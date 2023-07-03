Марат Хуснуллин заявил, что у Казани есть успешный опыт развития исторического центра

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главной задачей застройки исторических территорий в городах является достижение баланса интересов между сохранением исторического наследия и его грамотной интеграции в общегородскую среду. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в приветствии к участникам форума «Ребус: экономика строительства в историческом центре», которое проходит в Казани при поддержке Минстроя страны, раиса Татарстана Рустама Минниханова и Союза архитекторов.

По его словам, Казань выбрана не случайно местом проведения форума — город обладает успешным опытом развития исторического центра. Рустам Минниханов в ответ добавил, что застройка должна быть не только гармоничной, но и экономически оправданной.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что Казань подготовила две градостроительные концепции застройки в центре города — «Закабанье» и «Подлужная». Первая привязана к градостроительным регламентам возле Казанского Кремля, а вторая — к набережной Казанки. В обоих случаях высотность зданий не может превышать 2-5 этажей.

Рустам Минниханов напомнил, что в Казани три объекта культурного наследия ЮНЕСКО и 11 исторических поселений, которые определяют условия застройки исторических территорий.

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Луиза Игнатьева