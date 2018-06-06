Как Ефремов не смог прочитать Путину «За все, за все тебя благодарю я...»

На youtube-канале «вДудь» вышел новый выпуск шоу, героем которого стал актер Михаил Ефремов. С Юрием Дудем он обсудил, как можно жить в современной России и получать от этого удовольствие, ответил на вопросы о Кирилле Серебренникове и об отношении к Сталину, рассказал историю появления стихотворения «Они пахали» из серии «Гражданин поэт». Отвечая на традиционный вопрос Юрия Дудя о том, что бы хотелось сказать Путину, Ефремов произнес фразу, ставшую для него мемом: «Покайтесь! Не слышно!»