергией идет «реактивка», то есть «паразитное потребление».

Спикер пояснил, что «паразитов» в сети можно убрать одним устройством. Для этих целей компания наладила сборку генераторов реактивной мощности. «Мы с удивлением обнаружили, что потребность в них большая, так как нет государственной политики по регулированию качества подаваемой электроэнергии. Поэтому предприятия активно засоряют сеть», — отметил он.

Кроме того, вред электросетям наносят скачки напряжения. «В энергодефицитных районах видна неравномерность потребления энергии, — обозначил Идиятулин проблему. — По этой причине технологический процесс критичен к уровню напряжения. Из-за этого в сетях ставится много защитного оборудования. Но, с другой стороны, оно продуцирует в сеть так называемые гармоники, то есть грязь». Гармоники вредят изоляции электродвигателей, поэтому предприятия вынуждены сами решать эти проблемы. А это грозит провалом напряжения в сетях, из-за чего прекращается его подача и технологический процесс останавливается. Глава НПП «Ру-Инжиниринг» заверил, что решения, которые предлагает его компания, способны «не допустить остановки электричества при просадке напряжения и прекратить загрязнения в сети гармониками высшего порядка».

Вышли из КАМАЗа

Для большей убедительности Равиль Идиятулин представил кейс компании. Он сообщил, что НПП «Ру-Инжиниринг» выросло из структуры «КЭР-Автоматика», которая выполнила автоматизацию главного автомобильного конвейера КАМАЗа и с тех пор остается партнером автозавода. В настоящее время НПП «Ру-Инжиниринг» проводит автоматизацию остальных камазовских производств, в том числе литейного цеха. Кроме того, по заказу автозавода компания инициировала проект по строительству газотурбинных установок для выработки электроэнергии для Камского автозавода.

По словам Идиятулина, компания выполняет госконтракты на поставку стендового оборудования двигателей для Минобороны РФ

«Сейчас идет выбор поставщика двигателя: либо это будет американский Solar, либо немецкий Siemens», — раскрыл он некоторые подробности. В активной стадии находится проект по реинжинирингу мини-ТЭЦ в Елабуге. Другое направление компании — производство стендового испытательного оборудования. «Сначала выиграли тендер КАМАЗа на их производство. Выиграли у японцев и чехов, причем на оборудовании Siemens», — уточнил он. Дальше — больше. По словам Идиятулина, компания выполняет госконтракты на поставку стендового оборудования двигателей для Минобороны РФ. Поставлены пять стендовых комплексов для КАМАЗа, есть контракты на «Ми» (видимо, для вертолетных заводов), для инженерного центра АвтоВАЗа. Но наибольшим успехом компания считает выигранные контракты РЖД.

Важна не экономия, а защита от аварий

— В чем ваши преимущества? — поинтересовался президент.

— Окупаемость по электроэнергии небольшая, — признал Равиль Идиятулин. — А вот по остановке оборудования иногда мгновенно окупается. Тут главное — быстрота: наше оборудование реагирует за 30 секунд.

После этого Рустам Минниханов опросил «генералов» промышленности. «Раузил, ты главный энергетик. Давай, задавай вопросы», — подключил он к разговору гендиректора «Татэнерго».

— Что касается частотников, то мы внедряем их с 90-х годов. Это не новость, — заявил Хазиев, и тут к нему повернулись лицом почти все гендиректора. — Просто у них действительно дешевле китайской комплектации в два раза, хотя качество нормальное.

Лучшую рекомендацию трудно было придумать. По словам Раузила Хазиева, его компания закупает эти частотники сотнями, потому что для нее важна не экономия по расходу энергии, а защита от аварий. «Мы их знаем — мы с ними работаем», — резюмировал гендиректор «Татэнерго».

«Так ты даешь им хорошую рекомендацию?» — прищурился президент. «Да», — кивнул Хазиев. После этого, однако, опрос продолжился. Остальные гендиректора придерживались осторожной линии, пообещав «отработать с ними проекты, но только на тендерной основе».

Тем не менее президент попросил гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» взять тему на контроль и посмотреть, кто сработается с «КЭР-Холдингом».

В заключение КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом им. Менделеева



Почему приехал в статусе и.о.?

В заключение КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом им. Менделеева. На подписание вышли исполняющий обязанности ректора РХТУ Александр Мажуга и ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко.

«Почему ты с приставкой «и.о.»? — шутливо спросил президент у московского гостя. — Может, мы тебя здесь назначим?» «Министерство образования разделилось...» — смущенно объяснял Мажуга. Он сообщил, что в вузе учатся свыше 7 тысяч студентов. «А сколько из Татарстана? — снова поинтересовался Минниханов. «12», — ответил Мажуга и услышал в ответ разочарованное: «Мало!»

— В прошлом году начался большой проект с КАМАЗом, который связан с поиском источника бесперебойного питания для автомобилей с расширенным пробегом, — рассказал и.о. ректора. По его словам, вуз готов рассматривать совместные образовательные программы с университетами РТ, прежде всего с КНИТУ-КХТИ.

— Я думаю, что нам надо активно сотрудничать по всем этим направлениям и использовать ваш потенциал. Руководители наших компаний обратят на это внимание. Может быть, вы предоставите целевые наборы для наших компаний, — задумался о «десанте» татарстанских абитуриентов Рустам Минниханов.