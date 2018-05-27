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Кто получил «Алтын Билбау»: в Казани вручили «Оскар в боевых искусствах»

14:00, 27.05.2018
Кто получил «Алтын Билбау»: в Казани вручили «Оскар в боевых искусствах» Фото: askarate.ru

В казанском концертном зале «Уникс» состоялась III церемония вручения Национальной премии Республики Татарстан в области боевых искусств «Алтын Билбау» — «Золотой пояс». Это высшая награда РТ в области боевых искусств. Награждение прошло в пяти номинациях: «Лучший спортсмен (боец) года», «Лучший тренер года», «Лучший руководитель года», «Лучший промоутер года», «Верность традиции».

Видео Камиля Исмаилова
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