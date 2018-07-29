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Западные СМИ о генерале Гарееве: «100 тысяч русских войск из Афганистана вывели и одного татарина ввели»

07:00, 29.07.2018 2

Фильм к юбилею легендарного генерала шести войн

Западные СМИ о генерале Гарееве: «100 тысяч русских войск из Афганистана вывели и одного татарина ввели»

23 июля легендарному военачальнику, генералу армии в отставке, доктору военных и исторических наук, профессору Махмуту Гарееву исполнилось 95 лет. Телеканал ТНВ снял документальный фильм о юбиляре под названием «Махмут Гареев: генерал шести войн», в котором наряду с воспоминаниями самого Махмута Гареева звучат рассказы его родных — дочери Галии Крайновой, сына Тимура Гареева, генерал-майора в отставке, и даже правнука Пети Анчикова.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:05
    Спасибо, что живой
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  • Анонимно 14:11
    Я в 1969 по 1971 годы служил в Гвардейском, Пражском мотострелковом полку прикрывавшем границу у Джунгарских ворот. Там при разных обстоятельствах и разных местах мне пришлось встретится с маршалом Соколовым, командующим ТуркВО, генералом армии Лященко и генерал-полковником Гареевым. И на одном из совещаний генерал Гареев припомнил нашему командиру полка и меня в связи с происшедшим между нами неприятным инцидентом.
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