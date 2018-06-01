На чужом гробу: в Заинске разгорелся скандал с погребением женщины в могилу пожилой пары

Администрация кладбища уверяет — закон не нарушен, власти обещают разобраться

В Заинске произошел вопиющий случай, связанный с захоронением женщины. Мало того, что Старозаинское кладбище давно закрыто для погребений, вдобавок к этому родственники покойной похоронили ее в чужую могилу, где уже несколько лет покоится пожилая чета. Близкие этой пары требуют перезахоронения, а родных недавно усопшей пока не могут найти. Но оказалось, что разрешение на погребение на этом участке им выдала администрация погоста. Корреспондент «Реального времени» выслушала мнения сторон конфликта.

Закрытое кладбище для некоторых открыто?

Житель Заинска Максим Калугин до сих пор в шоке от увиденного. Недавно молодой человек вместе с родственниками посетил могилу бабушки и дедушки, захороненных на Старозаинском кладбище. Пришли, как обычно, — прибраться и обновить кресты, рассказывает парень. Но, увидев, что здесь произошло, все ужаснулись. Оградка бабушки и дедушки была перевернута и сдвинута до общего двойного памятника, а с могилы деда убран крест. Еще большее потрясение родня испытала, обнаружив прямо на могиле деда свежее захоронение.

— Моей крестной, бабушкиной сестре, которая была с нами, от увиденного стало плохо, — рассказывает Максим.— У нее случилась истерика. Около часа пытались ее привести в себя, в итоге одному из нас пришлось отвезти ее домой. Сами же остались, чтобы хоть как-то прояснить ситуацию.

Деда семья Калугиных похоронила еще в 1970 году, бабушки не стало в 2015-м. По словам родственников, бабушку решили предать земле рядом с любящим мужем, на том месте, где когда-то стояли столик и скамейка. Супружеская чета еле поместилась под одной оградой, говорит племянница бабушки, Ирина. Теперь же три человека покоятся «друг на друге», возмущается она. В первую очередь решили прояснить ситуацию у смотрителя погоста. Ранее он всегда находился в своей сторожке у входа. Но будка с недавних пор опустела, говорят люди. С кого спрашивать за нарушение — неизвестно.

На месте нового захоронения стоят крест и венок с надписью «Любимой маме от детей». Увидев данные женщины и дату захоронения, семья Калугиных принялась искать родственников усопшей через социальные сети. Жители Заинска на объявление отреагировали быстро: кто-то бурно возмущался и обсуждал, а кто-то реально пытался помочь. По словам Ирины, вскоре на связь с ней вышла подруга похороненной женщины, которая сообщила, что дочь усопшей сейчас на отдыхе за границей, и вопрос нужно решать после ее приезда.

— Я ничего не имею против женщины, которую похоронили, — рассказывает корреспонденту «Реального времени» родственница супружеской четы Ирина. — Возмущает лишь тот факт, что дети могли так поступить с родной матерью. Они прекрасно видели наш двойной памятник, кресты, свежие цветы и границы ограды, в конце концов. Вот так снять, выбросить и на человека похоронить еще одного — так нельзя! — переживает Ирина.

Никакого вандализма…. в тесноте, да не в обиде

Вскоре родственникам пожилой пары все же удалось встретиться со смотрителем Старозаинского кладбища Михаилом Дятловым и хозяйкой похоронного бюро Татьяной Дятловой. Оба представителя ритуальных услуг — не однофамильцы, а супруги. По их словам, никакого вандализма в действиях близких недавно усопшей женщины они не усматривают. Рассказали, что к ним обратилась дочь местной жительницы с просьбой выделить землю для захоронения. Ей предложили одно свободное место, но участок не понравился. Поэтому, походив немного и осмотревшись, приняли решение похоронить покойную в проходе между двумя могилами.

— Места для захоронения женщины здесь было достаточно, ограду не двигали и никакого креста, который, как утверждают родственники, поставлен на могиле деда, здесь не было! Покажите фото, как было ранее, и докажите акт вандализма, — потребовали от изумленных Калугиных руководитель похоронного бюро и смотритель кладбища.

Разбирательства, кто прав, а кто нет, перешли в настоящий скандал. Даже эксперимент провели: сдвинули оградку могилы бабушки и дедушки на прежнее место. Итог — край металлической конструкции встал ровно посередине могилы женщины. Тем не менее каждый остался при своем мнении. Родственники пенсионеров считают захоронение незаконным и по совету местного батюшки, который уверяет, что погребение в чужую могилу — большой грех, будут настаивать на перезахоронении женщины. Судя по реакции родных и близких женщины, делать этого они не собираются и в своих действиях ничего противозаконного не видят.

История не уникальная

С вопросом, как такая ситуация могла произойти на давно закрытом кладбище, мы обратились в администрацию Заинского района. По словам руководителя исполкома, о сложившейся ситуации между местными жителями он слышит впервые.

— Есть постановление о том, что Старозаинское кладбище закрыто, оно попросту переполнено. Как там до сих пор предают земле тела местных жителей, не знаю. На территории муниципального района есть еще несколько новых погостов. Я обязательно выеду на место, чтобы лично убедиться, есть ли в данном захоронении нарушения, и возьму проблему под свой контроль, — заверил Сергей Максимов.

Глава исполкома Заинска сдержал слово и спустя пару дней действительно отправился на кладбище. На встречу также пригласили родственников усопших с обеих сторон и руководство ритуального агентства. Как уверяет племянница пожилых Ирина, представитель власти просил урегулировать вопрос мирным путем. После долгих переговоров родня недавно похороненной женщины просто передвинула оградку на прежнее место, и теперь посторонняя покоится на могиле бабушки и дедушки Калугиных.

Между тем случай захоронения на закрытом кладбище в Татарстане вовсе не уникальный. Совсем недавно такая же история произошла в Казани. Жители дома №1 по улице Сабан, под чьими окнами стнаходится давно закрытое кладбище, однажды обнаружили у его ограды свежую могилу. Расстояние от нее до жилой многоэтажки не более 100 метров, что является нарушением санитарных норм. Люди собирают подписи для перезахоронения покойной. В исполкоме города им подтвердили, что хоронить на этом погосте нельзя.

Кроме того, в республике, как и в Заинске, были случаи погребения в чужие могилы. Например, в 2013 году не нашла захоронения своей матери на Юдинском кладбище жительница Казани Анна Решетняк. На том месте, где раньше стоял скромный крест ее матери, высилась плита и памятник другой покойницы. Оказалось, ее родственники ошиблись. Жаркие споры из-за захоронений возникают не только между посторонними, но и между родственниками. Яркий пример тому дело, которое рассматривал в 2016 году Конституционный суд РТ. Истец, житель Казани Руслан Сказецкий, заявил, что утвержденный исполкомом порядок, при котором владелец захоронения может хоронить новых покойников без учета мнения остальных родственников, нарушает его права. Мужчине не понравилось, что в могиле его близких на Арском кладбище погребли дальних родственников без его согласия.