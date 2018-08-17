Отстоять симкомат. Владелец стартапа из Удмуртии судится с Tele2

Предприниматель из удмуртского Воткинска утверждает, что первым запустил технологию в России и запатентовал наименование

Предприниматель из Удмуртии Артем Субботин подал в суд на Tele2 за неправомерное, с его точки зрения, использование оператором запатентованного им слова «симкомат» для обозначения терминалов для продажи сим-карт. Подробности — в материале «Реального времени».

«Операторы называли меня футуристом и выдумщиком»

Резидент Сколково — компания «Терминальные решения» предпринимателя Артема Субботина из Удмуртии подала иск в Арбитражный суд российской столицы на оператора Tele2. В нем она требует от оператора прекратить использование наименования «симкомат» для обозначения терминалов для продажи сим-карт и выплатить 1 млн рублей в качестве компенсации.

Симкомат — терминал для автоматизированной продажи сим-карт группа программистов во главе с Артемом Субботиным представила в 2010 году на выставке вендинговых технологий в Москве. Однако революционную идею, позволяющую операторам сотовой связи экономить на персонале и торговых площадях за счет установки в местах с большим трафиком таких терминалов самообслуживания, первое время всерьез не воспринимали.

— Забавно было в 2011 году бегать по операторам и рассказывать про новую систему розницы, — отмечает Артем Субботин. — Полностью автономную, с онлайн-верификацией личности, без продавцов и сопутствующих проблем. Операторы называли меня футуристом и выдумщиком. Было тяжело, но мы воплотили наши фантазии в реальный продукт и бренд, который не собираемся просто так взять подарить. Это были чертовски сложные 7 лет.

Симкомат, разработанный стартапом Субботина, по сути, представляет собой вендинговый аппарат, который не только продает конкретные товары – сим-карты, но еще и решают задачу по двойной идентификации клиента: по паспорту и фотографии, сделанной на встроенную в терминал камеру.

Симкомат — терминал для автоматизированной продажи сим-карт группа программистов во главе с Артемом Субботиным представила в 2010 году на выставке вендинговых технологий в Москве. Фото facebook.com/Subbotin.A



В октябре 2012 года предприниматель из Воткинска Артем Субботин создал компанию «Терминальные решения», в 2014 — компанию «Симкомат» для производства и продажи технологий. До «переезда» в Сколково стартап из Удмуртии какое-то время был резидентом IT-парка в Набережных Челнах.

«Решение опередило рынок на несколько лет»

Партнеров компания искала среди российских операторов сотовой связи. По словам Субботина, переговоры велись также с Tele2, даже поставляли им симкоматы в 2014 году. Тем не менее широкого распространения в России они не получили. При этом симкоматы компании Субботина сейчас работают в Таджикистане, Казахстане, Саудовской Аравии, на Кипре и в ряде других стран.

— Скорее всего, основная проблема в том, что решение опередило рынок на несколько лет, так как технологию мы разработали еще в конце 2011 года, — объясняет Субботин. — Но тогда все операторы работали в классической парадигме. В прошлом году операторы поняли, что пришло время все автоматизировать, и начался действительно серьезный спрос на «симкоматы». Правда, они хотят внедрять старое решение, когда клиент подключается непосредственно у аппарата и использует встроенные в киоск устройства: сканер, камеру, и т.д. Но это уже устарело, так как абонентам проще подключиться в комфортных для себе условиях и используя свой мобильный телефон, а в симкомате только получить сим-карту. Это мы внедряем в новом симкомате.

В июле «Симкомат» представил новый терминал для покупки сим-карт SIMKOMAT X. Он ориентирован на российский рынок. Терминал позволяет выбрать подходящий тариф мобильного оператора на сайте сервиса и пройти идентификацию с помощью специальной технологии CheckU. Терминал вмещает в себя 150 сим-карт. Старт продаж запланирован на сентябрь. Первую партию терминалов хотят выпустить в ноябре, при этом количество аппаратов может составить до 500 штук. Партнером проекта на старте стала международная туристическая сим-карта Drimsim. Первые терминалы с ней будут установлены в Испании и других зарубежных странах.

Симкоматы компании Субботина сейчас работают в Таджикистане, Казахстане, Саудовской Аравии, на Кипре и в ряде других стран. Фото facebook.com/Subbotin.A



Симкоматы от Tele2

Между тем, в июне этого года оператор Tele2 сообщил об установке своего первого автомата по продаже сим-карт в зоне прилета московского аэропорта «Внуково». В пресс-релизе он именуется симкоматом. Однако, по словам Субботина, еще в 2013 году «Терминальные решения» подали заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Симкомат», и в 2015 году он был зарегистрирован.

«Компания Tele2 не является собственником терминала и технологии автомата по продаже SIM-карт, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе оператора. — Разработчиком комплексного программного решения и интерфейса, а также патентодержателем технологии является компания GoldenSIM. Именно она разработала умные ID-терминалы с использованием оборудования SAGA Technologies, а также технологий ABBYY и VisionLabs для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания. На этапе выбора поставщика мы проверили юридическую документацию Golden SIM и считаем, что она полностью соответствует юридическим требованиям».

В релизе также отмечается, что «технология, использованная в Республике Удмуртии в 2013 году, не относилась к типу биометрической системы распознавания лиц». При этом упомянутый комплекс всего лишь сканировал фото документа, но его дистанционно сверял с лицом владельца паспорта реальный человек, и в 2013 году использование биометрии в аналогичном комплексе было в принципе невозможно.

— У нас никогда не было ручного сопоставления паспорта и абонента, даже первый прототип конца 2011 года, сопоставлял лица автоматически, — прокомментировал предприниматель.

В июне этого года оператор Tele2 сообщил об установке своего первого автомата по продаже сим-карт в зоне прилета московского аэропорта «Внуково». В пресс-релизе он именуется симкоматом. Фото пресс-службы Tele2

«С таким же успехом можно было бы запатентовать понятия «банкомат», «постомат»»

Кроме того, в Tele2 отрицают неправомерное использование наименования «симкомат».

«Что касается слова «симкомат», то оно является нарицательным существительным, и уже давно активно используется в СМИ и интернете как синоним автоматизированного решения по продаже сим-карт. С таким же успехом можно было бы запатентовать понятия «банкомат», «постомат» и т. д.», — отмечается в официальном комментарии оператора.

— Нет претензии к производителю (хотя есть патент), у меня нет вопросов к журналистам и обывателям использующим наше название в быту, вопрос к пиарщикам Tele2, которые решили воспользоваться нашими семилетними наработками и так с кондачка назвать свой проект «симкомат», — парирует Субботин.

Юристы отмечают, что шансы запретить коммерческое использование обозначения «симкомат» очень велики.

— Вполне реально запретить использование. Удастся ли Tele2 сейчас или спустя какое-то время оспорить регистрацию, сложный вопрос. Но в настоящее время товарный знак действует и нельзя нарушать исключительные права его владельца, — прокомментировал патентный поверенный из Ижевска Станислав Кузнецов.

Руководитель ижевского филиала компании Be Brand, занимающейся защитой патентных прав, Алексей Баженов также отметил, что на сегодняшний день «симкомат» является зарегистрированным товарным знаком, и он находится под защитой. При этом, что очень важно, сферы деятельности истца и ответчика находятся в одинаковых классах Международной классификации товаров и услуг(МКТУ). Соответственно использовать товарный знак в коммерческих целях без разрешения правообладателя нельзя.

— У истца есть все основания требовать компенсации за использование его товарного знака. При этом у Tele2 в будущем есть теоретический шанс оспорить регистрацию «симкомата» в суде по интеллектуальным правам, но нужно еще доказать, что это слово является общеупотребимым в речи. Решение, конечно, за судом, но такой исход мне представляется маловероятным, — отметил Баженов.

При этом эксперты отмечают, что перед регистрацией товарного знака специалисты Роспатента проверяют его на общеупотребимость.

По словам Артема Субботина, компания серьезно вложилась в продвижение бренда «симкомат», и именно благодаря этому, слово вошло в обиход. После появления сообщения Tele2 Субботин обращался в компанию для урегулирования отношений в досудебном порядке и требовал тогда 100 тысяч рублей в качестве компенсации, однако ответ от оператора не последовал. Теперь правды он решил искать в арбитражном суде.