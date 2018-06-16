Как вольная борьба с бюджетом довела нижнекамского тренера до посадки
Осужденный директор ДЮСШ Нижнекамска признался — похищенное шло на оплату выездов на соревнования
Экс-директор ДЮСШ Нижнекамского района Равиль Булатов, признавший вину в злоупотреблениях, превышениях и мошенничестве, получил два года колонии общего режима. Заслуженный тренер России был взят под стражу в зале суда, однако его коллеги считают решение Фемиды слишком суровым. Булатов же, признавая вину, объяснил — с помощью «мертвых душ» и незаконных арендаторов лишь закрывал дыры по нефинансируемым статьям расходов ДЮСШ. Подробности — в материале «Реального времени».
Премия самому себе и оплата фиктивных занятий
По шести эпизодам уголовного дела обвинялся 58–летний экс-директор спортивной школы Равиль Булатов. По версии следствия, воспользовавшись своим служебным положением, он фиктивно трудоустроил инструктором свою сноху, выписывал премии самому себе и на протяжении 3 лет получал зарплату за якобы проведенные им лично тренировки с воспитанниками. А кроме того, без ведома муниципалитета сдавал помещения для проведения фотосъемок и занятий восточными единоборствами. Полученные от арендаторов деньги тратил по собственному усмотрению.
В общей сложности, ущерб муниципалитету от действий Булатова следствие оценило в 760 тысяч рублей. К моменту рассмотрения дела в Нижнекамском горсуде с должности он был уволен. Директором стал бронзовый призер первенства мира по вольной борьбе в Нью-Дели (Индия) 1997 года и победитель первенства России Инсаф Низамиев. Также на должности тренера в школе работает сын Булатова.
ДЮСШ Нижнекамского района действует с 2000 года по отделениям вольной борьбы, бокса и плавания. За 18 лет подготовлены чемпион мира по борьбе на поясах Реваль Садыков, один мастер спорта международного класса и 10 призеров первенства России.
Хищения во благо?
В суде гособвинитель Олег Горин запросил для Равиля Булатова наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Защита возражала. Адвокат подсудимого Рафаэль Сахапов во время прений пытался донести до служителя Фемиды, что его подзащитный все свою сознательную жизнь посвятил спорту, тренировкам и обучению детей вольной борьбе.
— Лишая общество такого человека, который своим трудом показал свою приверженность к созидательной работе, — все это не отражает трехгодичного лишения свободы, — говорил адвокат подсудимого Рафаэль Сахапов.
В поддержку подсудимого на суде выступили и его коллеги. По их словам, именно благодаря Булатову в небольшом Нижнекамске в 90-х и нулевых было открыто две спортивные школы. «Да он всю жизнь работал в поте лица, выходные проводил на работе, работал даже в отпуске!», — убеждал собравшихся один из общественных защитников.
Отметим, что заслуженный тренер РФ и мастер спорта по вольной борьбе сдался на милость суда еще до начала процесса — он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая на снисхождение суда.
Однако на процессе объяснил причину своих незаконных действий. По словам Булатова, на злоупотребление и мошенничество его толкнуло… недофинансирование спортивного учреждения:
— Я старался на нужды школы, чтобы воспитанники выезжали на соревнования. Бюджет выделяет деньги только на зарплату и на содержание здания, а на командировки нет, поэтому я решился на нарушения.
Подсудимый уверял — в его карманах не осело ни копейки. Но снисхождения суда не добился. Даже с учетом особого порядка судья Сергей Каменов посчитал невозможным исправление Булатова без изоляции от общества и приговорил его к 2 годам колонии общего режима. По данным «Реального времени», защита намерена оспорить приговор.
Уголовные достижения нижнекамских чиновников
Приговор Булатову, пожалуй, самый жесткий из тех, что выносили нижнекамским спортчиновникам за «мертвые души».
За фиктивные трудовые договоры с тренерами и незаконное получение из казны 600 тысяч рублей 5 лет назад депутат горсовета и директор спортшколы Кузнецов был наказан также на ту же сумму.
В 2012-м по делу сотрудников городской ДЮСШ N6 суд установил, что замдиректора Пермина внесла липовые данные об участниках групповых занятий парапланерным спортом с 2006 по 2010 годы, благодаря чему тренер Кудряшов без проведения занятий получал зарплату. Его наказали 3 годами условно со взысканием 277 тыс. рублей ущерба, а замдиректора поначалу получила штраф в 30 тысяч за служебный подлог, сообщала Генпрокуратура. Однако позже, согласно информации на сайте Нижнекамского суда, этот приговор был отменен. А новый не выносился.
В 2017-м за решетку попал экс-начальник управления по делам молодежи и спорту Нижнекамска. Айрата Абдрахманова приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии за присвоение 1,3 млн рублей, включая средства от продажи путевок в детских оздоровительных лагерей «Заря» и «Кама».
Реальным сроком в 6 лет колонии Нижнекамский горсуд показательно наказал за мошенничество экс-заместителя руководителя «Дирекции единого заказчика Нижнекамска» Айдара Хузиева. В 2015 году он был осужден за хищение 13 млн рублей по фиктивным договорам о поставке товаров с аффилированными фирмами и по аренде авто с водителем. Кстати, в ходе следствия под арест попали пять квартир и три автомобиля этого чиновника.
А вот иных нижнекамских чиновников не сажают и за взятку. К примеру, главный архитектор Нижнекамска 29-летний Эмиль Сиразетдинов в декабре 2016 года был осужден за взятку в виде телевизора за согласование вывески на фасаде ТЦ «Олимп» и воспрепятствование предпринимательской деятельности. При этом сохранил и свободу, и муниципальную должность. Его лишь сместили на должность сотрудника отдела архитектуры исполкома. Приняв во внимание явку с повинной и положительные характеристики, суд ограничился штрафом в 280 тыс. рублей.
Только за прошлый год в Нижнекамске в отношении сотрудников муниципальных и государственных структур возбудили пять уголовных дел по 64 эпизодам.
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