Гульнара Габдрахманова: «Самая популярная справка — это справка о стаже и зарплате»

За последние шесть месяцев в татарстанский архив поступило почти 1000 запросов, которые связаны с генеалогией

Фото: Максим Платонов

В студии интернет-газеты «Реальное время» на онлайн-конференции побывала Гульнара Габдрахманова, председатель Госкомитета РТ по архивному делу, недавно сменившая на этом посту Ираду Аюпову, ставшую министром культуры республики. Разговор шел о том, как можно получить справку в электронном варианте, как найти далеких родственников, сколько стоит составление генеалогического древа и многом другом.

Как получить справку не выходя из дома

Разговор начался с вопроса о том, как можно получить на портале госуслуг справку о трудовом стаже, что актуально для многих, и многие читатели прислали в редакцию именно этот вопрос.

«Наконец-то у нас на портале государственных услуг появился сервис, на котором в электронном виде можно получить справку о стаже и заработной плате, эту услугу мы сейчас предоставляем. Сейчас на этом портале можно не только записаться на прием или заказать справку, но и промониторить, как продвигается ваше обращение. Портал перед направлением заявки в тот или иной архив обращается к единой информационной системе для нахождения документов. В связи с этим нами была проведена очень большая работа совместно с Министерством информатизации и связи РТ по интеграции нашей единой информационной системы и нашего республиканского портала государственных услуг. Электронной услугой по выдаче справки о трудовом стаже и зарплате с начала 2018 года через портал госуслуг воспользовались 3987 человек», — рассказала Гульнара Габдрахманова. Это самая востребованная справка, за которой сейчас обращаются.

По ее словам, сейчас у человека есть выбор — обращаться по старинке, то есть самому идти в архив, или заказать такую справку прямо из дома, отправив заявку в электронном виде. «Пока мы предоставляем справки непосредственно заявителю, но со временем мы планируем, что данный вид справок мы будем передавать, минуя заявителя, непосредственно в Пенсионный фонд республики», — прокомментировала гостья студии. Но, как она уточнила, для этого надо будет отрегулировать нормативную базу.

Цель проекта — популяризация семейной истории и культивация чувства сопричастности к родному краю, дому, семье



«Может ли человек, живущий за границей, получить справку о трудовом стаже из нашего архива?» — интересовались читатели. По словам Габдрахмановой, если человек работал в Татарстане и предприятие находилось в нашей республике, то, соответственно, он справку может получить. Хотя, к сожалению, не все предприятия предоставили данные о своих сотрудниках в распоряжение госархива, особенно часто подобные случаи были в девяностые годы, когда предприятия стихийно закрывались.

Что такое «Наша семья»?

Один из новых проектов госкомитета по архивному делу называется «Наша семья». «Что это такое?» — поинтересовались читатели «Реального времени».

«Сейчас мы находимся в самом начале этого проекта, совместно с республиканским ЗАГСом создана рабочая группа, концепция проекта подготовлена. Цель проекта — популяризация семейной истории и культивация чувства сопричастности к родному краю, дому, семье», — пояснила Габдрахманова.

Как она сообщила, сейчас нужен генеалогический портал, который будет называться «Крепкая семья», с элементами соцсети. На этом портале будет содержаться информация о родственниках, их имена, места работы, это поможет оценить людям значимость семьи и ее роль в их жизни. В этой семейной социальной сети люди смогут создавать аккаунты отдельных личностей, объединять ветви семьи и династии. Простой список имен обретет дополнительное содержание. Кроме этого, будет возможна функция поиска родственников, как живых, так и ушедших. Их можно будет найти по городу, где они проживали, по году рождения и даже по фотографиям.

Еще одна опция — совпадение персоналий из одного генеалогического древа с персоналиями из других генеалогических древ. Таким образом, процесс поиска дальних утерянных родственников будет облегчен, и многие члены семьи смогут найти друг друга. Доступ на новый портал будет с любого мобильного устройства.

По словам Гульнары Габдрахмановой, за последние шесть месяцев поступило 998 запросов, которые связаны с генеалогией

Ветви одного древа

«Часто ли обращаются в архив за помощью в составлении генеалогического древа?» — поинтересовался один из читателей.

По словам Гульнары Габдрахмановой, за последние шесть месяцев поступило 998 запросов, которые связаны с генеалогией. Архив проводит генеалогические исследования на договорной основе. Масштаб зависит от желания заявителей, это может быть и весь род, может быть только отцовская или материнская линия. Стоимость услуги — от 10 до 30 тысяч рублей. Все работы проводятся только на основании архивных документов. Это важно, потому что нанятые частные лица могут предоставить недобросовестную информацию. По данным сотрудников архива, чаще всего за услугой по составлению генеалогического древа обращаются люди среднего возраста. «Без истории нет будущего», — справедливо полагает Гульнара Габдрахманова.

На онлайн-конференции она ответила на эти и другие многочисленные вопросы наших читателей. Полная стенограмма онлайн-конференции будет опубликована на сайте «Реального времени».