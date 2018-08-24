Новости общества

09:28 МСК
Новости раздела
Общество

«Зюганов сказал мне: «Если бы я захотел, был бы богаче вас всех!»

07:00, 24.08.2018 1

Владимир Семаго — о деградации левых в России

«Зюганов сказал мне: «Если бы я захотел, был бы богаче вас всех!» Фото: youtube.com

Для отечественных левых наступил очередной момент истины в их постсоветской истории — момент, когда они могут резко нарастить свою социальную базу благодаря непопулярным решениям правительства. Воспользуются ли они этим шансом или системная левая оппозиция и, в частности, КПРФ существуют в российской политике не для того, чтобы олицетворять собой альтернативу действующей власти, — об этом «Реальное время» поговорило с Владимиром Семаго, активным деятелем левого движения 90-х, бизнесменом и экс-депутатом Госдумы РФ трех созывов.

«Как можно быть оппозицией и ходить на совещания в Кремль?»

— Владимир Владимирович, мы с вами разговариваем 22 августа, в День государственного флага РФ. Не могу в связи с этим не спросить у вас: какое значение имеет сейчас для наших граждан триколор, ставший флагом России в 1991 году?

— Нынешний флаг — привнесенный символ. Его в свое время, как вы знаете, использовали и белогвардейцы, и даже те, кто воевал против СССР на стороне Германии во время Великой Отечественной войны. А в 1991 году он тоже изначально не был знаменем протеста того же Ельцина — России нужны были новые символы, но не направленные против советского государства. Но когда появилось два центра власти, взаимоисключающие друг друга, президенту Ельцину нужно было идти под каким-то знаменем, и тут во время августовских событий 1991 года возник откуда-то из истории триколор. И что при всем этом он может значить сейчас? Да ровным счетом ничего — это случайно выбранный символ. Символика, которая не имеет никакой политической и идеологической подоплеки.

Если бы в 1991 году в качестве главного флага был взят флаг, под которым шел Емельян Пугачев (а этот флаг объединял очень много народностей — в армии Пугачева были и татары, и башкиры), или стяг Степана Разина, то как символ свободы он начал бы действовать в нашей стране во всей своей красе. А с триколором этого не случилось, потому что он был взят совершенно случайно.

Кстати, тот триколор, который развевался в 1991 году над Белым домом после победы над ГКЧП, сейчас находится в Париже в частной коллекции одного бывшего министра ельцинской эпохи — ныне бизнесмена, живущего весьма припеваючи.

«И что при всем этом он может значить сейчас? Да ровным счетом ничего — это случайно выбранный символ. Символика, которая не имеет никакой политической и идеологической подоплеки». Фото Дмитрия Резнова

В тот год, когда наша страна получила новый флаг, в историю ушла советская компартия, поначалу попавшая под запрет. Вы были одним из тех, кто помогал создавать новую российскую компартию, которая уже прошла путь более чем в четверть века. КПРФ начала 90-х и нынешняя — это разные партии? И что несет сейчас массам КПРФ?

— Конечно, КПРФ деградировала — та ортодоксальная, непримиримая партия, в которую входили в том числе защитники Белого дома 1993 года, люди из Союза офицеров России и вообще немало людей с жесткой позицией, — она через семь лет стала обуржуазиваться. КПРФ, а особенно ее руководство с 2000 года поняли, что в Думе очень теплые места — с привилегиями, преференциями, но с возможностями поддерживать связь с электоратом, искусственно раздувая псевдокоммунистические лозунги: все это было очень хорошей жизненной позицией, которая позволяет существовать, особенно не борясь за власть. А Зюганов, кстати, никогда в жизни не хотел бороться за власть! Он всегда хотел повторить опыт большевиков, которым в 1917 году власть упала в руки в силу обстоятельств, и Зюганов наивно предполагал, что такая ситуация может возникнуть еще раз — уже в истории современной России, но этого в 90-е не произошло, и он удовольствовался той ролью, которая ему выпала в нулевые. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — это батальончики той дивизии, которая называется «Единой Россией», — на самом деле это все одна структура, которая выполняет свои функции и задачи.

Теперь о сути КПРФ. У меня лет 15—16 назад был заход в суд с просьбой запретить КПРФ называть себя «коммунистической», и я мотивировал это достаточно просто: я внимательно проштудировал Манифест коммунистической партии, в котором Маркс и Энгельс определяли, что такое коммунистическая партия как таковая — это непримиримый борец с буржуазией, смертельный враг эксплуататоров и так далее, и я увидел, что многое из этой терминологии никоим образом не может быть применено к КПРФ. В 2003 году это не могло быть применено, а сейчас тем более! КПРФ не имеет ничего общего с тем классическим названием от Маркса и Энгельса! Поэтому говорить о них как о коммунистах было бы неправильно — это зюгановцы. А если взглянуть пристальнее, то большинство этих зюгановцев — это путинцы. Те же бабки с плакатами «Путин навсегда» — это как раз зюгановский электорат. А Зюганову уже интересны другие — те люди, которые, не найдя себе достойную нишу в политике, примкнули в своих симпатиях к КПРФ, думая, что эта партия из всего того малоприятного в политике, что сейчас есть, лучше, чем остальные, и она может сбалансировать политическую ситуацию. Но новые зюгановцы не могут понять, что второй серьезной партии, наличие которой позволяло бы безреволюционным методом передать власть от одной политической группировки к другой, в России не существует! Если не переформатировать нынешнюю политическую систему, то передавать власть другим невозможно.

А КПРФ сейчас нужна народу?

— Нет. Партии сейчас уже ничего не делают! Партия (настоящая) — это суть ваших предпочтений, основанная на некой программе, на некой идеологии и на некой политической конструкции, и вы должны выбрать именно программу и идеологию, а не Иванова, Петрова, Трахтенберга или еще кого-то. Но проблема партий в России в том, что их программы никто не выполняет.

«Партии сейчас уже ничего не делают! Партия (настоящая) — это суть ваших предпочтений, основанная на некой программе, на некой идеологии и на некой политической конструкции, и вы должны выбрать именно программу и идеологию». Фото Дмитрия Резнова

А почему КПРФ пришла к положению партии, которая ничего не делает?

— Для начала скажу, как разваливался КГБ. В районе 1988—1989 годов возникла тенденция к возможному крушению СССР — этот сценарий рассматривался председателем КГБ Крючковым и руководством комитета, и было принято решение, что деньги, имевшиеся у КПСС, надо силами и возможностями КГБ каким-то образом переформатировать с тем, чтобы эти деньги пригодились, когда КПСС потерпит поражение. Стали создаваться в большом количестве совместные предприятия — деньги КПСС заводились туда, и в момент, когда часть руководства КГБ (управлявшая предприятиями) стала жить значительно лучше, чем все рядовые сотрудники, рядовые сотрудники стали осознавать идиотизм своего положения: они понимали, что разрушение уже происходит — они в драных штанах, а те, хотя и коммунисты, ездят на хороших машинах, ходят в хороших костюмах и живут в хороших условиях.

То же самое происходило и с КПРФ — они подчинились авторитарной власти и заняли нишу конформизма: мы оппозиция, но мы поддерживаем власть. Но как можно быть оппозицией и ходить на совещания в Кремль? Это идиотизм в кубе — никто из проигравших выборы в Британии или Франции не ходит к новому премьеру и не спрашивает: «Господин премьер, а что мы будем делать дальше?» Ну это же поругание всех политических основ! А Зюганов ездит к Путину и жалуется: «Владимир Владимирович, разберитесь — что же это ваши там распоясались в Думе?», а Путин говорит: «Ладно, Геннадий Андреевич, не шуми, попробую помочь». Какая же это партия?

Так что стало причиной подчинения КПРФ власти? Деньги, что ли?

— Деньги! Я уговорил Зюганова в 1995 году встретиться с тогдашним крупным бизнесом — «семибанкирщиной» той же, и после той встречи он как-то мне сказал: «Если бы я захотел, я был бы богаче вас всех!», и это «богаче вас всех» моментально развратило все партии и движения, которые обладали каким-либо потенциалом и серьезной информацией. Если покойный Витя Анпилов ничего не продавал, потому что у него ничего не было, то у КПРФ было что продать — к примеру, я был свидетелем того, как в 1995 году продавливался закон «О разделе продукции» — закон, который позволил американским компаниям добывать в России нефть. И это делали люди из КПРФ! Именно КПРФ в Думе отобрала движение этого закона у «Яблока» и сказала: дайте нам, мы его пробьем! И КПРФ подарила несколько голосов, чтобы этот закон прошел. Можете посмотреть стенограммы заседаний того времени — там это все точно описано. И что, это политическая партия? Это конформизм, замешанный на деньгах.

«Только экономическая ситуация способна перевернуть страну»

А какое положение в России с левым флангом сейчас? Я в последнее время слышу, как громко себя называет левым Максим Шевченко, Сергей Удальцов вновь включился в политическую борьбу.

— Левого фланга в России не существует. Шевченко никакой не левый: он напичкан большим количеством идей, ничего общего не имеющих с системным мировоззрением. У него спорадическое мышление — по целому ряду вопросов он националист, по целому ряду вопросов он интернационалист, где-то он левый, где-то правый, то патриот, то не патриот, и я не вижу у него никакой идеи. Удальцов, безусловно, левый, но он представляет очень немногочисленную левацкую группировку, не имеющую никакого влияния на левый край. В России нет массового левого движения, прежде всего из-за того, что в ней нет рабочего класса, который должен быть его базисной основой.

«Навальный не левый. Его политическое кредо — «никакого кредо». Да, он делает себе имя на разоблачении всяких коррупционеров и прочего, и это хорошая штука для некоторых — попить пивка и посмотреть, что замутил Навальный». Фото Максима Платонова

А куда рабочий класс исчез? Ведь он не обуржуазился, как в Западной Европе, — есть рабочий люд, зарабатывающий очень скромные деньги и желающий лучшей доли.

— Отчасти рабочий класс России все-таки обуржуазился, потому что поддался на большие деньги, которые ему предлагали и предлагают за высокую квалификацию. И человек высокой квалификации, получающий приличную зарплату, скажет: «Чего я буду ходить с вами на митинги, когда мне нормально платят? Зачем вы мне, голытьба?» А если «голытьба» начнет ходить, то она лишится даже того, что у нее есть. И чем платить за коммуналку и как вообще семью тогда содержать? Профессиональный же революционер типа Навального должен откуда-то брать деньги, его должен кто-то кормить, и если вы не являетесь тем человеком, которому кто-то помогает, то вас выгонят с работы — зачем работодателю революционер, если его бизнес из-за этого еще и прикрыть могут?

Я считаю, что только ухудшившаяся экономическая ситуация способна перевернуть страну и возродить левый фланг. Попытка возродить его происходит как раз сейчас в связи с пенсионной реформой — люди склонны консолидироваться и сейчас консолидируются на плохом.

Вы упомянули Навального. Вы согласны с мнением, что в его риторике и целях много левого? Что вы об этом думаете, как человек, имеющий опыт политической деятельности в левых силах?

— Навальный не левый. Его политическое кредо — «никакого кредо». Да, он делает себе имя на разоблачении всяких коррупционеров и прочего, и это хорошая штука для некоторых — попить пивка и посмотреть, что замутил Навальный: «Ух, смотри, как он здорово разоблачает их всех!» Все эти разоблачения приносят деньги, потому что они стали брендом, бизнесом. А его почитатели — это не левые, а ничего не смыслящая в политике молодежь, которой надоело, что какие-то непонятные люди типа Зюганова или каких-то чиновников рулят ими. Молодежь больше не хочет, чтобы ими кто-то командовал. Это нормальное применение молодого духа, молодого задора: «Я не хочу, чтобы ты говорил, как мне надо жить! Я сам знаю, как жить!» Это не левый протест, это протест ради протеста. Что там мы слышали: «Путин, уходи!»? И что — Навальный, приходи? А чем Навальный лучше Путина?

«Ты можешь войти в фанатскую группировку, но протестовать против власти — уже нет»

— Почему власть в последние годы ополчилась на молодежь с уголовными делами за комментарии, лайки, посты, репосты в соцсетях? Почему выносятся даже приговоры с отбыванием наказания за решеткой?

— Потому что для власти это опасно. Почему в армию идут молодые? Потому что они не обременены пониманием боязни за семью, за маленького сына, боязнью потерять это все — ценностей-то нет, а есть безудержная удаль, храбрость и так далее. А откуда возникают, к примеру, молодежные драки? Зашкаливает адреналин, а адреналин нужно куда-то девать. Поэтому сегодня молодежь властям и нужно привести в стойло, чтобы они понимали, что не все можно, — да, ты можешь войти в фанатскую группировку, но вот проявлять себя, протестуя против власти или против авторитета главы государства, практически невозможно. Понимаете, устои критиковать нельзя, потому что без них режим существовать не может. Репосты, посты — это же еще и форма протеста, и если наверху это увидели, значит, решили, что и в интернете нужно все закручивать и включать реакцию на полную катушку.

«Возможно, Путин говорит неискренне, возможно, говорит не то, что думает, возможно, как политик, он должен говорить то, чего от него ждут». Фото kremlin.ru

Но Путин призвал силовиков не доводить ситуацию до абсурда в уголовных делах за репосты. В то же время разумного движения со стороны правоохранителей почему-то мало.

— Возможно, Путин говорит неискренне, возможно, говорит не то, что думает, возможно, как политик, он должен говорить то, чего от него ждут.

— Большинство дел было возбуждено по публикациям, которые имели место в соцсети «ВКонтакте», но возмущение людей вызвало то, что эта соцсеть выдавала полиции данные о пользователях без какого-либо решения суда. Представители сети сказали, что теперь будут информировать людей о количестве запросов правоохранительных органов, а вскоре аккаунт будет доступен «от и до» только друзьям. Как это можно расценивать?

— Я не верю в эту сеть. Мне кажется, что это уже проект — такой же проект, как проект Жириновского от КГБ. Многие разработки КГБ остались еще с тех времен и вполне могут быть применимы к цифровым технологиям. Сейчас страной руководят во многом выходцы из спецслужб, а человек, воспитанный в структуре КГБ, не может смотреть ни на вас, ни на меня иначе как на врага. Его технологическая цель заключается в том, чтобы разглядеть — а нет ли в вас шпиона или предателя, и это вколачивается в них годами, вколачивается учебой и практикой.

Может, движение гражданского общества за декриминализацию статей за репосты поможет? Ведь помогло же гражданское общество тем же «Маршем матерей» девушкам, арестованным по делу «Нового величия», перевестись под домашний арест?

— А вы не задумывались, почему матерей не стали вязать на марше?

Может, это особенное отношение правоохранителей к матерям?

— Нет у нас особенного отношения к матерям! В Кремле просто сказали куратору этого дела: «Слушай, ну это девки уж очень молодые — дай им послабление», поэтому и полицейские на этом марше были вежливые и даже зонтики женщинам предлагали. Идеологической и нравственной позиции власти здесь не продемонстрировали, это была постановка чистой воды. И гражданского общества у нас нет, но есть зарождающееся гражданское общество. У нас уже появляются люди, не похожие на Зюганова и ему подобных, люди расконсервированные, люди, не видевшие тормозов, шор и запретов, которые были и есть у старшего поколения, и эти люди смело могут сказать: «Слушайте, вы чего там, а?» — на вопиющие безобразия в армии, на пытки в полиции и тюрьмах. И они могут многого добиться, ведь все эти мерзости в тюрьмах и в полиции несистемообразующие — Путин никогда не говорил, что он строит Россию, где будет культивироваться насилие.

«Если бы в Москве районные ОВД избирались и у них были бы жесткие функции — следить за порядком на детских площадках, разгонять хулиганов, не разрешать валяться пьяными на скамейках, они были бы подотчетны и разгоняли бы пьяных именно с вашей улицы и с вашей скамейки». Фото Максима Платонова

Но сейчас авторитарная российская система не позволяет контролировать все и вся — если бы вы жили в США, вы бы видели, что тот же шериф подконтролен гражданскому обществу, то есть он избираем, и в своих действиях он оглядывается на то, изберут его или нет. А у нас этого нет! Но если бы в Москве районные ОВД избирались и у них были бы жесткие функции — следить за порядком на детских площадках, разгонять хулиганов, не разрешать валяться пьяными на скамейках, они были бы подотчетны и разгоняли бы пьяных именно с вашей улицы и с вашей скамейки.

Вы говорите, что гражданское общество может многого добиться. Сейчас можно что-то сделать против тюремных пыток?

— Пока чего-то можно добиться только контролем наших правозащитников. Но добиваться принятия этого полноценного контроля должны были бы прежде всего политические партии. Но у наших партий язык на замке. Кроме того, партии должны были бы контролировать процессы в здравоохранении и образовании, но никто этого не делал. А если партии не требуют контроля, то власть тут будет делать все что хочет.

Сергей Кочнев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:05
    Бессмысленно говорить о политике, о проектах и прожектах в криминальной стране, криминальном государстве. Это просто смешно. Это как в компании на шашлыках говорить о пользе вегетарианства. Нет. Говорить конечно можно. Но шампур с шашлыком всё равно никто не отложит.
    А Семаго и сам, мне думается, неплохо пристроен в общем российском криминальном сообществе.
    Габдель Юссон.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости общества

09:28 МСК
Новости раздела