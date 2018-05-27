Видео недели: Хиллари с шапкой-ушанкой, трагический прыжок в Мензелинске и разборки гастарбайтеров

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Не можешь победить — присоединяйся» от Хиллари Клинтон

Чувства юмора Хиллари Клинтон не занимать — бывший кандидат в президенты США взяла с собой шапку-ушанку на встречу с выпускниками Йельского университета. Свой выбор Клинтон объяснила так: «Не можешь победить их — присоединись к ним».

Последний прыжок

19 мая в Мензелинске во время прыжка парашютистов случилось страшное — двое любителей экстремального вида спорта столкнулись в воздухе и при приземлении погибли. Казанец Рушан Сибгатуллин и челнинец Олег Щелканов в составе группы спортсменов выполняли свободное падение с высоты 4 тысячи метров, во время которого один спортсмен влетел в раскрытый парашют другого.

И самолет мой дом

Десять лет и почти $220 тысяч ушло у американского пенсионера (в прошлом инженера) на то, чтобы переоборудовать «Боинг» в собственный дом. Брюс Кэмпбелл купил списанный самолет в Греции в 2003 году, после чего перевез его в лес в штате Орегон. В результате преобразований у пенсионера появился жилой дом с полезной площадью 350 квадратных метров.

Непозитивный Мутко и закрытая смена правительства

Владимир Соловьев в радиоэфире раскритиковал процедуру смены российского правительства. Журналист и телерадиоведущий возмутился тем, что после отставки кабинета министров не был произведен открытый анализ проделанной им работы и ее итогов.

— Например, что такого позитивного сделал Мутко, что он стал вице-премьером? Он, что, до этого поднял туризм в стране и спорт? — негодовал Соловьев.

«А-а-а-а» от рысей

Как обычно, без животных наш видеообзор не обошелся. В Сети набирает популярность ролик, в котором ссорятся две рыси в Канаде. Животные предпочли решать конфликт не силой, а звуками. Кто кого в итоге перекричал — неизвестно.

На Астану напал ураган

Столица Казахстана Астана 22 мая пережила мощнейший ураган. Сильный ветер срывал кровлю со зданий, свалил башенный кран и с легкостью сдувал сооружения на детской площадке и скамейки.

Минобороны испробовал «Булаву»

Во время учений на подводном крейсере «Юрий Долгорукий» была запущена баллистическая ракета «Булава». Стрельба велась из подводного положения в акватории Белого моря и достигла своих целей на камчатском полигоне Кура.

Горой за ларек

Нападением мигрантов на полицейского окончился рейд правоохранителей на одном из рынков города. По просьбе администрации Приволжского и Вахитовского районов они сопровождали работы по сносу незаконных построек, когда к одному из стражей порядка подошли несколько мужчин и в агрессивной форме начали мешать его работе. Нападавших увезли в отделение полиции, где выяснилось, что они являются гражданами Узбекистана.

«Ну-ну», — ухмыльнулось Электричество»



Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук на ПМЭФ с помощью анекдота потроллил бурное развитие информационных технологий в современном мире.

«Я знаю все», — сказала Википедия. «Я могу связаться со всем миром», — сказал Интернет. «Ну-ну», — ухмыльнулось Электричество. Мы должны понимать, что при всей децентрализации, если у меня рубильник, то я всю вашу децентрализацию закончу одним движением руки. И сегодня в Америке не приедут домой 80% людей, которые едут по GPS. В Европе — 70%. А у нас уже 35%! Всего доброго!» — закончил Ковальчук.

Воровского фарта Шакро Молодому



В соцсетях появилось видео из Пресненской пересыльной тюрьмы, где после переклички арестанты приветствуют Шакро Молодого, которого суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

«Арестанты, давайте все вместе тепло поприветствуем нашего старшего брата Шакро Молодого, который сегодня заехал к нам на централ. Пожелаем ему крепкого здоровья, терпения, воровского фарта и всего самого светлого от Господа Бога. Ауе!» — кричит в зарешеченное окно мужчина в майке.