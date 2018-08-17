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Шаймиев: «Первичное право — говорить на языке, данном родителями»

12:55, 17.08.2018
Шаймиев: «Первичное право — говорить на языке, данном родителями» Фото: Олег Тихонов

В Казани открылся VII Форум национальных и региональных СМИ. Участие принимают более 200 делегатов из 19 регионов России. «Реальное время» публикует видео.

Мероприятие в Казани собрало представителей массмедиа из Астраханской, Кировской, Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Челябинской и Ульяновской областей, Краснодарского и Пермского краев, республик Башкортостан, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чечня и Чувашия, а также Татарстана. Делегаты обсудят современное состояние и перспективы развития региональных и национальных средств массовой информации в России.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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  • Анонимно 15:13
    Клюнул всех сейчас петух... всполошились
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15:14 МСК
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