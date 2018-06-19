Бумажные замки, автоклумба и мини-Миллениум: в Казани открылся Цветочный фестиваль

В Казани стартовал Цветочный фестиваль. Уникальные композиции, которые были созданы разными ландшафтными компаниями, растительными питомниками и др., как и предыдущие годы, расположились на площадке перед театром кукол «Экият. В текущем году конкурс проводится по шести номинациям: «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Вертикальные флористические композиции», «Малый сад», «Водные композиции» и «Приз зрительских симпатий».