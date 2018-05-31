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«Без косяка не бывает никогда»: как чествовали «Ак Барс»

13:25, 31.05.2018 3

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«Без косяка не бывает никогда»: как чествовали «Ак Барс» Фото: Олег Тихонов

Чествование «Ак Барса», взявшего в минувшем сезоне третий Кубок Гагарина, казалось, продумали до мелочей: масштабная акция по всему городу, интересная «движуха» на площади для болельщиков и даже несколько новых форматов. Но стихия — вещь капризная, и она внесла свои коррективы в планы клуба. Однако в «Ак Барсе» не растерялись и все-таки устроили проезд по центру города с оставшимися до конца поклонниками, побывали на чествовании у президента РТ и с размахом повеселились в «Пирамиде». О том, как прошло чествование «барсов», не обошедшееся «без косяка» (как поется в любимом треке команды в раздевалке), — в видеосюжете «Реального времени».

Видео Эрика Добролюбова
СпортХоккей Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:11
    Вчера мимо проезжала, никого не было после 5 вечера. и стоило ради этого сцену такую делать?
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  • Анонимно 16:44
    На этот раз кубок держали сильно)))
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  • Анонимно 16:46
    Против природы не попрешь:)
    Но все равно гордость берет за ак барс
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