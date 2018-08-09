Призывников приравняют к декретницам: «Солдат вернется, работодатель, жди!»

Рустам Минниханов хочет зарезервировать рабочие места за солдатами срочной службы

Фото: Олег Тихонов

Про новые старые возможности трудоустройства отдавших долг Родине молодых татарстанцев, новые бассейны в районах республики, в торжественном открытии одного из которых лично участвовал вчера президент РТ Рустам Минниханов, и новые дома правосудия, появившиеся в районах республики, вещал сегодня «официальный голос казанского Кремля». Подробности традиционного брифинга Лилии Галимовой — в материале «Реального времени».

Приставам — взыскать, общественности — осудить



— В понедельник на совещании правительства президентом нашей республики была поставлена задача создать правительственную комиссию по решению вопросов о выплате алиментов, — начала Лилия Галимова с самого болезненного вопроса. — На сегодняшний день речь идет о возврате более чем трех миллиардов рублей недоимки… Комиссию возглавил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, в ее состав также вошли представители республиканской службы судебных приставов и прокуратуры… На местах эту работу президент поручил вести главам районов.

Галимова подчеркнула: Рустам Минниханов поставил задачу вырабатывать нетерпимость к халатному исполнению родительских обязанностей.

На уточняющий вопрос корреспондента «Реального времени», как члены новой комиссии планируют взыскивать алименты с тех неплательщиков, которые либо не имеют официального заработка, либо получают лишь номинальную «белую» зарплату и используют серые схемы оплаты труда, Галимова ответила, что задачей комиссии как раз и является проработка меры межведомственного взаимодействия — «лишь после этого будут предложены четкие меры».

Дан приказ приравнять солдата к декретнице

Еще одна проблема, которой всерьез озадачился президент РТ, — закрепление за призывниками рабочих мест, которые они занимали до призыва, на все время службы. С тем, чтобы, отслужив в армии, они имели железные гарантии трудоустройства. Пока такой привилегией на любых российских предприятиях в соответствии с федеральным законодательством пользуются лишь женщины, уходящие в декретный отпуск по беременности, а за призывниками рабочее место резервируется лишь в том случае, если они работали в государственных организациях.

Лилия Галимова сообщила, что поручение разработать механизм решения этой непростой задачи Рустам Минниханов дал военкоматам и уполномоченному по правам человека в Республике Татарстан, а организовать эту работу поручил вице-премьеру Лейле Фазлеевой. Первое заседание рабочей группы под ее руководством уже состоялось в среду. Обсуждавшиеся на нем варианты решения проблемы должны лечь в основу готовящегося сейчас постановления правительства РТ.

— Возможность сохранения рабочего места [за призывником] можно закрепить, например, в коллективном договоре организации, — привела Галимова пример возможного решения задачи по обеспечению гарантий трудоустройства вчерашних «бравых ребятушек». — Рассматриваются варианты с привлечением центров занятости населения. В случае, если отслужив, призывник не захочет вернуться на прежнее рабочее место, а захочет развиваться в каком-нибудь другом направлении, предполагается направить его на переобучение…

Однако, подчеркнула Лилия Галимова, на сегодня обсуждаемые способы резервирования за солдатами срочной службы рабочих мест носят характер предложений. А стало быть, еще вопрос — будут ли они реализованы.

На вопросы корреспондента «Реального времени», сколько призывников и проходящих сейчас срочную службу солдат были официально трудоустроены и, следовательно, могут рассчитывать на поддержку татарстанского правительства в возвращении на прежние рабочие места и есть ли информация о количестве призывников и демобилизовавшихся молодых людей, которые не имеют официального трудоустройства, Галимова ответить оказалась не готова. Признав, что сейчас выпускники школ, колледжей и даже вузов зачастую заняты на сером рынке труда и работают в коммерческих структурах, не будучи официально трудоустроенными, она сообщила, что пока военкоматы лишь начали собирать статистические данные о количестве официально трудоустроенных призывников.

Большой заплыв

Лилия Галимова сообщила, что вчера президент Татарстана одномоментно дал добро на запуск в эксплуатацию семи новых бассейнов в районах республики:

— Президент принимал участие в открытии учреждения в Мамадыше, там же дистанционно дал старт запуску еще шести бассейнов — в Апастовском, Нижнеуслонском, Нижнекамском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах.

Галимова напомнила, что строительство всех этих объектов началось в 2017 году по поручению президента РТ, и похвасталась широким охватом населения спортивными мероприятиями:

— Всего в республике действуют 205 открытых и закрытых плавательных бассейнов, а их загруженность по итогам прошлого года составила 98,2 процента… На сегодняшний день в Татарстане действуют 10 884 спортивных сооружения, их фактическая загруженность составляет 97,2 процента. В утренние и дневные часы там занимаются школьники, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а в вечерние — льготные категории населения… Положительная динамика количества татарстанцев, занимающихся спортом, наблюдается последние несколько лет. На начало 2018 года этот показатель составил 43,4 процента — это 1 миллион 557 тысяч татарстанцев.

Фемиде улучшили «жилищные условия»

Завтра с участием президента РТ будет торжественно открыт Дом правосудия в Набережных Челнах и новое здание суда в Нижнекамске, сообщила также Лилия Галимова.

Набережночелнинский Дом правосудия на улице 40 лет Победы общей площадью более 5 тысяч квадратных метров построен на средства федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013—2020 годы». Новое здание обустроено по всем современным требованиям — со специальной зоной заезда для автозаков и отдельным входом для лиц, содержащихся под стражей, с разделенными внутренними функциональными зонами. Оно обошлось казне более чем в 290 млн рублей. Здание уже функционирует — судебные заседания в нем проводятся с 6 августа, так что речь идет не о реальном, а о формальном запуске объекта в эксплуатацию.

Новое здание Нижнекамского городского суда находится в 15-м микрорайоне, на пересечении проспектов Шинников и Вахитова. В нем 22 зала судебных заседаний, что определенно является роскошью по сравнению со старым помещением суда, который ютился в одном здании с прокуратурой.