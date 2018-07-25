Курбан Бердыев устал и в «Рубине» плывет по течению?

Почему возвращение великого тренера в Казань триумфальным пока не выглядит

Оптимисты от возвращения Курбана Бердыева в «Рубин» ждали немедленного превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя и возвращения на лидирующие позиции в РПЛ. Реалисты рассчитывали на планомерное, но видимое глазу поступательное развитие. Однако по итогам прошлого сезона бал правит позиция пессимистов — «Рубин» забуксовал в очередной «революции». Спортивная редакция «Реального времени» называет основные причины, почему возвращение Бердыева в «Рубин» получается столь тернистым.

Перманентная «революция» в «Рубине»

Прежде всего, стоит упомянуть главную причину. С уходом Бердыева из «Рубина» в конце декабря 2013 года в казанском клубе перманентное состояние революции стало печальной нормой. Сначала Валерий Сорокин, Громов и компания распродавали звезд бердыевской команды, под красивыми лозунгами «омоложения состава» и «оздоровления финансовой ситуации в клубе». Они не преуспели, когда Ринат Билялетдинов провалил старт своего второго сезона у руля «Рубина». Затем у руля оказался градоначальник столицы Татарстана с Ильгизом Фахриевым, которые транзитом через скромного Валерия Чалого пригласили испанского специалиста Хавьера Грасию и под это дело за полсезона «освоили» порядка 80 миллионов евро. И наконец, история закольцевалась, и в клуб вернулся Курбан Бердыев, который также по недоброй уже для казанского футбола традиции затеял революцию уже по расторжению сотрудничества с дорогостоящими, но ничего не показавшими в российском футболе легионерами. И приглашением целого десятка ростовчан — именно столько экс-игроков «Ростова» за год прошло через «Рубин».

А что взамен? Вот тут-то и кроется причина не самого триумфального возвращения Курбана Бердыева в «Рубин», если судить по первому сезону. Тренер пошел по пути наименьшего сопротивления, собрав всех футболистов «Ростова», до которых смог дотянуться. Навас, Кудряшов, Гранат, Азмун, Джанаев перешли вслед за тренером в казанский клуб еще прошлым летом. Зимой к ним присоединились Могилевец и Нобоа. Наконец, в нынешнее межсезонье в «Рубин» в аренду перешел Хорен Байрамян, а также с клубом тренируются Александр Бухаров и Дмитрий Полоз. Последняя парочка скорее всего на днях подпишет контракты с «Рубином». Бухаров как свободный агент, а Полоз по договору аренды с питерским «Зенитом». Это уже 10-й экс-игрок «Ростова», появившийся в Казани за год, что находится у руля «Рубина» Курбан Бердыев.

Это уже 10-й экс-игрок «Ростова», появившийся в Казани за год, что находится у руля «Рубина» Курбан Бердыев. Фото vk.com/fcrk



Раньше в «Рубине» Бердыев не только возил своих игроков, а воспитывал и находил новых

Понятно, что и в «Ростов» переходили бывшие игроки «Рубина», и в этом нет ничего предосудительного. Если у специалиста есть игроки, готовые последовать за тренером куда угодно. Речь идет о другом. И в первый многолетний этап работы Курбана Бердыева в «Рубине», и в краткосрочный, но самый эффективный по достижениям донской период, он и приводил с собой футболистов, и делал звезд РПЛ из имеющегося «материала», и находил ранее совершено неизвестных легионеров, делая из них звезд.

Чтобы не быть голословными приведем примеры. Впервые придя в «Рубин», Курбан Бердыев провел ряд игроков от уровня первого дивизиона до сборной России. Речь, прежде всего, идет о Денисе Бояринцеве и Романе Шаронове. Позже, уже в высшем дивизионе, к этому списку можно было добавить Сергея Рыжикова и Александра Рязанцева. Также нельзя забывать про Ленара Гильмуллина, пределов потенциала которого не было, и лишь драматический уход из жизни прервал карьеру игрока. Уже после первого чемпионства Бердыев откопал из заштатного «Расинга» за скромные 2 миллиона евро возрастного уже Цезаря Наваса и сделал из него добротного защитника уровня ЛЧ. Не забудем еще тройку иностранцев «ноунеймов», которые впоследствии стали звездами РФПЛ, играя у Бердыева. Речь идет и Домингесе, Нобоа и Натхо.

В «Ростове» лепил звезд пачками, обогатил клуб и реанимировал потерянные карьеры

В «Ростове» же Курбан Бердыев отработал неполных три сезона, но список достижений по формированию звезд у него и там не менее внушительный. Прежде всего стоит сказать о Дмитрии Полозе, который до прихода Бердыева в «Ростов» был середнячком с неясными перспективами на будущее. Это позже он вырос до уровня грозы Лиги чемпионов, на пару с Азмуном отгрузив немало голов в ворота европейских грандов. Кстати и Сердара до высокого уровня Бердыев «допилил» уже в «Ростове» (про последовавшую деградацию в Казани — чуть ниже). Далее по списку отметим двух легионеров из разряда «ни о чем», на которых «Ростов» заработал 13 миллионов евро, продав соответственно Баштуша в «Лацио» (5 млн) и Мевлю в «Зенит» (8 млн). Естественно, столько они стали стоить только после игры в «Ростове» под руководством Бердыева. И Ерохин точно не ошибся, сменив в свое время «Урал» на «Ростов». Теперь он и вовсе в «Зените» и даже успел немного сыграть на ЧМ-2018 в России.

Также в «Ростове» Бердыев зарекомендовал себя блестящим реаниматором карьер игроков, на которых давно поставили крест. Джанаев, Кудряшов, Гранат — все они были объектом насмешек фанатов «Спартака» и «Динамо», а руководители этих клубов готовы были избавиться от них и бесплатно. Более того, Кудряшова уже и в «Тереке» видеть не хотели. В итоге Кудряшов и Гранат за счет ростовского этапа карьеры пробились в сборную страны, а Джанаеву только травма помешала остаться в поле зрения Черчесова и претендовать на домашний мундиаль.

Сердар Азмун больше копался в своей тонкой душевной настройке, чем забивал голы в Казани. Фото rubin-kazan.ru

В «Рубине» реанимированные игроки деградировали

По возвращению Бердыева в Казань его ключевые достоинства будто дружно сдали сбой. Оговоримся сразу — возможно, на второй год что-то может измениться к лучшему, но пока картина следующая. Реанимированные в «Ростове» Гранат и Кудряшов в Казани сдали, а первый и вовсе деградировал. И не замечать этого попросту неприлично. Сослан Джанаев выступает достойно, но ему не хватает некой фартовости, что свойственно великим вратарям. Тому же Сергею Рыжикову в возрасте нынешнего Джанаева, например.

Из семерки экс-ростовчан, по большому счету, кроме Нобоа, никто не оправдал надежд Курбана Бердыева на казанской земле. Сердар Азмун больше копался в своей тонкой душевной настройке, чем забивал голы в Казани. В итоге доигрался до нуля голов за сборную Ирана на ЧМ-2018, и теперь за «иранского Месси» в Европе готовы платить только как за российского Дядюна. И Могилевца, которого мы привыкли видеть в «Ростове» или в «Рубине» при Билялетдинове, сейчас в Казани не видно. Как и Подберезкина.

Курбан Бердыев устал и плывет по течению?

«Русский де Брюйне» до «Рубина» никогда у Бердыева не играл. Но сам специалист неоднократно заявлял, что хотел поработать с этим игроком. Работал с зимы, однако весной Подберезкин не блистал, хотя и худшим на поле точно не был. От Бердыева ждали и новых открытий из числа тех футболистов, что уже были в «Рубине» на момент его прихода. Но из Эльмира Набиуллина «татарского Бэйла» сделать не удалось. Сейчас местный воспитанник «Рубина» за бесценок продан в «Зенит», где всю весну грустно просидел в запасе. Егор Сорокин, до прихода в клуб Цезаря Наваса, можно сказать, цементировал оборону «Рубина». Особенно это было заметно в выездном матче против ЦСКА (2:1 в пользу «Рубина»). Тогда казалось, что Бердыев даст быстрый результат. Однако эпизод остался в прошлом, а Сорокин в запасе, откуда вылезал только в случае форсмажоров. Также не сумел выйти на новый уровень Жемалетдинов, а старательный Устинов и вовсе не получил своего шанса.

Лишь открытие Игоря Коновалова Курбан Бердыев может занести себе в актив по прошлому сезону. Остается надеяться, что футбольная судьба проверяет казанского тренера на прочность и в следующем сезона Бердыев выдаст на гора новых результативных игроков. А с другой стороны, может КББ банально устал лепить из однородной субстанции «конфетку» и просто плывет по течению, собирая вокруг себя футболистов и тренерский штаб из комфортных для себя людей? Во-втором случае, «Рубину» будет очень непросто в новом сезоне.