Шаймиев: «Первичное право — говорить на языке, данном родителями»

Фото: Олег Тихонов

В Казани открылся VII Форум национальных и региональных СМИ. Участие принимают более 200 делегатов из 19 регионов России. «Реальное время» публикует видео.

Мероприятие в Казани собрало представителей массмедиа из Астраханской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской и Ульяновской областей, Краснодарского и Пермского краев, республик Башкортостан, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня и Чувашия, а также Татарстана. Делегаты обсудят современное состояние и перспективы развития региональных и национальных средств массовой информации в России.