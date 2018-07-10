«Идеологию кооперации нужно внедрять со школьной скамьи»

Ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева о подготовке квалифицированных кадров для сельхозкооперативов

Фото: пресс-служба ККИ РУК

Кооперация может не только увеличить производство сельхозпродукции и решить проблему с реализацией, но и улучшить жизнь на селе — об этом говорили на научно-практической конференции «Кооперативное движение в системе развития сельских территорий», которая прошла в Госсовете Татарстана с участием руководителей профильных министерств, глав районов и представителей высшей школы. По словам экспертов, село сейчас следует рассматривать как особую экономическую зону, делать ставку на кооперацию и знания.

«Если есть необходимость существенно подправить законодательство — мы к вашим услугам»

В понедельник в Госсовете РТ собрались участники конференции — руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных районов РТ, крестьянских и фермерских хозяйств, кооперативных организаций республики и ряда регионов России, представители высшей школы. Организатором мероприятия, приуроченного к Международному дню кооперативов (отмечается ежегодно в первую субботу июля, — прим. ред.), выступил Центросоюз Российской Федерации при поддержке правительства РТ и Казанского кооперативного института Российского университета кооперации. Отметим, что в Казани подобная конференция проводится впервые.

Система кооперации некогда была мощным двигателем развития села, однако затем существовавшие механизмы взаимодействия были разрушены, напомнил, открывая мероприятие, заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Сейчас, по словам парламентария, «пришло время собирать камни», и для этого в Татарстане ведется серьезная аналитическая, организационная работа, в том числе по совершенствованию законодательства в этой области. Активно изучается успешный региональный опыт по развитию кооперативного движения, в частности Липецкой, Костромской областей, Республики Башкортостан и других.

Организатором мероприятия выступил Центросоюз РФ при поддержке правительства РТ и Казанского кооперативного института Российского университета кооперации

«Кооперация — это мощный рычаг, который позволит не только существенно увеличить производство сельхозпродукции и решить проблему с реализацией, но и улучшить жизнь на селе, что является сегодня важнейшей задачей», — подчеркнул Камалтынов. Он напомнил, что парламент республики наделен правом законодательной инициативы, и «если есть необходимость существенно подправить законодательство, в том числе федеральное — мы к вашим услугам».

Один в поле не кооператор

Свыше 900 тысяч татарстанцев, или 23% всего населения РТ, являются сельскими жителями, сообщил заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов. На благо села трудятся 450 тысяч личных подсобных и почти 5 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. В 2017 году они совокупно произвели 130 млрд рублей валового сельского продукта. «Большая часть этого продукта должна быть реализована на сторону — этому мы должны содействовать через механизм кооперации», — отметил Ахметов.

По данным министерства, в распоряжении предприимчивых сельчан имеется порядка 113 тыс. га земли и огромное количество живности — свыше 900 тыс. голов КРС, 300 тыс. овец, свыше 3 млн голов птицы. Только ЛПХ в 2017 году произвели 127 тыс. тонн мяса, 1,5 млн тонн молока. Такие объемы, по словам спикера, требуют «успешной товарной реализации» — при таком потенциале производства Ахметов видит ЛПХ в составе кооперативов первого и второго уровня.

Татарстан вошел в число пяти пилотных регионов по разработке программы сельхозкооперативов



Тем не менее, по словам главы Минсельхоза РТ, деловую активность на селе еще есть куда повышать. В частности, крестьян и фермеров стимулируют грантами и субсидиями — предполагается, что из 20 существующих видов финансовой поддержки малых форм хозяйствования они выберут что-то для себя. Всего с момента начала программ более 820 фермерских хозяйств получили гранты на 1,6 млрд рублей — сумма, по определению Ахметова, серьезная. Отдельно министр отметил поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов: за последние 3 года 28 республиканских СПК получили гранты на 432 млн рублей, средний размер гранта на один кооператив составил 21 млн рублей. Реализовывать излишки сельчанам помогает Татпотребсоюз: совокупный объем деятельности организации в 2017 году превысил 23 млрд рублей, из них только заготовительная деятельность — на 8 млрд рублей.

Школа для кооператоров, или Озадаченные главы

Эти и другие оптимистичные показатели — залог перехода на новый уровень развития сельхозтерриторий, убежден Ахметов. В рамках исполнения поручения президента РФ по развитию малого бизнеса и предпринимательских инициатив, Татарстан вошел в число пяти пилотных регионов по разработке программы сельхозкооперативов, напомнил глава Минсельхоза РТ. Правительством РТ принято решение о создании Центра компетенций развития сельхозкооперативов. Однако эту задачу невозможно решить только «сверху» — по словам спикера, это работа на местах, на уровне глав сельских поселений. «Для развития кооперации необходимы очень активные, авторитетные люди с деловой жилкой, пользующиеся доверием односельчан», — подчеркнул Ахметов.

С главой Минсельхоза РТ солидарен и профессор Российского университета кооперации Дмитрий Валигурский, доклад которого рассматривал потребкооперацию в рамках доктрины национальной продовольственной безопасности. Учебный центр развития кооперации, создаваемый на базе Казанского кооперативного института, позволит научить сельчан организовывать потребительские сельхозкооперативы как единые агропромышленные комплексы — с производством, переработкой и сбытом. Но самая главная проблема, по мнению Валигурского, — это отношения между людьми, не умеющими и не желающими работать в коллективе.

Тем не менее инициативные кооператоры все активнее заявляют о себе, и не только в «соседних отечествах», куда делегации Татарстана, в том числе специалисты Казанского кооперативного института, регулярно выезжают для обмена опытом (в частности, в этой связи неоднократно упоминалась Липецкая область, — прим. ред.). В качестве примера Марат Ахметов привел Кукморский район, где накоплен огромный опыт успешного взаимодействия властей и населения. Совместно с ККИ в районе на базе местного аграрного колледжа создается консультационный центр для кооператоров, который должен стать образцом для тех районов, где развитием потребкооперации главы, по словам министра, не озадачены.

Село как особая экономическая зона

Высокую оценку работе Казанского кооперативного института по развитию потребкооперации на селе дал и председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. По его словам, выездная работа специалистов института в течение года в районах республики непосредственно способствовала созданию там кооперативов — уже создано восемь, еще 10 инициативных групп на подходе. В целом, по мнению Хадеева, село следует рассматривать как особую экономическую зону со всеми соответствующими льготами и преференциями. Одной из ключевых проблем депутат назвал отсутствие квалифицированных кадров, решить которую призвана высшая школа.

Учебный центр развития кооперации, созданный на базе ККИ РУК в результате общей работы, повышает градус доверия к кооперации в целом



Действительно, если переломить менталитет «обособленности» состоявшихся сельчан непросто, то с молодежью взаимодействовать легче и эффективнее. Более того, идеологию кооперации необходимо внедрять со школьной скамьи, считает ректор ККИ РУК Алсу Набиева. Казанский кооперативный институт предлагает и программы для студентов аграрных колледжей, абитуриентами востребовано новое направление — «экономика кооперативной организации».

«Учебный центр развития кооперации, созданный на базе ККИ РУК в результате общей работы, повышает градус доверия к кооперации в целом. Нужно объединить ресурсы, и у нас все получится», — резюмировала Набиева.

Лейтмотивом всех выступлений стало понимание, что альтернативы потребительской кооперации для сохранения и развития деревни-кормилицы не существует. По итогам работы конференции будет разработана дорожная карта развития сельскохозяйственной потребкооперации в Республике Татарстан в разрезе каждого сельского поселения, учитывающая сложившуюся местную специфику, успешный опыт регионов, практические рекомендации фермеров, наработки высшей школы (ККИ РУК). Реализация дорожной карты предполагает внесение соответствующих законодательных инициатив на региональном и федеральном уровне.

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