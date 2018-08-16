Казань принимает командный чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям

На протяжении трех дней лучшие сборные регионов будут бороться за победу в командном первенстве. В соревнованиях примут участие порядка 150 спортсменов. Первенство будут обслуживать 90 судей. «Реальное время» публикует видео.

Каждая команда на турнире представлена четырьмя мужчинами и четырьмя женщинами. Мужчины соревнуются в десятиборье, женщины – в семиборье. Соревнования проводятся с целью популяризации легкой атлетики и выявления сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборную.