«Немцы в панике бежали»: как татарстанцы отличились на Курской дуге?

Уроженцы Татарстана в танковой «мясорубке» лета 1943-го

Три четверти века назад произошло очень важное событие, заметно повлиявшее на ход Великой Отечественной войны, — завершилась Курская битва. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии. Немало уроженцев Татарстана участвовали в этом кровопролитном танковом сражении. Именно их в авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов. Наш колумнист называет не только имена бойцов, удостоившихся звания Героя, но и тех, кто погиб смертью храбрых.

75 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилось одно из самых крупных танковых сражений в истории человечества. В нем участвовали 1,3 миллиона солдат и офицеров Красной армии и около 900 тысяч — вермахта, 3444 советских танка и 2758 — немецких.

За 49 дней кровопролитных боев на территории пяти современных областей России и Восточной Украины войскам нашей армии удалось сначала выдержать натиск вражеского танкового кулака, оснащенного «Тиграми» и «Пантерами», а потом отбросить гитлеровцев от Курска на 200 километров, выйдя на исходные позиции для форсирования Днепра.

Герои Огненной дуги

Из 180 советских воинов, удостоенных за участие в Курской битве высшего звания Героя Советского Союза, было известно лишь о двух уроженцах нашей республики.

Это Салихов Гатаулла Салихович, 1924 г.р., уроженец д. Нижняя Ура Арского района Татарии, сержант, командир отделения 518-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фронта. Отличился в боях с 12 июля по 3 августа 1943 года в районе д. Большой Малиновец и с. Сетуха Залегощенского района Орловской области. Из снайперской винтовки и пулемета уничтожил свыше 40 гитлеровцев. В критический момент боя заменил командира взвода, а затем и роты, поднял бойцов в штыковую атаку. Представлен к званию Героя 27 августа 1943 года.

Фомин Михаил Сергеевич, 1923 г.р., уроженец г. Менделеевска. Гвардии сержант 159-го гвардейского артполка 75-й гвардейской стрелковой дивизии. 7 июля 1943 года в районе с. Поныри Курской области наводчик орудия Фомин под огнем артиллерии и минометов участвовал в отражении 12 атак танков противника. Прямой наводкой уничтожил пять средних танков и два «Тигра», более роты гитлеровцев, орудие противотанковой обороны, два пулемета. Получив тяжелое ранение, остался в строю и вел огонь. 11 июля 1943 года умер от ран. Представлен к награде 7 августа 1943 года.

Долгое время возникал вопрос: неужели ни один танкист из Татарии не был отмечен высшей наградой родины на Курской дуге? Оказалось, что один все же был представлен к званию Героя, но получить его не смог.

В наградном листе, который 70 лет был засекречен, автору этих строк удалось найти сведения о подвиге танкиста-татарина.

«Мифтахов Амин Халяпович, 1923 года рождения, уроженец д. Еновка Ютазинского района, член ВЛКСМ, младший сержант, командир башни танка Т-34 34-го танкового полка 53-й армии Степного фронта. Призван Ютазинским РВК Татарской АССР. В Красной Армии с 1942 года. Ранений и наград не имеет.

Атакуя сильно укрепившегося противника, экипаж танка Т-34 под руководством Мифтахова первым ворвался в хутор Журавли в Харьковской области. Огнем пушки, пулеметов и гусеницами уничтожил: до 10 пулеметных точек, до 50 гитлеровцев, орудие ПТО с расчетом и обратил в бегство до двух взводов пехоты, обеспечив продвижение нашей пехоте. Продолжая выполнять задачу, экипаж устремился на мощный узел сопротивления на высоте, уничтожил: траншею протяжением 50—75 м, орудие ПТО и миномет с расчетом, до 100 гитлеровцев, до 10 пулеметных точек. Немцы в панике бежали, но были уничтожены пулеметным огнем танка. Преследуя противника, танк встретил сопротивление огневых точек, расположенных на скате пехоты в блиндажах.

Ворвавшись в расположение блиндажей, танк закрыл выход из блиндажа и в упор огнем пушки разрушил блиндаж. Уничтожено шесть блиндажей, уничтожено до 30 гитлеровцев, 11 захвачено в плен. Противник бежал по всему участку наступления 53-й армии до хут. Высокополье, откуда с ходу был выбит.

Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.

Командир 34-го танкового полка 53-й армии капитан Васильев. Октябрь 1943 года».

Мифтахов А.Х.

Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 53-й армии полковник Супян 1 ноября 1943 года подтвердил свой вердикт — достоин. Но… как это часто бывало, штабным работникам показалось, что танкисту Мифтахову еще рано носить высшее звание страны. 23 ноября 1943 года ему вручили орден Красного Знамени.

Кстати, в составе 34-го танкового полка 53-й армии на территории Белгородской области погибло несколько уроженцев Татарии, в том числе:

красноармеец И. Ахметгалиев, 1913 г.р., из с. Сиза Арского района. Погиб в феврале 1943 года у с. Клейменово Яковлевского района;

сержант К.А. Визгалов, 1923 г.р., из д. Ивановское Верхнеуслонского района, мобилизован Куйбышевским РВК, погиб 20 июля 1943 года у д. Шахово;

младший сержант И.Д. Иванов, 1924 г.р., из п. Биерь Кукморского района, умер от ран 24 июля 1943 года в д. Виское Суджанского района;

красноармеец Я.С. Салихов, 1924 г.р., из с. Айбаш Высокогорского района, погиб 24 июля 1943 года в д. Вислое Яковлевского района.

«Удержал рубеж…»

Среди наградных листов есть свидетельство героизма еще одного нашего земляка — Гаврикова Александра Ивановича, 1924 г.р., уроженца д. Куралово Верхнеуслонского района. Призван из Казани. В Красной Армии с августа 1942 года. На фронте — с апреля 1943 года.

«Гвардии младший лейтенант, командир взвода роты автоматчиков 171-го гвардейского стрелкового полка 1-й Московской Краснознаменной гвардейской дивизии Западного фронта 23 июля 1943 года в разведке боем в д. Харитоновка Хвастовичского района Орловской обл., руководя группой автоматчиков, уничтожил четыре огневые точки и до 30 солдат противника. 29 и 30 июля при отражении контратак превосходящих сил противника, поддержанных танками у пос. Тихеевский Карачевского района, огнем автоматов и гранатами группой в 14 человек уничтожил до 80 гитлеровцев. Отразил шесть немецких контратак и удержал свой рубеж.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны I степени. Командир 171-го Гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Григорьев. 5 августа 1943 года».

Позднее, 14 апреля 1945 года, за участие во взятии Кенигсберга старший лейтенант А.И. Гавриков тоже будет представлен к высшей награде родины, но вместо звания Героя получит орден Кутузова III степени…

В составе того же 171-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии в боях на территории Карачевского района Брянской области погибли наши земляки:

казанец, красноармеец И.Х. Ахмедзянов, 1915 г.р., мобилизованный Ленинским РВК, погиб 29 августа 1943 года в д. Орловики;

красноармеец В.В. Дубровин, 1923 г.р., уроженец с. Новое Ключище Арского района, 3 августа 1943 года в д. Кареево;

красноармеец Я.А. Обухов, 1908 г.р. из с. Ульянково Большекайбицкого района, погиб 27 июля 1943 года в д. Хвостовичи;

красноармеец С.М. Пыхов, 1924 г.р., из с. Кощаково Столбищенского района, погиб 26 августа 1943 года на высоте Безымянная у д. Речицы.

Награждены посмертно

Есть среди рассекреченных наградных документов и такие:

Галимов Николай Захарович, 1920 г.р., уроженец с. Татарский Толкиш Чистопольского р-на, гвардии младший лейтенант, командир среднего танка 51-го гвардейского танкового полка, 10-й гвардейской механизированной бригады.

Погиб 13 июля 1943 года на высоте 226,6 в районе д. Ключи Прохоровского района Белгородской области.

Посмертно 19 июля представлен к награде орденом Красной Звезды.

Из наградного листа:

«Татарин. Член ВЛКСМ с 1938 г. В Красной Армии с 1942 г.

В боях на Белгородском направлении участвует с 7 июля 1943 г.

13 июля в бою за высоту 226,6, умело руководя своим экипажем, маневрируя по полю боя, повел ураганный огонь из своего танка по противнику и уничтожил самоходное орудие, противотанковую пушку, два станковых пулемета, огонь которых мешал наступлению нашей пехоты. Также уничтожил до взвода гитлеровцев.

Когда был ранен механик танка, Галимов сам повел машину и погиб в бою.

Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.

Командир 51-го гвардейского танкового полка гвардии подполковник Клинфельд.

19 июля 1943 г.».

К сожалению, лейтенант Галимов награду не получил. Ордена в могилу не клали. И родственникам не посылали. Потому что «посмертно». Так и остался подвиг засекреченным до XXI века.

Судя по спискам потерь, в обороне высоты 226,6, что под Прохоровкой, 12 июля погибли еще пять сынов Татарии, красноармейцев 284-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии:



казанец, сержант Ашаев Александр Федорович, 1917 г.р.;

Алексанин Николай Понкратьевич, 1921 г.р., из д.Ключи Бугульминского района;

Ибрагимов Габидулла Ибрагимович, 1900 г.р., из с.Салихово Бавлинского района;

восемнадцатилетний Сагитов Радик Хасанович из д. Новое Абдулово Тукаевского района

и девятнадцатилетний бугульминец Хайрутдинов Мухутдин Габдрахманович.

Знают ли об их судьбе родные?

Буквально рядом в те же дни сражения под Белгородом, 16 июля 1943 года, погиб казанец Николай Павлович Хакимов 1920 года рождения.

Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб на хуторе Веселый Прохоровского района.

Из наградного листа:

«Национальность — русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1 сентября 1939 г.

Принимал участие в боях на Калининском направлении с 25 декабря 1941 г. по 15 января 1942 г. На Белгородском направлении с 11 июля 1943 года.

В наступательных боях у хутора Веселый 15—16 июля 1943 г. взвод под его командованием сблизился с группой автоматчиков противника. Дошло до рукопашной схватки, и враг был уничтожен. Лейтенант Хакимов, воодушевляя взвод своей храбростью и мужеством, погиб смертью храбрых.

Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени.

Командир полка гвардии подполковник Соловьев».

В боях за хутор Веселый погибли еще девять красноармейцев из Татарии:



девятнадцатилетние Дементьев Борис Петрович из с. Бессоново Тетюшского района, Квасников Александр Васильевич из г. Мамадыша и Залялов Исмаил из с. Кадряково Мензелинского района;

Гребнев Дмитрий Васильевич, 1910 г.р., из д. Канаш Верхнеуслонского района;

Мингазов Гариф, 1923 г.р., из Арского района;

Корытников Александр Александрович, 1914 г.р., из с. Мордовская Багана Чистопольского района;

Нугуманов Гарифзян, 1920 г.р., из с. Чутай Ципьинского района;

Мингазов Зайни, 1917 г.р., из с. Петровка Сармановского района;

Тазиев Мардан, 1913 г.р., из с. Уразаево Азнакаевского района.

В июле 1943 года в бою за одну только д. Плота Прохоровского района погибли 14 уроженцев Татарии.

Уроженцы с. Савруши Аксубаевского района Афанасьев Александр Николаевич, 1910 г.р., и Баландаев Борис Петрович, 1920 г.р.;

Ахметвалиев Махмут, 1911 г.р., из с. Варзи-Омга Агрызского района;

Галлямов Халим Галлямович, 1903 г.р., из с. Олуяз Кукморского района;

Григорьев Иван Алексеевич, 1901 г.р., из с. Старые Савруши Аксубаевского района;

Крюков Василий Федорович, 1903 г.р., из с. Бетьки Рыбно-Слободского района;

Кудашев Иван Иванович, 1913 г.р., из с. Войкино Алексеевского района;

Султанов Гумар Султанович, 1912 г.р., из Бавлинского района;

казанцы Ползков Сергей Петрович, Шафигуллин Хамидулла и Якимов Михаил Архипович, 1900 г.р.;

Сахабутдинов Тагир, 1912 г.р., из того же Аксубаевского района;

Гарипов Михаил Гарипович, 1911 г.р., из с. Каразерик Ютазинского района, и девятнадцатилетний казанец Глущенко Гаврил Иванович.

Всего же за 49 дней битвы на Курской дуге, по данным автора этих строк, только народ Татарии потерял более 10 тысяч своих сыновей и дочерей. Крупное танковое сражение в основном велось на территории четырех областей. Об интенсивности боев говорят и списки погибших земляков.

На территории нынешней Белгородской области и в Белгороде погибли и умерли от ран 2020 татарстанцев.

На территории Курской области и в Курске — 1844 человека.

В Орловской области и Орле (за все годы войны) — 4582 человека.

В Харьковской области и Харькове числятся захороненными 3569 солдат и офицеров из Татарии.

Напомню, что нам удалось установить в лучшем случае место гибели лишь половины земляков. Остальные пока числятся «пропавшими».

Более подробные сведения о татарстанцах, сорвавших фашистскую операцию «Цитадель», можно узнать в нашем Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, в Мемориале «Книга Памяти» в парке Победы г.Казани или на сайте www.tatfrontu.ru.

Кстати, если районные Советы ветеранов или краеведческие музеи желают получить сведения о земляках, награжденных посмертно, они могут обратиться к автору.

Михаил Черепанов