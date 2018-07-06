Наиль Магдеев — «субъектам предпринимательства»: «Хватить ныть! От нытья ничего не появляется!»

«Региональная лизинговая компания» не сможет финансировать стартапы, а ВТБ требует для этого материнскую компанию

Фото: Сергей Афанасьев

Накануне во второй половине дня в гостинице Sky Lux прошел деловой обед предпринимателей автограда, в том числе резидентов ТОСЭР «Набережные Челны», на котором в очередной раз представители властей города, Гарантийного фонда РТ и недавно созданного АО «Региональная лизинговая компания» вместе с банкирами попытались объяснить МСБ, что сегодня можно на интересные и масштабные проекты получить недорогой кредит. На встрече появился и неанонсированный ранее мэр автограда Наиль Магдеев, попросивший бизнесменов — или, как их назвал на встрече глава ГФ РТ Тимур Темиргалиев, «субъектов предпринимательства» — не «ныть», так как «от нытья ничего не появляется!» Побывавший на встрече корреспондент «Реального времени» узнал, откуда у предпринимателей растет скепсис. Так, оказалось, что РЛК не сможет финансировать стартапы, а ВТБ требует от «новичков» «источник уплаты процента на инвестиционной фазе». Бизнесмены практику выдачи кредита новым предприятиям называют «бредом».

Власти: «Чем мы можем вам помочь»? — Бизнес: «Дайте дешевые деньги»

Вчера в гостинице Sky Lux прошел деловой обед предпринимателей автограда, в том числе, резидентов ТОСЭР «Набережные Челны», с руководителем Гарантийного фонда РТ Тимуром Темиргалиевым, гендиректором АО «Региональная лизинговая компания» (учредитель – минземимущество РТ) Маратом Шакировым и представителями ключевых банков РТ, через которые республиканские и городские власти пытаются помогать бизнесу (якорные партнеры Гарантийного фонда – «Ак Барс» Банк, ВТБ и Сбербанк).

Неожиданно на мероприятии появился и мэр города Наиль Магдеев, перехвативший «бразды правления» на обеде у своего подчиненного, замруководителя исполкома Эльдара Тимергалиева. Таким образом, изначальный «тосэровский» крен (реклама ТОСЭРа в попытках привлечь новых резидентов) был сменен на традиционный магдеевский: «Чем мы можем вам помочь?» Ответ предпринимателей был прост и лапидарен: «Дайте дешевые деньги». Выяснилось, что дешевые – относительно – кредиты найдутся. Но не для всех. А бюрократия в плане выдачи кредитов и лизинга, кажется, уменьшилась некритично.

«Думать не хотим, ничего делать не хотим, ходить никуда не хотим. Конечно, ничего не будет»

На встречу собралось немного городских бизнесменов – от силы 20-25 человек, из них штук пять – резидентов ТОСЭР. Магдеев для начала перечислил гостям, сколько денег всего вливается в рамках различных программ поддержки МСБ. Более 2 млрд рублей через инструменты Корпорации МСП, через Фонд развития промышленности – еще «десятки миллионов рублей»… Мэр удивлялся, что обо всех этих инструментах многие предприниматели не имеют ни малейшего представления, и упрекнул их в том, что те «мало учатся». Несмотря на нежелающих учиться, в рейтинге моногородов автоград все-таки вертится в первой десятке, заявил он (по данным ВЭБа). Однако «волшебным образом» ничего не происходит, отметил мэр, и в очередной раз обратил внимание на попытки городских властей наладить производственно-дорожную инфраструктуру на промзоне автограда. Отчасти и благодаря жалобам самих бизнесменов, впрочем, близких и знакомых с самим Наилем Магдеевым: так, однажды мэра прокатиться по ухабам пригласил глава «Татэлектромаша» Ильдус Исламов, который в конце 1990-х был коллегой Магдеева – последний работал в бугульминской администрации, а Исламов рулил Мензелинским районом.

— Попросил подъехать на предприятия. Я согласился. Мы с ним друзья-приятели. Проехали. Фуры чуть ли не разваливаются на дорогах. Я пообещал ему, что через год дорогу Металлургическую сделаем. Он посмеялся, мол, перегрелся на солнышке я. А через год признался, что не верил в мои обещания, — похвалился мэр. – Дорогу осилит идущий. А то говорят: «Ой, чтобы получить кредит, деньги от Корпорации МСП – нужно такую кипу бумаг сделать»… Думать не хотим, ничего делать не хотим, ходить никуда не хотим. Конечно, ничего не будет.

«Нужно поменьше жаловаться. Побольше заниматься. И работать 20 часов в сутки!» — резюмировал свою речь Наиль Магдеев. Опомнившись, однако, мэр чуть притушил обличительный пафос, и заверил, что власти города заинтересованы в том, чтобы бизнес развивался – чему пример его неожиданный приезд, ради которого он пожертвовал своим «служебным временем». Жертва оказалась ненапрасной, так как встреча началась предсказуемо-официозно, с бюрократически-финансовыми выкладками о работе Гарантийного фонда РТ, о которой вяло рассказал приглашенный на деловой обед Тимур Темиргалиев, сам же оговорившись, что о «бюрократических аспектах деятельности» распространяться не собирается. Но распространился: в 2018 году фондом сделано более 50 поручительств на сумму 400 млн рублей, что позволило привлечь в экономику РТ более 1,5 млрд рублей. Работа фонда, уверял предпринимателей Темиргалиев, позволяет снизить ряд бюрократических процедур (регистрация залога, «и так далее»), а банкам – «минимизировать риски при взаимодействии с субъектами предпринимательства».

Директор Гарантийного фонда РТ: «Мы организация, знать меня не обязательно»

Обедающие челнинские бизнесмены, когда их назвали «субъектами предпринимательства», совсем приуныли. Магдеев понял, где-то что-то пошло не так. И, прервав речь чиновника, попросил рассказать его о ярком примере сотрудничества фонда с челнинским бизнесом в стиле «как это было»:

— Вот кому-то из здесь сидящих ваш инструмент пригодился?

— Специально для резидентов ТОСЭР и промпарков мы создали продукт под названием «Инновационный», — нашелся Темиргалиев. – И один из них получил доступ к нему – это компания «Автодизайн» [производство комплектующих для грузовиков]. Она привлекла кредит от «Региональной Лизинговой Компании» на сумму более 10 млн рублей, и мы обеспечивали поручительством «Автодизайн» на 70% от требования залогообеспечения. Компанию «Акульчев» мы тоже обеспечили на 70%.

— Кто слышал про Гарантийный фонд из здесь сидящих, поднимите руку? – поинтересовался у предпринимателей мэр, и пересчитав, заметил, – Порядка половины. А вы с ним [Тимуром Темиргалиевым] знакомы?

«Субъекты предпринимательства» видели господина в первый раз. Магдеев посетовал на это, и призвал Темиргалиева знакомиться с местными предпринимателями, хотя глава Гарантийного фонда упирался до последнего: мол, «мы организация, знать меня не обязательно». «Субъекты предпринимательства», кажется, поняли, что личного знакомства парень всячески старается избежать, и отнеслись к этому с пониманием (позднее, по просьбе мэра, ему-таки пришлось поделиться своим сотовым телефоном).

Наиль Магдеев – «субъектам предпринимательства»: «Хватить ныть! От нытья ничего не появляется!»

Магдеев не унимался, он захотел услышать тех, кто сотрудничал с Гарантийным фондом лично – но представителей «Автодизайна» за столом не оказалось. Зато нашлись люди из «Кама-Трейд Татарстан» (металлопрокат), тоже резидента: аж два представителя, включая директора Андрея Бредихина, который дал слово соседу по столу Виктору Бутону. Последний поблагодарил ГФ РТ за выделение независимых гарантий на 30 млн рублей для обеспечения кредита «Промсвязьбанка» на 234 млн рублей. Это не считая финвливаний Фонда развития моногородов (228 млн рублей), и гарантий Корпорации МСА (134 млн рублей гарантий, и еще плюс 114 млн рублей на новый кредит).

— Когда мы увидим конечный продукт, — спросил у бизнесмена Магдеев.

— Закончили сейчас стройку, ожидаем оборудование в августе, запускаемся в феврале-марта 2019 года.

— Что на выходе будем иметь?

— Очищенный металлопрокат по европейским нормам.

— Сколько человек работает?

— Начнем с 74 пока, и дальше будем расти до 151 работника.

Допрос Магдеев устраивал не просто так, а с очевидными причинами: показать соседям бизнесменов из «Кама-Трейда» по деловому обеду, что такие суммы МСБ может получать. Соседи верили с трудом, и оглушенные сотнями миллионов рублей, вполуха слушали очередную лекцию-отчет самого Магдеева о том, что дороги в промзоне построить нельзя (представители «Кама-Трейда» с ним согласились), переваривая скорее финансовую информацию коллег. Магдеев оседлал и своего любимого конька:

— Я поэтому многим говорю: «Хватить ныть! От нытья ничего не появляется!» Ни дорог, ни школы, ни малого бизнеса. Давайте пользоваться инструментами, которые у нас есть. Понятно, что мы не можем воздействовать на ставки налогов, это федеральный уровень.

«Региональная Лизинговая компания» не сможет финансировать стартапы

Однако предпринимателей на мякине не проведешь. Один из них вспомнил, как банк «Открытие» в 2015 году при поддержки Корпорации МСП насчитал ему залогового имущества более 100% от обеспечения суммы кредита – туда вошло и оборудование, и автомобили, «буквально начали издеваться». Темиргалиев заверил, что «Открытие» 2015 года и «Открытие» 2018 года – разные вещи». Там, мол, уже новая команда, и банк наращивает свой кредитный портфель. Что же касается суммы залога, то подобный вопрос всегда решаемый, и инструменты в ГФ РТ для этого есть.

Вторым в атаку на сердца собравшихся предпринимателей-скептиков пошел гендиректор АО «Региональная лизинговая компания» (учредитель – минземимущество РТ) Марат Шакиров. Напомним, компания создана в прошлом году для реализации программы льготного лизинга, в ее уставный капитал были внесены 500 млн рублей. Коротко говоря, это еще одна попытка республиканских властей достучаться-таки до сердец предпринимателей. Пока компания с начала работы успела профинансировать 20 предприятий, сообщил Шакиров, и поинтересовался, кто вообще слышал о РЛК. Ответом ему был, как говориться, «лес рук». Шакиров в ответ заявил, что уже 9 челнинских бизнесов нашли дорогу в РЛК (среди них – см. выше – и «Автодизайн»). В том числе, благодаря льготным ставкам: на покупку отечественного оборудования – 6% годовых, на импортное – 8% (привет тебе, импортозамещение). А для резидентов ТОСЭР срок лизинга специально увеличили – с 5 (для нерезидентов) до 8 лет. Сумма финансирования РЛК – от 5 млн до 200 млн рублей. Эльдар Тимергалиев, замруководителя челнинского исполкома, добавил, что сотрудничать с РЛК будут «Ак Барс» Банк, ВТБ и Сбербанк, представителей которых тоже пригласили – «тем более, что вопросы сегодня к ним имеются».

Напомним, газета «Реальное время» уже писала о том, что требования банков к проектам «гринфилд» (строительство завода с нуля на «чистой территории») по наличию собственных средств организации в самой мэрии считают завышенными. Тем более, что ТОСЭР предполагает создание новых предприятий и новых юрлиц, и бизнесу трудно, как подтвердить наличие собственных средств, так и получить кредитные линии. Сам Тимерргалиев предлагает финансировать новые проекты через материнские компании. И вот тут, оказывается, РЛК помочь вряд ли в состоянии!

Так, основатель и глава новой компании ООО «Инжиниринговая Компания Стройкомплектация» Марат Латыпов, уже собирающий документы для вступления в ТОСЭР, поинтересовался у Марата Шакирова, финансируют ли они стартапы? И получил неутешительный ответ: «стартапы мы не финансируем, даем лизинг компаниям, уже занявшим некую нишу». Шакиров предложил использовать для работы с РЛК «материнскую компанию» (если есть), какой-нибудь «холдинг» (если есть). Немножко утешил глава Гарантийного фонда, заявив, что Корпорация МСП как раз в этом году начала совместно с ГФ РТ работать со стартапами, с финансированием до 50 млн рублей. Впрочем, есть одно «но» — 100%-е залоговое обеспечение.

Предприниматель – ВТБ: «Я понимаю ваши действия. Но получается какой-то… бред!»

К сожалению, и у ВТБ схожие подходы. Так, директор операционного офиса банка ВТБ в Набережных Челнах Ирина Фришко в ответ на умоляющий буквально вопрос Эльдара Тимергалиева, как там все-таки с требованиями к финансированию проектов «гринфилд», с сожалением заявила, что политика банка аналогична политике «РЛС», но…

— Нет у нас прямого финансирования стартапов. Но, тем не менее, есть «зонтичное кредитование» — то есть, финансирование под гарантии материнской компании. Это возможно. И есть ряд примеров: было зарегистрировано юридическое лицо без единого баланса, и оно сегодня финансируется, — заявила она. – Хотя предпочтительно наличие собственных средств проекта и источник уплаты процента на инвестиционной фазе. Вот тут у нас и вопрос к новым компаниям: если нет действующего бизнеса, то невозможно предотвратить дефолт на инвестиционной фазе, когда проект еще ничего не генерирует, а погашать проценты (не основной долг!) уже нужно.

Один из предпринимателей, уже пытавшийся получить кредит как новичок – и в «Сбербанке», и в «ВТБ» — заявил, что проблема возникает уже на первом этапе: банки требуют, чтобы земля под строительство была у компании либо в аренде, либо в собственности: «Где же я деньги найду на аренду и собственность? Я же потому и беру кредит! Собирался брать в аренду площади в парке «Развитие»…Я понимаю ваши действия. Но получается какой-то… бред!». Банкир предложила встретиться с ИП лично, «за кадром», и решить проблему, и заметила, что источники погашения процентов на инвестиционной фазе для стартапов все-таки необходимы. Хотя бы действующий бизнес. Любопытно, что еще один представитель банковской сферы, управляющий Набережночелнинским отделением «Сбербанка» Айдар Шарипов, упомянув о «сомнительных операциях», по которым регулирующие структуры (не банки) могут блокировать расчетные счета, в числе прочих рассказал о такой: «Если у вас ежемесячно проходит 500 тыс. рублей, и вам вдруг «упало» 20 млн рублей – ваш расчетный счет могут заблокировать. Мы сами за наших клиентов пишем ходатайства», — объяснил Шарипов.

Резюмируя итог встречи чиновников, банкиров и работников лизинговых компаний с предпринимателями, можно в очередной раз вспомнить ленинский революционный принцип «Верхи не могут, низы не хотят», немножко его изменив. Верхи, то есть, власти и крупные банки, пока все же не могут до конца настроить финансовую структуру поддержки МСБ так, чтобы кредит оказался дешевым, способ получения его простым, и бизнес, поверив в улучшение делового климата, начал мыслить «масштабными проектами». А низы больше не хотят дорогого кредита, и как-либо связываться с бюрократическими монстрами, тем более, с трудом верят посулам представителей организаций финансовой сферы. Мыслить масштабно им, впрочем, никто не мешает, чему примером могут послужить попытки присутствующих на деловом обеде бизнесменов «строить масштабно». Но между «мыслить масштабно» и «строить масштабно» есть все-таки небольшая разница. И называется она – недорогой кредит.