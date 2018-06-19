«Если инвестировать в ценные бумаги по 10 тысяч рублей в месяц, то можно получить такой же доход, как и человек, вложивший миллион долларов»

По дороге к богатству: как заработать на фондовом рынке, во что вкладываться и каких доходов ждать

Фото: Олег Тихонов

Для жителей США и Европы инвестиции в ценные бумаги давно стали способом приумножить капитал и заработать на безбедную старость. В России эти инструменты постепенно так же становятся востребованными, тем более что в отличие от ставок на банковские вклады, которые падают, фондовый рынок растет — по оценкам специалистов на 10—15 процентов в год. Какой первоначальный капитал необходимо иметь, стоит ли вкладываться в ценные бумаги новичку, акции каких компании самый прибыльные и самые надежные в интервью «Реальному времени» рассказал Тимур Турлов, генеральный директор ООО ИК «Фридом Финанс».

«Мы одна из самых прозрачных финансовых групп на постсоветском пространстве»

В 2015 году был создан Freedom Holding, расскажите, что это за структура?

— Freedom Holding — это крупная международная структура с глобальным присутствием. В 2015 году мы начали структурировать наш холдинг, собрали все ключевые активы: наш международный бизнес на Кипре; бизнес в России — наша инвестиционная компания, наш банк; бизнес в Казахстане, Узбекистане, на Украине. Мы провели аудит во всех компаниях, сейчас отчитываемся перед американской комиссией по ценным бумагам и сдаем ей свою отчетность. Наши акции начали торговаться в США, мы в конце прошлого года привлекли капитал — почти $40 млн. По этому критерию мы одна из самых прозрачных финансовых групп на постсоветском пространстве.

Какую роль в Freedom Holding играет Инвестиционная компания «Фридом Финанс»?

— Наша инвестиционная компания находится в десятке крупнейших брокерских компаний по количеству зарегистрированных клиентов и сейчас является одним из самых быстрорастущих брокеров в стране, обгоняя конкурентов в своем развитии. На российский рынок сейчас приходится порядка 60 процентов всех активов и доходов, которые извлекает компания.

В чем специализация компании?

— Мы являемся членами всех площадок в России — Московской, Санкт-Петербургской бирж, но основное направление нашей деятельности — американский фондовый рынок. Мы исторически концентрировались на западных площадках и поэтому очень хорошо разбираемся в иностранных акциях, сумели построить эффективную инфраструктуру для первичного размещения на американском рынке. Наши аналитики публикуют свои обзоры в США, например, Bloomberg использует нашу аналитику. «Фридом Финанс» — одна из немногих компаний, которая полноценно покрывает весь американский первичный рынок и общается с клиентами на понятном им языке, рассказывая о глобальных возможностях.

«Иногда за первые 3 месяца после дебюта акции могут прибавить 40—50 процентов»

По каким принципам функционирует фондовый рынок? Какие риски есть?

— Фондовый рынок — это некое место, где встречаются те, кто хочет привлечь деньги на развитие своего бизнеса, те, кто хочет продать свою долю в каком-то бизнесе, те кто хочет деньги разместить. Соотношение риска и дохода может быть очень разным. Начиная от консервативных сегментов государственных облигаций, рынка корпоративных облигаций, сегментов так называемого денежного рынка, краткосрочных кредитов под залог ликвидных бумаг, когда вы можете буквально на одну ночь одолжить кому-то деньги и зарабатывать больше, чем вы могли бы получить в банке по депозитам.

Есть молодые компании, которые только выходят на биржу, есть компании, находящиеся в активной стадии роста — иногда и за первые 3 месяца после дебюта их акции могут прибавить 40—50 процентов



Сколько сейчас можно заработать на фондовом рынке?

— На рынке можно сформировать портфель из облигаций, которые приносят доход от 7—14 процентов годовых в рублях, доходность валютных облигаций 4—8 процентов годовых. Можно инвестировать в акции всем известных компаний — голубые фишки так называемые: Morgan Stanley, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, The Coca-Cola Company. Акции этих компаний демонстрируют рост на уровне 10—15 процентов в год, плюс они выплачивают стабильные дивиденды — 3—4 процента годовых. Есть молодые компании, которые только выходят на биржу, есть компании, находящиеся в активной стадии роста — иногда и за первые 3 месяца после дебюта их акции могут прибавить 40—50 процентов. Иногда компании могут не оправдать ожиданий и акции могут подешеветь. Все зависит от того, как вы формируете свой портфель, какие компании туда включаете. Поэтому и риск, и доход могут быть совершенно разными в зависимости от того какие инструменты инвестор использует.

— Большинство наших клиентов не имели никакого опыта инвестиций до того, как пришли к нам. Безусловно среди наших клиентов есть люди опытные, приходящие из других брокерских компаний, но большая часть населения России пока не имеет никакого брокерского опыта и поэтому та модель, которую мы строим, кажется нам наиболее оптимальной. У нас большое количество инвестиционных консультантов, мы много вкладываем в их развитие — это люди, которые всегда на связи, которые готовы ответить на любой вопрос, посоветовать, как правильно сформировать портфель, когда и как его оптимизировать, сделав процесс работы на фондовом рынке еще и очень интересным для самого клиента, чтобы он хорошо понимал, что происходит, с чем это связано, какие есть риски и возможности.Стоит ли заниматься этим новичку? С чего начать?

То есть специальных знаний можно не иметь?

— Да, если вы не собираетесь работать профессиональным брокером. Для наших клиентов, которые не имели опыта работы на фондовом рынке, это никогда не становится профессией или бизнесом. Люди продолжают заниматься своими делами, просто они приобретают новый инструментарий для сохранения и приумножения своих денег.

«Лучшие результаты получаются у того, кто умеет ждать и не пытается поймать каждое колебание рынка»

Сколько времени требуется для работы на фондовом рынке?



— Подавляющее большинство людей просто выделяют 3 часа в квартал, чтобы пообщаться со своим консультантом. Мы не пытаемся сделать из своих клиентов людей, которые ежечасно следят за изменениями цен. Мы пытаемся подобрать такой портфель акций и облигаций, которые имели бы долгосрочный потенциал роста. Здесь терпение — главная добродетель и даже хорошо, если у инвестора нет много времени. Часто большое количество свободного времени порождает лишние операции, которые будут лишь увеличивать расходы на покупку-продажу ценных бумаг, в то время, когда самые лучшие результаты получаются у того, кто умеет ждать и не пытается поймать каждое колебание рынка.

Сколько можно заработать? Или это зависит от удачи?

— Сколько можно заработать, занимаясь ресторанным бизнесом или строя дома? Можно все потерять, а можно получить очень большой доход. Это зависит от периода, от конъюнктуры на рынке. Конъюнктура сейчас хорошая, рынки растут уверенно. В среднем американский рынок растет на 12—15 процентов в год в течение последних 100 лет, показывая очень хорошие результаты на длинных горизонтах времени. А какие-то отдельные секторы могут его существенно обгонять или отставать. Опять же зависит от того какой риск на себя принимает инвестор.

Если у вас есть долгосрочная цель, и вы откладываете по 10 тысяч рублей каждый месяц, инвестируя в ценные бумаги и наращивая свой портфель, это тоже отличная идея, и можно получать такой же доход, как и человек, который принес несколько миллионов долларов

Все-таки какие из направлений вы считаете самыми перспективными для инвестиций? Где точно не ошибешься?

— В этом году я очень сильно верю в восстановление банковского сектора США, потому что для них было существенно ослаблено регулирование, и начался рост процентных ставок. Банки получают дополнительный доход, размещая свободные деньги, которые они накопили. Эти факторы формируют предпосылки для того, чтобы финансовый сектор в этом году опережал в динамике прочие секторы. Технологичные компании по-прежнему демонстрируют уверенный рост, и есть компании, которые сейчас стоят в несколько раз дороже, чем стоили 5 лет назад и получают выручку в десятки раз больше, чем получали 5 лет назад. По большому счету, это и есть ваша работа с консультантом — быть в курсе тенденций, которые происходят на рынке.

Какие есть интересные или уникальные истории успеха на фондовых рынках?

— Если посмотреть на список Forbes, то в любой стране мира можно найти людей, которые сделали состояние профессионально занимаясь инвестициями. Инструменты фондового рынка используют 60—70 процентов граждан США — они копят на старость, управляют сбережениями, там сотни миллионов историй успеха. Точно так же как у нас привыкли пользоваться банковскими вкладами, на Западе люди размещают деньги на фондовом рынке, покупают ценные бумаги. Историй успеха много и у наших клиентов. Например, компанию Tesla мы нашли еще до того, как она начала массовое производство автомобилей. Мы поняли, что там аккумулируется много факторов, которые нравятся инвесторам — красивый продукт, харизматичный топ-менеджер, который говорил то, что инвесторы хотели слышать, показывал автомобиль, которым они хотели владеть. Это выглядело потрясающе, и мы рекомендовали акции Tesla своим клиентам, еще когда они стоили $32. Мы подарили их своим сотрудникам на Новый год и уже в начале следующего года акции выросли в цене в пять раз — это была потрясающая история успеха, потому что мы заметили эту компанию раньше, чем все остальные. К слову сказать, сейчас бумаги Tesla стоят порядка $300.

«Можно купить и одну акцию, все зависит от ваших целей»

Если говорить о России, то у нас по-прежнему банковские вклады самый популярный способ хранения денег. Какие преимущества есть во вложении в ценные бумаги?

— В России тоже есть много интересных возможностей, сейчас на рынке облигаций можно подобрать интересные бумаги с доходностью от 7 до 14 процентов годовых. Это инструмент с гарантированной доходностью, похожий на банковские вклады. Он позволяет распределить риски, получить более высокую доходность. У нас отменили налоги на купонные облигации — они становятся более выгодными. На рынке акций большого бума сейчас не наблюдается, но тот же самый Сбербанк, который принимает вклады по ставке 4-5 процентов годовых в рублях, зарабатывает колоссальную прибыль, и его акции за последние 3 года утроились в цене — с 80 до 220—230 рублей за бумагу. Не исключено что в этом году хорошую динамику может показать банк ВТБ, как ни странно банковские акции вновь выходят в фокус и могут оказаться в лидерах.

Можно сказать, что фондовый рынок приносит большую доходность, нежели банковские вклады?

— Безусловно фондовый рынок может предлагать облигации более высокой доходности. Вложение в акции не гарантировано, но они потенциально могут приносить большую прибыль.

С какой суммой денег имеет смысл начинать работу на фондовом рынке?

— Формального минимума нет, можно открыть счет на любую сумму. Но оптимально — эквивалент одной тысяче долларов. Можно купить и одну акцию, все зависит от ваших целей. Если вы хотите посмотреть, как работает фондовый рынок, понажимать кнопки, то гипотетически можно принести несколько десятков тысяч рублей. Если у вас есть долгосрочная цель и вы откладываете по 10 тысяч рублей каждый месяц, инвестируя в ценные бумаги и наращивая свой портфель, — это тоже отличная идея и можно получать такой же доход, как и человек, который принес несколько миллионов долларов.

Кто является вашими клиентами?

— В группе компаний 100 тысяч клиентов — начиная от несовершеннолетних, которым родители открывают счета, заканчивая весьма пожилыми людьми. Ядро аудитории — это мужчины от 45 лет, как правило — это руководители среднего и высшего звена, владельцы бизнеса. Женщин меньше, они более консервативно относятся к своим деньгам.

Казань становится одним из лидеров по объему доходов и объему активов среди наших филиалов. Мы гордимся тем, что нам удалось здесь заслужить доверие очень уважаемых людей, которые стали нашими клиентами



«Сейчас Казань становится одним из лидеров по объему доходов и объему активов среди наших филиалов»

Какие услуги могут получить клиенты в Казани?

— Мы можем предоставить полный спектр услуг — это и брокерские услуги, и банковское обслуживание, и самое главное — полный спектр инвестиционного консультирования. У нас команда лучших специалистов, это очень образованные ребята, которыми мы гордимся.

Как вы оцениваете Казань с точки зрения вложения своих инвестиций?

— С одной стороны филиал в Казани мы открыли одними из первых, даже раньше, чем в Санкт-Петербурге. Выход на рынок здесь был очень тяжелым, мы очень долго завоевывали доверие людей. Но несмотря на то, что первоначальный период занял более длительное время, чем это происходит в других регионах, результат нас впечатляет. Сейчас Казань становится одним из лидеров по объему доходов и объему активов среди наших филиалов. Мы гордимся тем, что нам удалось здесь заслужить доверие очень уважаемых людей, которые стали нашими клиентами. Это позволяет нам уверенно развиваться.

Почему было важно объединить офисы «Фридом Финанс» и «Фридом Финанс Банка»?

— Наш банк не является розничным универсальным банком, мы сфокусированы на обслуживании в первую очередь инвестиционных интересов своих клиентов и имеем большую синергию от того, что находимся вместе. Мы можем предложить не только инвестиционные услуги, но и помочь внести или снять наличные, обменять валюту, предоставить банковскую карточку. «Фридом Финанс Банк» не занимается кредитованием ни чужого бизнеса, ни нашего, оставаясь в первую очередь для нас надежным расчетным институтом.

Это можно назвать преимуществом банка?

— Конечно. Я сейчас однозначно понимаю, что чтобы ни произошло, все деньги наших вкладчиков, я смогу раздать в течение двух-трех дней. И даже если все вкладчики вдруг в один день придут к нам, то мы тот портфель ценных бумаг, в которые мы вкладываем деньги на бирже, сможем продать за сутки, и мне понадобиться время только чтобы из казначейства Банка России эти деньги привести. Мы абсолютно уверены, что наши деньги не застрянут, не окажутся вложенными куда-то. Ну и соответственно, Банк России нас ценит за то, что в нас не сосредоточены специфические риски, и мы не представляем угрозы.

Какие у компании планы на будущее?

— У нас 26 филиалов в России, собираемся увеличить количество филиалов до 30, так как видим высокую востребованность. У людей есть желание инвестировать все больше, поэтому мы продолжим развиваться и в России, и за рубежом, продолжим вкладывать в свою инфраструктуру, IT-системы, образование консультантов.

Партнерский материал

