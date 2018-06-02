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Видеоопрос: «Что бы вы предложили Владимиру Путину на «прямой линии»?»

07:00, 02.06.2018 11
Видеоопрос: «Что бы вы предложили Владимиру Путину на «прямой линии»?» Фото: kremlin.ru

7 июня состоится очередная «прямая линия» президента РФ, в рамках которой он общается с гражданами страны. За 5 дней работы центра обращений в адрес Владимира Путина поступило уже более полумиллиона заявок. В этом году ему можно не только задать вопрос или пожаловаться, но и выдвинуть свою идею или предложение по решению какой-либо проблемы.

«А что вы бы предложили Владимиру Путину?», — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 07:15
    Первый мужчина точно, кратно, всё сказал!
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    Анонимно 11:03
    Они и дальше не будут платить. Черный нал и все такое и нет проблем
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  • Анонимно 07:22
    Запретить экспорт нефти
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    Анонимно 10:05
    Зачем? Лишить РФ Источника дохода?
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    Анонимно 13:45
    Пусть альтернативу найдут
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  • Анонимно 07:33
    Когда мы увидим стратегический план развития экономики РФ? Наша страна сейчас живет по понятиям.
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    Анонимно 17:14
    Не увидим. Вернее план увидим, а осуществление его, нет
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  • Анонимно 12:15
    Чтобы чаще приезжал к нам в гости, с его приездом у нас становится лучше
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  • Анонимно 13:19
    Многих волнует пенсионный возраст
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    Анонимно 16:10
    Конечно, намного увеличивают же и так намного
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  • Анонимно 14:16
    Санкции пусть он все отменит
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