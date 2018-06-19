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Бумажные замки, автоклумба и мини-Миллениум: в Казани открылся Цветочный фестиваль

13:59, 19.06.2018 3
Бумажные замки, автоклумба и мини-Миллениум: в Казани открылся Цветочный фестиваль

В Казани стартовал Цветочный фестиваль. Уникальные композиции, которые были созданы разными ландшафтными компаниями, растительными питомниками и др., как и предыдущие годы, расположились на площадке перед театром кукол «Экият. В текущем году конкурс проводится по шести номинациям: «Цветочные композиции из горшечных растений», «Объемные композиции», «Вертикальные флористические композиции», «Малый сад», «Водные композиции» и «Приз зрительских симпатий».

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:13
    сколько лет он проводится в казани, ни разу еще там не был
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  • Анонимно 17:15
    сходите стоит того!
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  • Анонимно 17:59
    Красиво. Даже на видео красиво
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