В Татарстане одним объектом ЮНЕСКО станет больше?

Фото: Максим Платонов

На днях городские власти озвучили почти сенсационную новость: после завершения строительства Казанского собора будут предприняты попытки включить его в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Если это случится, что это принесет городу и насколько реальна в воплощении эта идея — в материале «Реального времени».

Кресты на куполах

Новость о том, что строящийся собор имеет шансы стать памятником ЮНЕСКО, озвучила на одном из совещаний главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Естественно, что возводимая святыня станет одним из мест паломничества в силу ее значимой для православных духовной составляющей.

Именно здесь 21 июля 1579 года по новому стилю девочка Матрона обрела чудотворный образ Богородицы, названный Казанским. На этом месте был возведен Богородицкий монастырь. Несмотря на то, что икона была утрачена в 1904 году, ее списки до сих пор считаются одной, если не главной, святыней православной церкви. Наверное, нет в мире православного храма, в котором бы ни было Казанского образа Богородицы. Есть они и в некоторых католических храмах.

Собор был утрачен в годы безбожия, его взорвали в 30-е годы прошлого века. Как вспоминают старожилы, грохот стоял на весь центр Казани, люди выходили из домов, в ужасе падали на землю ниц. Позже в монастырском комплексе была табачная фабрика, кельи превращены в коммуналку. В связи с 1000-летием города РПЦ был возвращен Крестовоздвиженский собор Богородицкой обители и открыт мужской монастырь.

Первый камень в основание собора был заложен 21 июля 2016 года в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Фото Максима Платонова



Его наместник игумен Питирим выстроил на месте обретения образа небольшую часовню, в день почитания Казанской иконы в ней служили литургию. В июле 2005 года в Казань из Ватикана прибыл чудотворный список Казанской иконы — подарок городу папы римского Иоанна Павла, до этого образ хранился в его личных покоях. Сейчас икона находится в Крестовоздвиженском соборе.

Пришедший на Казанскую кафедру в июле 2015 года митрополит Феофан сразу же заговорил о необходимости восстановления разрушенного собора. Его слова были услышаны президентом Татарстана, и уже 4 ноября 2015 года Рустам Минниханов подписал Указ о строительстве собора Казанской иконы Богородицы. Первый камень в основание собора был заложен 21 июля 2016 года в присутствии Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Строительство храма курирует фонд «Возрождение», возглавляемый Минтимером Шаймиевым.

Два храма

Темпы работ поистине фантастические — собор практически готов, в начале лета этого года на куполах уже засияли кресты. Сейчас идет внутренняя отделка храма, которую планируют завершить к 4 ноября этого года, к так называемой «зимней Казанской», напомним, что в течение года Казанскую икону чтут дважды.

Разумеется, после того, как храм будет открыт для верующих, он привлечет в город поток паломников и туристов. Кстати, по мнению митрополита Феофана, логично будет основать в Богородицком женский монастырь, восстановив исторические реалии, а мужской перевести в другое место.

Любопытная деталь: под основным зданием величественного собора Казанской иконы находится небольшой так называемый пещерный храм. Он-то как раз по просчетам расположен на том самом уровне, где была обретена чудотворная икона. Деньги на его создание в начале прошлого века пожертвовала великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная к лику святых. Она неоднократно бывала в Казани и всегда посещала собор Казанской иконы, предложив однажды построить под ним и пещерный храм. Впрочем, верхний собор посетили практически все русские монархи, делавшие большие пожертвования.

Под основным зданием величественного собора Казанской иконы находится небольшой так называемый пещерный храм. Фото Максима Платонова



Кстати, новый собор строится на старом фундаменте, к счастью, он уцелел при взрыве. Что касается пещерного храма, то он также пострадал от времени, но в целом сохранился. Он реставрируется и после окончания работ будет открыт для верующих, в нем будут совершаться богослужения.

Как относятся в церкви к возможности придания собору статуса памятника ЮНЕСКО? «Подобный опыт у церкви уже есть, некоторые восстановленные храмы получили этот статус. Близкий для нас пример — Успенский собор в Свияжске. Конечно, если это произойдет, то это будет признание святого для нас места на мировом уровне, ведь собор Казанской иконы, место обретение чудотворного образа — это для православной церкви одно из главных мест духовного притяжения», — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию наместник Кизического монастыря в Казани игумен Пимен.

«Вряд ли это возможно»

Попадание объекта в список ЮНЕСКО — это не только признание его особого статуса, но и участие в международных программах, реставрационных и исследовательских. Как правило, после того, как объект попадает в этот список, количество туристов возрастает на порядок. Несколько тысяч посещений в день — такая цифра называется сейчас, когда речь заходит о будущих визитах туристов и паломников в Казанский собор. Если же объект будет признан памятником ЮНЕСКО, она может возрасти.

Впрочем, попасть в список ЮНЕСКО — дело очень сложное. Было оно таким и когда вопрос касался Успенского собора Свияжска с его уникальными фресками, хотя в историко-культурном плане там все казалось бесспорным.

«Вряд ли это возможно. В список ЮНЕСКО не включаются воссозданные памятники. Я знаю, был прецедент с Дрезденом, разрушенным во время Великой Отечественной войны, тогда город был признан жертвой фашистского режима, это особый случай. Сейчас при строительстве собора Казанской иконы используются новейшие технологии, новые материалы, все изменилось. Все это может стать препятствием при признании этого храма памятником ЮНЕСКО», — так прокомментировал ситуацию «Реальному времени» директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин.

Попасть в список ЮНЕСКО — дело очень сложное. Фото Михаила Козловского

Возможно, опасения Силкина — не беспочвенные, хотя есть еще и пещерный храм, то есть непосредственное место обретения святыни, известной всему миру. Само же место обретения с монастырским комплексом — это бесценный памятник христианского духовного наследия.

Можно предположить, что когда собор будет открыт, а этот день не так уж далек, вопрос с ЮНЕСКО станет вполне реальным. Опыт по работе с ЮНЕСКО в республике есть, и опыт успешный — Болгары, Казанский Кремль, Свияжск. Возможно, найдутся резоны и для собора Казанской иконы, для этого места, знакового для христианского мира.