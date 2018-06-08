Ак Барс Банк: «Развиваем GR-кредитование»

Начальник управления продаж корпоративному бизнесу Ак Барс Банка Наталья Симакова рассказывает о новых направлениях работы – внедрении системы банковского обслуживания государственных структур и клиентско-продуктовом центре для участников внешнеэкономической деятельности.

Какие самые востребованные банковские продукты среди клиентов – представителей среднего и крупного бизнеса?

– Классически первое место занимает кредитование на пополнение оборотных средств. Также пользуются спросом кредитные продукты на инвестиционные цели и мультицелевые гарантийные линии. Компаниями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), востребованы продукты внешнеторгового финансирования, возможность осуществления прямых расчетов и т.д.

В связи с потребностью рынка в начале этого года в структуре Дирекции продаж корпоративному бизнесу было создано новое подразделение – Клиентско-продуктовый центр, который выступает основным двигателем продуктов ВЭД. Банк финансирует экспортные и импортные операции в рублях и иностранной валюте, в том числе за счет средств зарубежных банков-корреспондентов.

Для экспортеров действуют программы беззалогового кредитования под обеспечение страхового покрытия АО «ЭКСАР», а также субсидирования процентной ставки АО «РЭЦ». Ак Барс Банк является одним из банков, аккредитованных для участия в программе Минэкономразвития РФ по субсидированию процентных ставок по кредитам, предоставленным экспортерам высокотехнологичных товаров.

С 2018 года банк начал активно развивать направление сотрудничества с GR-сегментом. Оно ориентировано на работу с бюджетными структурами, выступающими заказчиками таких услуг банков, как РКО, зарплатные проекты, кредитование и реже депозиты.



Еще одним востребованным продуктом среди клиентов можно назвать онлайн конверсию, эта услуга предоставляется в рамках системы дистанционного банковского обслуживания и позволяет в режиме реального времени покупать и продавать валюту по курсам, максимально приближенным к курсам валютного рынка Московской биржи без взимания каких-либо дополнительных комиссий за конвертацию.

Какие новые направления по работе со средним и крупным бизнесом развиваются в банке?

– Новым направлением в работе с сегментом КСБ можно назвать расчетный центр корпорации (РЦК), который в режиме онлайн позволяет контролировать денежные потоки головной компанией группы за своими дочерними структурами – мониторить и акцептовать транзакции, организовать работу в рамках бюджетирования, а также продукты финансового факторинга, в том числе финансирование дебиторской задолженности.

Банк сотрудничает с крупнейшими компаниями отраслей промышленности, входящим в топ-100, какие услуги среди них наиболее востребованы?

– В стратегии развития Ак Барс Банка до 2021 года поставлена задача развития отношений с крупнейшими российскими компаниями. Учитывая клиентоцентричность и готовность банка к удовлетворению индивидуальных запросов, разработан один из наиболее востребованных продуктов – краткосрочное корпоративное кредитование через торговые площадки, а также посредством аналитических систем, таких как Bloomberg. Сроки такого кредитования различные и варьируются в диапазоне от 1 дня до 1 года. Основным преимуществом является оперативность принятия решений и гибкость при определении ценовых параметров. Благодаря развитию сотрудничества с крупнейшими компаниями Ак Барс Банк укрепил и продолжает усиливать свои позиции и узнаваемость на рынке Российской Федерации.

С 2018 года банк начал активно развивать направление сотрудничества с GR-сегментом. Оно ориентировано на работу с бюджетными структурами, выступающими заказчиками таких услуг банков, как РКО, зарплатные проекты, кредитование и реже депозиты. Мы уверены, что эта сфера может и должна развиваться, учитывая задачи РФ на ближайшую перспективу.

– Ак Барс Банк имеет в своем арсенале ряд соглашений с объединениями и министерствами регионального и государственного уровня в части субсидирования ставок по кредитам, какие это соглашения в общих чертах и что они дают?

– Мы активно расширяем свою партнерскую сеть, для создания максимально выгодных условий обслуживания для наших клиентов. В связи с этим банк заключил ряд знаковых соглашений.

Например, соглашение с АО «Российский экспортный центр». Цель программы – поддержка несырьевого российского экспорта, увеличение объемов экспорта и повышение привлекательности экспортной деятельности для российских предприятий. Цель кредитования – это финансирование кассового разрыва с момента отгрузки товара и финансирование расчетов по экспортному контракту, включая авансовые платежи. Субсидия позволяет снизить ставки по кредитам в долларах и евро на 3%, по кредитам в рублях – на 0,4 ставки ЦБ РФ.

Так же в рамках соглашений со странами ближнего зарубежья, клиенты могут участвовать в программах субсидирования на приобретение техники белорусского производства, а также приобретать товары, произведенные в Казахстане с использованием аккредитивов по низким ставкам с отсрочкой платежа по уже полученному товару.

В целом, в банке созданы максимально комфортные условия для клиентов. Растущие за последние годы показатели деятельности кредитной организации говорят о том, что Ак Барс Банк не только работает стабильно, но и уверенно развивается.

ПАО «АК БАРС» БАНК



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