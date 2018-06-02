Видеоопрос: «Что бы вы предложили Владимиру Путину на «прямой линии»?»

7 июня состоится очередная «прямая линия» президента РФ, в рамках которой он общается с гражданами страны. За 5 дней работы центра обращений в адрес Владимира Путина поступило уже более полумиллиона заявок. В этом году ему можно не только задать вопрос или пожаловаться, но и выдвинуть свою идею или предложение по решению какой-либо проблемы.