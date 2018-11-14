ООО Весна
Общая информация
«Поликлиника профилактической медицины» (маммологический центр «Весна») – это многофункциональная компания, которая ориентирована на диагностику и лечение онкологических заболеваний. Свою деятельность она осуществляет на основании лицензии, полученной 24 июня 2015 года.
Кадровый состав маммологического центра «Весна» представлен 15-ю специалистами высшего звена и 4-мя сотрудниками младшего персонала. Среди них присутствуют врачи высшей категории и кандидаты наук. Обслуживание пациентов производится как на платной основе, так и по полисам ОМС.
Основным направлением деятельности маммологического центра «Весна» является выявление и устранение патологий молочных желез. Параллельно с этим направлением клиника занимается оказанием услуг в таких сферах медицины, как гинекология, акушерство, проктология, урология, дерматология, эндокринология, гастроэнтерология, кардиология, хирургия и педиатрия. Диагностировать заболевания позволяет современный кабинет УЗИ, укомплектованный новейшими аппаратами.
Директор — Мазитов Булат Камилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 54
- Телефон: (843) 264-30-30
- Email: reklama-vesna@yandex.ru
- Сайт: www.mamcenter.ru
Дата последнего обновления: 14.11.2018