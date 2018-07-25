От пенсии до пенсии: как новая реформа Кремля может помочь НПФ с клиентами

В среднем негосударственные пенсионные фонды за полугодие заработали для своих вкладчиков на уровне 6 процентов

«Реальное время» анализирует ситуацию на рынке негосударственных пенсионных фондов. Как оказалось, популярность их продолжает расти. Темпы при этом несколько снизились, но, по словам экспертов, обсуждаемая пенсионная реформа может поддержать интерес к НПФ.

НПФ Сбербанка — в лидерах по накоплениям и среди лучших — по росту



Согласно данным аналитической службы «Реального времени», общий объем пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах России по итогам l квартала 2018 года составил 2,635 трлн рублей. Находится вся эта немаленькая сумма лишь в 38 негосударственных пенсионных фондах. Показатель этот за 3 месяца с начала года вырос на 200,3 млрд рублей или на 8%.

Как объясняет Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари», пенсионные накопления — это вложения застрахованного лица в негосударственный пенсионный фонд, из доходов на которые формируется накопительная часть пенсии по старости. При наступлении пенсионного возраста вкладчик НПФ сможет получить обратно свои вложения в виде одноразовой выплаты или периодических (например, ежемесячных) выплат.

«Динамика роста объемов пенсионных средств в НПФ в l квартале может быть объяснена прежде всего фактором перевода средств из Пенсионного фонда России в НПФ. Этот перевод произошел в рамках кампании по переводу средств из ПФР в НПФ, которая идет с 2016 года. Однако в 2017 году темпы прироста пенсионных средств в НПФ замедлились по сравнению с 2016 годом — тогда кампания по переходу в НПФ была более активной», — говорит она.

Примерно такое же объяснение и у руководителя управления анализа пенсионного рынка НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса: «Изначально с 2002 года пенсионные накопления формировались за счет отчислений работодателей и инвестиционного дохода. Со временем к этому добавилась возможность использовать средства материнского капитала и получать софинансирование от государства на добровольные взносы. Но с 2014 года отчисления работодателей на накопительную пенсию прекратились, из-за чего основным фактором прироста накоплений стал инвестдоход. В настоящее время в НПФ накоплено уже более 2,6 трлн рублей, а в ПФР — 1,8 трлн рублей. Рост связан с тем, что в l квартале 2018 года из ПФР были перечислены в НПФ пенсионные накопления тех, кто решил перестать быть «молчуном» и выбрал негосударственный пенсионный фонд для формирования накопительной пенсии».

НПФ Сбербанка — крупнейший по активам негосударственный пенсионный фонд России. Фото npfsberbanka.ru



Лидером по объему пенсионных накоплений стал, как и в конце 2017 года, НПФ Сбербанка — крупнейший по активам негосударственный пенсионный фонд России. Объем его пенсионных накоплений равен 560,7 млрд рублей. За 3 месяца он вырос на 91 млрд рублей или 19%. По росту за 3 месяца НПФ Сбербанка также является безоговорочным лидером — если говорить о номинальном росте. В процентном же отношении есть и НПФ с большим ростом.

На 2-м месте в списке крупнейших НПФ по пенсионным накоплениям связанный с «Газпромом» Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд пенсионные накопления» с 493,5 млрд рублей. Тут за 3 месяца показатель увеличился на 36 млрд или 8%. У НПФ «Будущее» с 300 млрд рублей накоплений — 3-е место. Рост на 17,4 млрд или 6%.

Еще два НПФ, входящих в топ-5 по пенсионным накоплениям, снизили показатель. У созданного «Лукойлом» НПФ «Лукойл-Гарант» объем пенсионных накоплений снизился на 9 млрд рублей, до 244 млрд рублей, а у НПФ «Сафмар» (связан с предпринимателем Михаилом Гуцериевым, в том числе владеющим нефтяной компанией «РуссНефть») показатель снизился на 4 млрд рублей (2%, до 188 млрд рублей).

Абсолютным лидером роста пенсионных накоплений в процентном отношении стал НПФ «Федерация» (контролируется председателем совета директоров банка «Держава» Сергеем Ентцом). Его объем вырос в 2,8 раза — с 1,77 до 4,99 млрд рублей. Рост в полтора раза, кроме того, у НПФ «Профессиональный» (с 932 млн до 1,38 млрд рублей). На 43% вырос показатель у одного из самых крупных НПФ — «Согласие-ОПС» (связан с «Московским кредитным банком») — с 77 до 110 млрд рублей, немногим меньше рост и у «ВТБ Пенсионный фонд» — на 30%, со 143,6 до 186,4 млрд рублей.

Снижения объемов пенсионных накоплений не так заметны, как рост. Больше всего снизились показатели у «Аквилона» Марины Терещенко (на 9%, до 992 млн рублей) и НПФ «Образование» (на 8%, до 5,07 млрд рублей, принадлежит АО «ФГ Будущее», входящего в международную группу O1 Group).

Основные показатели деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию — пенсионные накопления

Наименование НПФ 3 мес. 2018 за 2017 год 9 мес. 2017 6 мес. 2017 за 2016 год Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** Пенсионные накопления (тыс. рублей, рыночная стоимость) ** Средства пенсионных накоплений (тыс. рублей) * Средства пенсионных накоплений (тыс. рублей) * Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* Пенсионные накопления (тыс. рублей, балансовая стоимость)* Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления») #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 52.164.175,00 Негосударственный пенсионный фонд «Поволжский» (БАНКРОТ) #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 87.267.273 92.611.112 91.636.153,00 94.708.415,00 92.817.720,00 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд „Достоинство“ (ранее —

Некоммерческая организация „Негосударственный пенсионный фонд “ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ») 0 0 0,00 0,00 0,00 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» 2.990.378 2.938.120 2.928.257,00 2.853.352,00 2.133.570,00 Негосударственный пенсионный фонд «Универсал» (Лицензия аннулирована 04.05.2017) #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 0,00 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор» (ранее —

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 0 0 0,00 0,00 0,00 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 3.684.341 3.640.301 3.576.692,00 3.523.493,00 2.958.353,00

Число застрахованных лиц в некоторых НПФ стало больше в 2,5 раза

Количество застрахованных в негосударственных пенсионных фондах лиц за первые 3 месяца 2018 года выросло на 8% — с 34,3 до 37,1 млн человек. Больше всего застрахованных лиц и один из самых значительных показателей роста у НПФ Сбербанка. Здесь число застрахованных составляет 8,87 млн человек. В начале года было всего 6,8 млн человек. Рост, таким образом, оказался 30%-ным за 3 месяца.

Рост других пенсионных фондов из первой пятерки менее значителен. Расположившийся на 2-м месте НПФ «Газфонд пенсионные накопления» увеличил число застрахованных лиц на 2%, с 6,23 до 6,35 млн человек. Те же 2% роста и у находящегося на 3-м месте НПФ «Будущее». Показатель составил 4,52 млн застрахованных.

Обладатели 4-го и 5-го мест число застрахованных снизили. У «Лукойл-гаранта» показатель снизился на 3%, до 3,4 млн человек. НПФ «РГС», связанный с «Росгосстрахом», снизил показатель еще больше — на 4%, с 3,15 до 3,02 млн застрахованных.

Самый значительный рост числа застрахованных у НПФ «Федерация». Показатель тут составляет 79,8 тысячи человек, в начале года было всего 30,3 тысячи. Рост, таким образом, составил 163%. У еще менее крупного НПФ «Профессиональный» рост оказался на 56%, с 8,9 до 13,8 тысячи человек. А вот 3-е место по росту занимает один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов — «ВТБ Пенсионный фонд». Показатель числа застрахованных тут вырос на 38% за 3 месяца — с 1,54 до 2,12 млн человек.

Наибольшее снижение — у межрегионального негосударственного пенсионного фонда «Аквилон» — на 14%, с 12,5 до 10,8 тысячи застрахованных. Показатель НПФ «Социальное развитие» (как «Будущее», входит в O1 Group) снизился на 8%, с 89,6 до 82,1 тысячи человек. А вот довольно крупный НПФ «Доверие» (недавно присоединился к «Сафмару») снизил число застрахованных на 7%, что, учитывая размеры НПФ, составляет цифру в 138 тысяч человек. Показатель стал равным 1,82 млн человек.

Основные показатели деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию — количество застрахованных

Наименование НПФ 3 мес. 2018 за 2017 год Изменение, человек Изменение, % Количество застрахованных лиц (человек)** Количество застрахованных лиц (человек)** Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 8.870.771 6.815.481 2.055.290 30% Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 6.346.237 6.225.306 120.931 2% Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд „БУДУЩЕЕ“ 4.518.503 4.428.041 90.462 2% Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 3.400.579 3.498.719 -98.140 -3% Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» 3.018.075 3.154.715 -136.640 -4% Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 2.167.774 2.265.691 -97.917 -4% Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд 2.123.810 1.539.854 583.956 38% Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 1.817.014 1.954.932 -137.918 -7%

«Лукойл-Гарант» платит многим, но понемногу

Что касается количества людей, получающих пенсию, то в лидерах здесь неожиданно оказался не НПФ Сбербанка, безоговорочно лидировавший по предыдущим параметрам. Всего, по данным на март 2018 года, показатель составил 90,5 тысячи человек. Отметим, что эта цифра является накопительной с начала года, потому сравнивать ее с показателем конца 2017 года некорректно. Она характеризует число людей, получивших единовременные выплаты, срочные выплаты или выплаты накопительной пенсии с начала года и, соответственно, на протяжении года может только расти.

Лидером среди НПФ по количеству получающих пенсию является «Лукойл-Гарант». Тут их 17,7 тысячи человек. 2-е место занял НПФ «Газфонд пенсионные накопления» — здесь показатель составил 15,7 тысячи человек. На 3-м месте расположился НПФ Сбербанка, тут пенсию получают 14,3 тысячи застрахованных лиц. 4-е место оказалось у НПФ «Будущее». Тут получающих пенсию сейчас 10,2 тысячи человек. Замыкает пятерку НПФ «Сафмар» — тут число получающих пенсию составляет 5,2 тысячи человек.

[вложение – Получающие]

А вот по выплаченной сумме пенсий (сюда также входят единовременные и срочные выплаты, а также накопительная часть трудовой пенсии) лидером является уже НПФ Сбербанка. Впрочем, совсем немного опережая обладателя 2-го места, «Лукойл-Гаранта». НПФ Сбербанка выплатил за первые 3 месяца 2018 года сумму в 361,5 млн рублей, а «Лукойл-Гарант» — 355,4 млн рублей.

3-е место занимает НПФ «Газфонд пенсионные накопления» с 334,7 млн рублей, 4-е — НПФ «Будущее» с 229,7 млн рублей. Замыкает пятерку НПФ «Сафмар», выплативший уже заметно меньше, лишь 165,3 млн рублей.

Основные показатели деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию — получающие выплаты

Наименование НПФ 3 мес. 2018 Количество застрахованных лиц, получающих пенсию (единовременные выплаты, срочные выплаты, накопительная часть трудовой пенсии) (человек) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 17.652 Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 15.693 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 14.333 Акционерное общество „Негосударственный пенсионный фонд “БУДУЩЕЕ» 10.209 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 5.165 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд 4.403 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 4.298 Открытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» 3.744

Доходность заметно скакнула, но все может измениться

Один из наиболее значимых параметров негосударственного пенсионного фонда — доходность пенсионных накоплений. В таблице указываются данные в процентах, по отношению к началу года. В среднем, по словам Натальи Мильчаковой из «Альпари», доходность инвестиций в крупнейших НПФ за l квартал составила 9,7%, что оказалось намного выше и темпов инфляции, и процентных ставок по депозитам, и лучше динамики индекса Московской биржи. По итогам первого полугодия доходность вложений в крупнейшие пенсионные фонды составила в среднем 7%. Это говорит о том, что во ll квартале доходность вложений в НПФ понизилась.

А вот Евгений Биезбардис из НПФ «Сафмар» указывает на то, что промежуточные данные о доходности оценивать не стоит: «Бессмысленно делать расчеты с начала года. Доходность на счета клиентам НПФ начисляется, в соответствии с законом, раз в год по итогам предыдущего года. Поэтому оценить результаты 2018 года можно будет исключительно в l квартале 2019 года. Все остальное — промежуточные цифры, которые могут весьма существенно измениться к концу текущего года».

Тем не менее если все же рассмотреть эти цифры, то абсолютным лидером по доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду) стал НПФ «Газфонд пенсионные накопления». За первые 3 месяца его доходность составила уже 17,08%, за весь прошлый год она составляла 9,53%.

Второе место оказалось у НПФ «Владимир» (относят к собственности владельца «Реновы» Виктора Вексельберга) — здесь показатель равен 12,8%, а за 2017 год доходность составила 7,25%. Третье место у «Национального негосударственного пенсионного фонда» с 12,56% доходности (за 2017 год — 9,81%).

Четвертое место оказалось у «УГМК-Перспективы» (связан с «Уральской горно-металлургической компанией») с 12,52% (по итогам 2017 года лишь 9,19%), а пятое — у Межрегионального негосударственного пенсионного фонда «Большой» (также связывают с Вексельбергом). Доходность тут равна 12,39%, а в 2017 году она составила 7,16%.

Отметим при этом, что четыре НПФ продемонстрировали по итогам l квартала 2018 года отрицательную доходность. Самый большой «минус» — у НПФ «Электроэнергетики» (-9,32%, контролируется ФК «Открытие»), около 2% — показатель НПФ «Магнит» (связан с торговой сетью «Магнит») и «Социальное развитие», а минус 0,8% — у НПФ «Лукойл-Гарант».

Основные показатели деятельности НПФ по обязательному пенсионному страхованию — доходность инвестирования

Наименование НПФ 3 мес. 2018 за 2017 год Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за минусом вознаграждения управляющим компаниям, специализирован-ному депозитарию и фонду Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 17,08 9,53 Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 12,80 7,25 Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 12,56 9,81 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 12,52 9,19 Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 12,39 7,16 Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» 11,74 8,31 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 11,57 0,12 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» 11,57 8,74

Пенсионная реформа может подстегнуть популярность НПФ

В целом же, как говорит Наталья Мильчакова из «Альпари», если исключить несколько крупнейших НПФ, показавших доходность за полугодие намного выше средней (11—14% за полгода), то в среднем НПФ за полугодие заработали для своих вкладчиков доходность примерно на уровне 6%. «Это выше уровня инфляции, но сравнимо со ставками по депозитам в высоконадежных банках, при том, что риск вложений в НПФ все-таки выше, чем риск размещения денег на депозите в надежном банке. Поэтому о популярности НПФ как инструмента инвестирования трудно говорить однозначно: все определяется динамикой фондового рынка и внешними факторами. Хотя вложения в крупнейшие и надежные НПФ, занимающие первые строчки в рейтингах НПФ, всегда будут актуальными», — считает она.

При этом, что интересно, по мнению представителей НПФ, активно обсуждаемая в последнее время пенсионная реформа может повысить популярность НПФ. В частности, как считает Евгений Безбардис из НПФ «Сафмар», с одной стороны, из-за многочисленных изменений и крайней непопулярности выбранного варианта изменения доверие к пенсионной системе снижается в целом, задевая и НПФ. «С другой стороны, можно ждать продолжения роста популярности именно негосударственных фондов как инструмента самостоятельного накопления на пенсию, особенно учитывая возможность передачи сформированных средств правопреемникам в случае смерти до наступления пенсионного возраста. К тому же, другой пенсионный продукт — добровольное негосударственное пенсионное обеспечение — позволяет клиентам негосударственных пенсионных фондов зафиксировать пенсионный возраст на дату подписания соответствующего договора, что, как мы рассчитываем, в условиях поиска россиянами доходности добавит интереса к индивидуальным пенсионным программам», — говорит он.