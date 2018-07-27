В Казани появятся три новые платные парковки

В Казани появятся три новые платные парковки общей вместимостью 259 машино-мест. Информация об этом содержится в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Платные парковочные появятся на четной стороне улицы Сибгата Хакима от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианной (а также заездные карманы на Сибгата Хакима) и на ее нечетной стороне от пересечения с Меридианной до пересечения с улицей Мусина. Здесь можно будет разместить 199 автомобилей, говорится в сборнике.



Кроме того, новая платная парковка будет создана на Абсалямова (нечетная сторона улицы от пересечения с Сибгата Хакима до пересечения с Чистопольской, а также заездные карманы на Чистопольской). Ее вместимость составит 60 автомобилей.

Стоимость парковки в час будет составлять 30 рублей. Общее количество платных машино-мест в Казани увеличится до 3 542.



Ранее «Реальное время» писало, что за первую половину 2018 года казанцы не оплатили штрафов за парковку на 21,6 млн рублей.