«Немцы в панике бежали»: как татарстанцы отличились на Курской дуге?
Уроженцы Татарстана в танковой «мясорубке» лета 1943-го
Три четверти века назад произошло очень важное событие, заметно повлиявшее на ход Великой Отечественной войны, — завершилась Курская битва. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной Армии. Немало уроженцев Татарстана участвовали в этом кровопролитном танковом сражении. Именно их в авторской колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов. Наш колумнист называет не только имена бойцов, удостоившихся звания Героя, но и тех, кто погиб смертью храбрых.
75 лет назад, 23 августа 1943 года, завершилось одно из самых крупных танковых сражений в истории человечества. В нем участвовали 1,3 миллиона солдат и офицеров Красной армии и около 900 тысяч — вермахта, 3444 советских танка и 2758 — немецких.
За 49 дней кровопролитных боев на территории пяти современных областей России и Восточной Украины войскам нашей армии удалось сначала выдержать натиск вражеского танкового кулака, оснащенного «Тиграми» и «Пантерами», а потом отбросить гитлеровцев от Курска на 200 километров, выйдя на исходные позиции для форсирования Днепра.
Герои Огненной дуги
Из 180 советских воинов, удостоенных за участие в Курской битве высшего звания Героя Советского Союза, было известно лишь о двух уроженцах нашей республики.
Это Салихов Гатаулла Салихович, 1924 г.р., уроженец д. Нижняя Ура Арского района Татарии, сержант, командир отделения 518-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 63-й армии Брянского фронта. Отличился в боях с 12 июля по 3 августа 1943 года в районе д. Большой Малиновец и с. Сетуха Залегощенского района Орловской области. Из снайперской винтовки и пулемета уничтожил свыше 40 гитлеровцев. В критический момент боя заменил командира взвода, а затем и роты, поднял бойцов в штыковую атаку. Представлен к званию Героя 27 августа 1943 года.
Фомин Михаил Сергеевич, 1923 г.р., уроженец г. Менделеевска. Гвардии сержант 159-го гвардейского артполка 75-й гвардейской стрелковой дивизии. 7 июля 1943 года в районе с. Поныри Курской области наводчик орудия Фомин под огнем артиллерии и минометов участвовал в отражении 12 атак танков противника. Прямой наводкой уничтожил пять средних танков и два «Тигра», более роты гитлеровцев, орудие противотанковой обороны, два пулемета. Получив тяжелое ранение, остался в строю и вел огонь. 11 июля 1943 года умер от ран. Представлен к награде 7 августа 1943 года.
Долгое время возникал вопрос: неужели ни один танкист из Татарии не был отмечен высшей наградой родины на Курской дуге? Оказалось, что один все же был представлен к званию Героя, но получить его не смог.
В наградном листе, который 70 лет был засекречен, автору этих строк удалось найти сведения о подвиге танкиста-татарина.
«Мифтахов Амин Халяпович, 1923 года рождения, уроженец д. Еновка Ютазинского района, член ВЛКСМ, младший сержант, командир башни танка Т-34 34-го танкового полка 53-й армии Степного фронта. Призван Ютазинским РВК Татарской АССР. В Красной Армии с 1942 года. Ранений и наград не имеет.
Атакуя сильно укрепившегося противника, экипаж танка Т-34 под руководством Мифтахова первым ворвался в хутор Журавли в Харьковской области. Огнем пушки, пулеметов и гусеницами уничтожил: до 10 пулеметных точек, до 50 гитлеровцев, орудие ПТО с расчетом и обратил в бегство до двух взводов пехоты, обеспечив продвижение нашей пехоте. Продолжая выполнять задачу, экипаж устремился на мощный узел сопротивления на высоте, уничтожил: траншею протяжением 50—75 м, орудие ПТО и миномет с расчетом, до 100 гитлеровцев, до 10 пулеметных точек. Немцы в панике бежали, но были уничтожены пулеметным огнем танка. Преследуя противника, танк встретил сопротивление огневых точек, расположенных на скате пехоты в блиндажах.
Ворвавшись в расположение блиндажей, танк закрыл выход из блиндажа и в упор огнем пушки разрушил блиндаж. Уничтожено шесть блиндажей, уничтожено до 30 гитлеровцев, 11 захвачено в плен. Противник бежал по всему участку наступления 53-й армии до хут. Высокополье, откуда с ходу был выбит.
Достоин присвоения звания Герой Советского Союза.
Командир 34-го танкового полка 53-й армии капитан Васильев. Октябрь 1943 года».
Командующий бронетанковыми и механизированными войсками 53-й армии полковник Супян 1 ноября 1943 года подтвердил свой вердикт — достоин. Но… как это часто бывало, штабным работникам показалось, что танкисту Мифтахову еще рано носить высшее звание страны. 23 ноября 1943 года ему вручили орден Красного Знамени.
Кстати, в составе 34-го танкового полка 53-й армии на территории Белгородской области погибло несколько уроженцев Татарии, в том числе:
- красноармеец И. Ахметгалиев, 1913 г.р., из с. Сиза Арского района. Погиб в феврале 1943 года у с. Клейменово Яковлевского района;
- сержант К.А. Визгалов, 1923 г.р., из д. Ивановское Верхнеуслонского района, мобилизован Куйбышевским РВК, погиб 20 июля 1943 года у д. Шахово;
- младший сержант И.Д. Иванов, 1924 г.р., из п. Биерь Кукморского района, умер от ран 24 июля 1943 года в д. Виское Суджанского района;
- красноармеец Я.С. Салихов, 1924 г.р., из с. Айбаш Высокогорского района, погиб 24 июля 1943 года в д. Вислое Яковлевского района.
«Удержал рубеж…»
Среди наградных листов есть свидетельство героизма еще одного нашего земляка — Гаврикова Александра Ивановича, 1924 г.р., уроженца д. Куралово Верхнеуслонского района. Призван из Казани. В Красной Армии с августа 1942 года. На фронте — с апреля 1943 года.
«Гвардии младший лейтенант, командир взвода роты автоматчиков 171-го гвардейского стрелкового полка 1-й Московской Краснознаменной гвардейской дивизии Западного фронта 23 июля 1943 года в разведке боем в д. Харитоновка Хвастовичского района Орловской обл., руководя группой автоматчиков, уничтожил четыре огневые точки и до 30 солдат противника. 29 и 30 июля при отражении контратак превосходящих сил противника, поддержанных танками у пос. Тихеевский Карачевского района, огнем автоматов и гранатами группой в 14 человек уничтожил до 80 гитлеровцев. Отразил шесть немецких контратак и удержал свой рубеж.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны I степени. Командир 171-го Гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Григорьев. 5 августа 1943 года».
Позднее, 14 апреля 1945 года, за участие во взятии Кенигсберга старший лейтенант А.И. Гавриков тоже будет представлен к высшей награде родины, но вместо звания Героя получит орден Кутузова III степени…
В составе того же 171-го гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии в боях на территории Карачевского района Брянской области погибли наши земляки:
- казанец, красноармеец И.Х. Ахмедзянов, 1915 г.р., мобилизованный Ленинским РВК, погиб 29 августа 1943 года в д. Орловики;
- красноармеец В.В. Дубровин, 1923 г.р., уроженец с. Новое Ключище Арского района, 3 августа 1943 года в д. Кареево;
- красноармеец Я.А. Обухов, 1908 г.р. из с. Ульянково Большекайбицкого района, погиб 27 июля 1943 года в д. Хвостовичи;
- красноармеец С.М. Пыхов, 1924 г.р., из с. Кощаково Столбищенского района, погиб 26 августа 1943 года на высоте Безымянная у д. Речицы.
Награждены посмертно
Есть среди рассекреченных наградных документов и такие:
Галимов Николай Захарович, 1920 г.р., уроженец с. Татарский Толкиш Чистопольского р-на, гвардии младший лейтенант, командир среднего танка 51-го гвардейского танкового полка, 10-й гвардейской механизированной бригады.
Погиб 13 июля 1943 года на высоте 226,6 в районе д. Ключи Прохоровского района Белгородской области.
Посмертно 19 июля представлен к награде орденом Красной Звезды.
Из наградного листа:
«Татарин. Член ВЛКСМ с 1938 г. В Красной Армии с 1942 г.
В боях на Белгородском направлении участвует с 7 июля 1943 г.
13 июля в бою за высоту 226,6, умело руководя своим экипажем, маневрируя по полю боя, повел ураганный огонь из своего танка по противнику и уничтожил самоходное орудие, противотанковую пушку, два станковых пулемета, огонь которых мешал наступлению нашей пехоты. Также уничтожил до взвода гитлеровцев.
Когда был ранен механик танка, Галимов сам повел машину и погиб в бою.
Достоин правительственной награды — ордена Красной Звезды.
Командир 51-го гвардейского танкового полка гвардии подполковник Клинфельд.
19 июля 1943 г.».
К сожалению, лейтенант Галимов награду не получил. Ордена в могилу не клали. И родственникам не посылали. Потому что «посмертно». Так и остался подвиг засекреченным до XXI века.
Судя по спискам потерь, в обороне высоты 226,6, что под Прохоровкой, 12 июля погибли еще пять сынов Татарии, красноармейцев 284-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии:
- казанец, сержант Ашаев Александр Федорович, 1917 г.р.;
- Алексанин Николай Понкратьевич, 1921 г.р., из д.Ключи Бугульминского района;
- Ибрагимов Габидулла Ибрагимович, 1900 г.р., из с.Салихово Бавлинского района;
- восемнадцатилетний Сагитов Радик Хасанович из д. Новое Абдулово Тукаевского района
- и девятнадцатилетний бугульминец Хайрутдинов Мухутдин Габдрахманович.
Знают ли об их судьбе родные?
Буквально рядом в те же дни сражения под Белгородом, 16 июля 1943 года, погиб казанец Николай Павлович Хакимов 1920 года рождения.
Гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода 287-го гвардейского стрелкового полка 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб на хуторе Веселый Прохоровского района.
Из наградного листа:
«Национальность — русский. Беспартийный. В Красной Армии с 1 сентября 1939 г.
Принимал участие в боях на Калининском направлении с 25 декабря 1941 г. по 15 января 1942 г. На Белгородском направлении с 11 июля 1943 года.
В наступательных боях у хутора Веселый 15—16 июля 1943 г. взвод под его командованием сблизился с группой автоматчиков противника. Дошло до рукопашной схватки, и враг был уничтожен. Лейтенант Хакимов, воодушевляя взвод своей храбростью и мужеством, погиб смертью храбрых.
Достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны II степени.
Командир полка гвардии подполковник Соловьев».
В боях за хутор Веселый погибли еще девять красноармейцев из Татарии:
- девятнадцатилетние Дементьев Борис Петрович из с. Бессоново Тетюшского района, Квасников Александр Васильевич из г. Мамадыша и Залялов Исмаил из с. Кадряково Мензелинского района;
- Гребнев Дмитрий Васильевич, 1910 г.р., из д. Канаш Верхнеуслонского района;
- Мингазов Гариф, 1923 г.р., из Арского района;
- Корытников Александр Александрович, 1914 г.р., из с. Мордовская Багана Чистопольского района;
- Нугуманов Гарифзян, 1920 г.р., из с. Чутай Ципьинского района;
- Мингазов Зайни, 1917 г.р., из с. Петровка Сармановского района;
- Тазиев Мардан, 1913 г.р., из с. Уразаево Азнакаевского района.
В июле 1943 года в бою за одну только д. Плота Прохоровского района погибли 14 уроженцев Татарии.
- Уроженцы с. Савруши Аксубаевского района Афанасьев Александр Николаевич, 1910 г.р., и Баландаев Борис Петрович, 1920 г.р.;
- Ахметвалиев Махмут, 1911 г.р., из с. Варзи-Омга Агрызского района;
- Галлямов Халим Галлямович, 1903 г.р., из с. Олуяз Кукморского района;
- Григорьев Иван Алексеевич, 1901 г.р., из с. Старые Савруши Аксубаевского района;
- Крюков Василий Федорович, 1903 г.р., из с. Бетьки Рыбно-Слободского района;
- Кудашев Иван Иванович, 1913 г.р., из с. Войкино Алексеевского района;
- Султанов Гумар Султанович, 1912 г.р., из Бавлинского района;
- казанцы Ползков Сергей Петрович, Шафигуллин Хамидулла и Якимов Михаил Архипович, 1900 г.р.;
- Сахабутдинов Тагир, 1912 г.р., из того же Аксубаевского района;
- Гарипов Михаил Гарипович, 1911 г.р., из с. Каразерик Ютазинского района, и девятнадцатилетний казанец Глущенко Гаврил Иванович.
Всего же за 49 дней битвы на Курской дуге, по данным автора этих строк, только народ Татарии потерял более 10 тысяч своих сыновей и дочерей. Крупное танковое сражение в основном велось на территории четырех областей. Об интенсивности боев говорят и списки погибших земляков.
На территории нынешней Белгородской области и в Белгороде погибли и умерли от ран 2020 татарстанцев.
На территории Курской области и в Курске — 1844 человека.
В Орловской области и Орле (за все годы войны) — 4582 человека.
В Харьковской области и Харькове числятся захороненными 3569 солдат и офицеров из Татарии.
Напомню, что нам удалось установить в лучшем случае место гибели лишь половины земляков. Остальные пока числятся «пропавшими».
Более подробные сведения о татарстанцах, сорвавших фашистскую операцию «Цитадель», можно узнать в нашем Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле, в Мемориале «Книга Памяти» в парке Победы г.Казани или на сайте www.tatfrontu.ru.
Кстати, если районные Советы ветеранов или краеведческие музеи желают получить сведения о земляках, награжденных посмертно, они могут обратиться к автору.
Справка
Михаил Валерьевич Черепанов — заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля; председатель ассоциации «Клуб воинской славы»; член редколлегии Книги Памяти жертв политических репрессий РТ. Преподаватель дополнительного образования казанского Дворца детского творчества им. А. Алиша. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член-корреспондент Академии военно-исторических наук, лауреат Государственной премии РТ.
- Родился в 1960 году.
- Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «журналистика».
- Руководитель рабочей группы (с 1999 по 2007 год) Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан.
- С 2007 года работает в Национальном музее РТ.
- Один из создателей 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй мировой войны, 19 томов Книги Памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан и др.
- Создатель электронной «Книги Памяти Республики Татарстан» (списка уроженцев и жителей Татарстана, погибших в годы Второй мировой войны).
- Автор тематических лекций из цикла «Татарстан в годы войны», тематических экскурсий «Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной».
- Соавтор концепции виртуального музея «Татарстан — Отечеству».
- Участник 60 поисковых экспедиций по захоронению останков солдат, павших в Великой Отечественной войне (с 1980 года), член правления Союза поисковых отрядов России.
- Автор более 100 научных и научно-просветительских статей, книг, участник всероссийских, региональных, международных конференций. Колумнист «Реального времени».
комментарии
Сколько осталось жен и девиц без мужей.
Вечная память героям.