Как вольная борьба с бюджетом довела нижнекамского тренера до посадки

Осужденный директор ДЮСШ Нижнекамска признался — похищенное шло на оплату выездов на соревнования

Фото: Ирина Плотникова

Экс-директор ДЮСШ Нижнекамского района Равиль Булатов, признавший вину в злоупотреблениях, превышениях и мошенничестве, получил два года колонии общего режима. Заслуженный тренер России был взят под стражу в зале суда, однако его коллеги считают решение Фемиды слишком суровым. Булатов же, признавая вину, объяснил — с помощью «мертвых душ» и незаконных арендаторов лишь закрывал дыры по нефинансируемым статьям расходов ДЮСШ. Подробности — в материале «Реального времени».

Премия самому себе и оплата фиктивных занятий



По шести эпизодам уголовного дела обвинялся 58–летний экс-директор спортивной школы Равиль Булатов. По версии следствия, воспользовавшись своим служебным положением, он фиктивно трудоустроил инструктором свою сноху, выписывал премии самому себе и на протяжении 3 лет получал зарплату за якобы проведенные им лично тренировки с воспитанниками. А кроме того, без ведома муниципалитета сдавал помещения для проведения фотосъемок и занятий восточными единоборствами. Полученные от арендаторов деньги тратил по собственному усмотрению.

В общей сложности, ущерб муниципалитету от действий Булатова следствие оценило в 760 тысяч рублей. К моменту рассмотрения дела в Нижнекамском горсуде с должности он был уволен. Директором стал бронзовый призер первенства мира по вольной борьбе в Нью-Дели (Индия) 1997 года и победитель первенства России Инсаф Низамиев. Также на должности тренера в школе работает сын Булатова.

ДЮСШ Нижнекамского района действует с 2000 года по отделениям вольной борьбы, бокса и плавания. За 18 лет подготовлены чемпион мира по борьбе на поясах Реваль Садыков, один мастер спорта международного класса и 10 призеров первенства России.

По шести эпизодам уголовного дела обвинялся 58–летний экс-директор спортивной школы Равиль Булатов. Фото elitat.ru



Хищения во благо?

В суде гособвинитель Олег Горин запросил для Равиля Булатова наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Защита возражала. Адвокат подсудимого Рафаэль Сахапов во время прений пытался донести до служителя Фемиды, что его подзащитный все свою сознательную жизнь посвятил спорту, тренировкам и обучению детей вольной борьбе.

— Лишая общество такого человека, который своим трудом показал свою приверженность к созидательной работе, — все это не отражает трехгодичного лишения свободы, — говорил адвокат подсудимого Рафаэль Сахапов.

В поддержку подсудимого на суде выступили и его коллеги. По их словам, именно благодаря Булатову в небольшом Нижнекамске в 90-х и нулевых было открыто две спортивные школы. «Да он всю жизнь работал в поте лица, выходные проводил на работе, работал даже в отпуске!», — убеждал собравшихся один из общественных защитников.

Отметим, что заслуженный тренер РФ и мастер спорта по вольной борьбе сдался на милость суда еще до начала процесса — он полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая на снисхождение суда.

Однако на процессе объяснил причину своих незаконных действий. По словам Булатова, на злоупотребление и мошенничество его толкнуло… недофинансирование спортивного учреждения:

— Я старался на нужды школы, чтобы воспитанники выезжали на соревнования. Бюджет выделяет деньги только на зарплату и на содержание здания, а на командировки нет, поэтому я решился на нарушения.

Подсудимый уверял — в его карманах не осело ни копейки. Но снисхождения суда не добился. Даже с учетом особого порядка судья Сергей Каменов посчитал невозможным исправление Булатова без изоляции от общества и приговорил его к 2 годам колонии общего режима. По данным «Реального времени», защита намерена оспорить приговор.

В 2017-м за решетку попал экс-начальник управления по делам молодежи и спорту Нижнекамска. Фото tatcenter.ru



Уголовные достижения нижнекамских чиновников

Приговор Булатову, пожалуй, самый жесткий из тех, что выносили нижнекамским спортчиновникам за «мертвые души».

За фиктивные трудовые договоры с тренерами и незаконное получение из казны 600 тысяч рублей 5 лет назад депутат горсовета и директор спортшколы Кузнецов был наказан также на ту же сумму.

В 2012-м по делу сотрудников городской ДЮСШ N6 суд установил, что замдиректора Пермина внесла липовые данные об участниках групповых занятий парапланерным спортом с 2006 по 2010 годы, благодаря чему тренер Кудряшов без проведения занятий получал зарплату. Его наказали 3 годами условно со взысканием 277 тыс. рублей ущерба, а замдиректора поначалу получила штраф в 30 тысяч за служебный подлог, сообщала Генпрокуратура. Однако позже, согласно информации на сайте Нижнекамского суда, этот приговор был отменен. А новый не выносился.

В 2017-м за решетку попал экс-начальник управления по делам молодежи и спорту Нижнекамска. Айрата Абдрахманова приговорили к 3 годам 10 месяцам колонии за присвоение 1,3 млн рублей, включая средства от продажи путевок в детских оздоровительных лагерей «Заря» и «Кама».

Реальным сроком в 6 лет колонии Нижнекамский горсуд показательно наказал за мошенничество экс-заместителя руководителя «Дирекции единого заказчика Нижнекамска» Айдара Хузиева. В 2015 году он был осужден за хищение 13 млн рублей по фиктивным договорам о поставке товаров с аффилированными фирмами и по аренде авто с водителем. Кстати, в ходе следствия под арест попали пять квартир и три автомобиля этого чиновника.

А вот иных нижнекамских чиновников не сажают и за взятку. К примеру, главный архитектор Нижнекамска 29-летний Эмиль Сиразетдинов в декабре 2016 года был осужден за взятку в виде телевизора за согласование вывески на фасаде ТЦ «Олимп» и воспрепятствование предпринимательской деятельности. При этом сохранил и свободу, и муниципальную должность. Его лишь сместили на должность сотрудника отдела архитектуры исполкома. Приняв во внимание явку с повинной и положительные характеристики, суд ограничился штрафом в 280 тыс. рублей.



Только за прошлый год в Нижнекамске в отношении сотрудников муниципальных и государственных структур возбудили пять уголовных дел по 64 эпизодам.