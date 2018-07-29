«Думаете, романтики исчезли вслед за динозаврами? Это не так»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Какая книга расскажет о романтиках, с чего начинается создание личного бренда и как понимание роли личности в истории помогает в бизнесе — предприниматели рассказали «Реальному времени» о книгах, которые прочли за последнюю неделю.

Тимур Тагиров, основатель и руководитель юридической компании «Парадигма»:

— Последний раз прочитал книгу Михаила Зыгаря «Вся кремлевская рать». Автор пишет об итогах правления Владимира Путина, приближенные к президенту люди рассказывают о нем в интервью. Получилось с другой стороны взглянуть на политическую структуру нашей страны. Думаю, что частично можно верить изложенным в книге выводам. Не все так просто, как мы читаем в СМИ и видим по телевизору, все сложнее. Но не так негативно, как я думал до прочтения произведения.

Рамиль Миннизянов, директор компании «Мирас»:

— С точки зрения художественных книг сейчас читаю выжимку из классиков. Также недавно прочел «Уроки лидерства: Чему меня научили жизнь и 27 лет в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона". Мы всем коллективом изучили эту книгу и уроки из нее используем в работе. В ней рассказывается история одного из менеджеров футбола, который 27 лет работал в команде «Манчестер Юнайтед». Книга дает мотивацию, каждая глава посвящена отдельной теме. Нам полезно было узнать о том, как собрать команду и вести сотрудников за собой.

Сергей Канаев, арт-директор Московского Дома книги:

— Недавно в магазине увидел книгу Алекса Дубаса «Моя девушка уехала в Барселону и все, что от нее осталось — этот дурацкий рассказ», мимо пройти не мог. Вы думаете, что романтики исчезли вслед за динозаврами? Это не так. Да, их осталось немного, но в наличии имеются. Просто они мигрировали в тонкую красную книжечку. Я бы еще приставил к ним вооруженный конвой, и раз в 20 лет пересаживал им сердце, как Рокфеллеру. Сам лично. Потому что они — воздух для нас, панацея от суеты и томления духа, наши грузила для дайвинга по глубинам души.

В рассказах Алекса Дубаса сочится любовь. Порой совсем неистовая, но оправданная. Иногда эта любовь имеет привкус горечи. А где-то чувства приобретают и вполне зрелые свойства. Но любовь — хозяйка книги. На страницах не просто буквы, но чуткое сердце автора, которое он оголяет, будто пытаясь сказать миру: жизнь — это счастье в каждом миге и красота в любом образе.

Невольно вспомнились герои Баттса, Керуака, Селина. Есть в этой книге нечто и от битников, и от хиппи, и от обычных тусеров, но одно консолидирует истории — это свобода души и тела! И даже герой Ди Каприо из фильма «Пляж» наверняка чувствовал бы себя комфортно под этой обложкой. Любой романтик, мечтающий о чем-то большем, чем материальные блага, встретит в этой книге свое.

Станислав Герштейн, генеральный директор «Огонь!» Центр увеличения продаж»:

— Придерживаюсь внутреннего правила — одна книга в неделю. Чередую книги по продажам и маркетингу. Очень интересна тема личного брендинга и решил изучить новинку «Создайте личный бренд» от Юргена Саленбахера. Все книги российских авторов о брендинге написаны о том, как надо выглядеть, что делать, то есть о внешней упаковке. Данная книга изначально заставляет заглянуть внутрь себя и разобраться в себе. После самоанализа в последней главе подходим к внешней упаковке.

Также интересны истории развития крупных компаний, опыт роста и управления. И, конечно, выбор пал на историю «Евросети» от Сергея Фоменкова «Порвать всех. Как построить большой бизнес в России». 3 500 магазинов, огромный штат сотрудников. Как управлять такой машиной? Эмоциональное управление развитием сотрудников. Делать сотрудников лояльным к компании, чтобы они были заинтересованы и «душой болели» за рост и развитие компании.

Прочел «Команда чемпионов продаж» Сергея Филиппова. Книга о построении отдела продаж. Маленькая книга, много картинок. Хорошая идея книги, но, к сожалению, объем не позволяет раскрыть материал полностью. При всем этом много полезной информации: о мотивации, о поиске и найме менеджеров по продажам.

Алексей Астафьев, коммерческий директор агентства «Интериум»:

— Я прочитал Александра Пятигорского «Древний человек в городе». В конце жизни выдающийся философ Пятигорский написал фантастический роман, в котором изложил свое понимание исторического процесса, роли личности в ней, места и предназначения человека. Автор очертил круги того, чем является человек сейчас и чем он может стать.

Я искал в этой книге новый подход к вечным вопросам, и я его, должен сказать, нашел. Многие вещи, на которые я тратил силы, сейчас отошли на второй план за ненадобностью. Зато больше сил и правильных «ключей» для действительно важных дел. В бизнесе я выпрямил связку «хочу—делаю», что позволило сосредоточиться и усилить работу по важным направлениям.

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