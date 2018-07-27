Киновед Сергей Лаврентьев: «Фильм-победитель угадать невозможно»

Казанский фестиваль мусульманского кино — 2019 перенесут из-за уразы и KazanSummit

Через месяц с небольшим, 4 сентября, откроется Казанский международный фестиваль мусульманского кино, а накануне председатель отборочной комиссии киновед Сергей Лаврентьев дал пресс-конференцию, где рассказал о тенденциях, преобладающий в фестивальном кино и посетовал, что кинофестивалей становится все меньше. Подробности — в материале «Реального времени».

«Нам надо выдавать молоко за вредность»

В этом году на Казанский кинофестиваль прислали 967 заявок, тенденция их роста налицо. Но, по словам Сергея Лаврентьева, это и говорит о популярности нашего фестиваля, и не говорит. Одна из причин роста заявок — количество кинофестивалей в России становится меньше, многие закрылись из-за отсутствия финансирования.

«Элемент престижа Казанского кинофестиваля есть, но это, к сожалению, не главное. В этом году в российских регионах резко сократилось количество кинофестивалей. Поэтому на те фестивали, которые остались, присылается больше заявок. Но это не главное. Сейчас, чтобы снять кинофильм, не нужно ничего из того, что было нужно еще 10 лет назад: киностудия, павильоны, большая съемочная группа, техника, люди, которые эту технику обслуживают. Сейчас для того, чтобы снять фильм, нужна одна камера, а иногда даже мобильный телефон. И группа товарищей, которые окружают человека, снимающего фильм. Сняли фильм, показали родственникам, но хочется большего. В кинотеатре такую картину прокатывать, разумеется, невозможно, но существуют кинофестивали. Их стало меньше, но все равно в мире их великое количество. На все эти фестивали такие картины и отправляются», — пояснил Сергей Лаврентьев.

В этом году на Казанский кинофестиваль прислали 967 заявок, тенденция их роста налицо. Фото Максима Платонова



Он пошутил, что в этой связи работа отборщиков представляет собой то, что раньше называлось вредным производством, отборщикам, по идее, надо давать молоко за вредность. Отборщики Казанского фестиваля отсматривали присланные на фест работы с января по 1 июля. В отборочной комиссии работали три человека, так что нагрузка на них была вполне приличная. «В этом количестве руды отыскать алмазы можно, но это требует кропотливого труда», — пояснил Лаврентьев.

Кстати, одним из консультантов отборочной комиссии был богослов Рустам Батров, должность консультанта на фестивале появилась после нескольких скандальных историй, связанных с отбором фильмов, не соответствующих идеологии фестиваля мусульманского кино. Как заметил Лаврентьев, работать с Батровым было очень комфортно, и члены отборочной комиссии были единодушны с ним в своих оценках.

«В основном конкурсе только «Мулла»

Окончательную программу фестиваля формировал сам Сергей Лаврентьев в содружестве с директором «Татаркино» Миляушой Айтугановой. Таким образом, в каждую из фестивальных номинаций было отобрано по 10 картин, чуть больше их только в номинации татарстанского кино, в ней 15 фильмов. «Фильмы, которые снимают в Татарстане, должны быть показаны на татарстанском фестивале», — заметил киновед.

Лаврентьев полагает, что татарстанский кинематограф развивается, он растет не вширь, а вглубь, художественный рост налицо, и он происходит в том числе и благодаря Казанскому кинофестивалю. «Когда кинофестиваля не было — кино в Татарстане тоже не было», — резюмировал Лаврентьев.

Миляуша Айтуганова пояснила, что перенос фестиваля связан с проведением в это время саммита в Казани и сроками мусульманского поста. Фото Максима Платонова



По мнению киноведа, Казанский фестиваль перегружен программами и, очевидно, в будущем году их надо будет корректировать. Как он сообщил, фестиваль 2019 года состоится не традиционно в сентябре, а в апреле.

Присутствующая на пресс-конференции Миляуша Айтуганова пояснила, что это связано с проведением в это время саммита в Казани и сроков мусульманского поста. Будет ли и дальше фестиваль менять время проведения, пока неизвестно.

В основную программу фестиваля из татарстанских лент попал только фильм «Мулла», по мнению Лаврентьева, со стороны хозяев феста было бы некорректным увеличивать долю наших фильмов. Хотя в Каннах, как правило, участвуют три-четыре французских картины, но Лаврентьев считает это неудачным опытом.

К сожалению, в конкурсную программу не попал фильм Ильдара Ягафарова «Байгал». Одна из причин — директор Казанского кинофестиваля Миляуша Айтуганова является его продюсером и исполнительницей одной из главных ролей.

Впрочем, Сергей Лаврентьев высокого оценил «Байгал», говоря, что как после «Расемона» Акиры Куросавы проснулся в мире интерес к Японии, так после «Байгала» может проснуться интерес к Татарстану. «Этот фильм какой-то свежий, наполненный изнутри. Очень визуально интересный, какой-то медитативный, это такая медитативность, которая свойственная японскому кино», — оценил фильм Ягафарова Сергей Лаврентьев.

Сергей Лаврентьев высокого оценил «Байгал», говоря, что как после «Расемона» Акиры Куросавы проснулся в мире интерес к Японии, так после «Байгала» может проснуться интерес к Татарстану. Фото planeta.ru/campaigns/baigal



Он полагает, что сейчас надо приложить массу усилий, чтобы «Байгал» получил хороший прокат. Для этого, естественно, надо развивать региональные киносети, чем сейчас активно и занимается «Татаркино».



По мнению Сергея Лаврентьева, фильмы, которые были отобраны для конкурсных номинаций, по своим художественным достоинствам выше, чем были ленты, присланные в Казань в предыдущие годы. Многие режиссеры отдали дань социальной тематике, например, проблемам эмигрантов или людей с ограниченными возможностями.

Есть в этом году и новая номинация, в ней будут соревноваться фильмы для детей. К сожалению, сейчас их в мире снимают не очень много, денег на детском кино не заработать. Поэтому практически все ленты для детей, присланные отборщикам, попали в номинацию. Подавляющее большинство — это анимация, много коротких татарстанских мультфильмов.

На вопрос журналистов по поводу фаворитов кинофестиваля Сергей Лаврентьев ответил, что говорить об этом исключено. «Это будет опосредованное давление на членов жюри», — заметил киновед. По его словам, угадать того, кто будет победителем вообще невозможно.

Напомним, что открытие фестиваля традиционно пройдет в «Пирамиде», сам же он поменял в этом году локацию и состоится в культурно-развлекательном комплексе «Ривьера». Закрытие феста намечено провести в клубе «Эрмитаж».