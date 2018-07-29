Западные СМИ о генерале Гарееве: «100 тысяч русских войск из Афганистана вывели и одного татарина ввели»

23 июля легендарному военачальнику, генералу армии в отставке, доктору военных и исторических наук, профессору Махмуту Гарееву исполнилось 95 лет. Телеканал ТНВ снял документальный фильм о юбиляре под названием «Махмут Гареев: генерал шести войн», в котором наряду с воспоминаниями самого Махмута Гареева звучат рассказы его родных — дочери Галии Крайновой, сына Тимура Гареева, генерал-майора в отставке, и даже правнука Пети Анчикова.

