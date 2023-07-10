Ввод многоквартирного жилья в России за полгода вырос на 6%

Ввод многоквартирного жилья в регионах России за полгода вырос на 6%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.



По оперативным данным, в эксплуатацию за шесть месяцев 2023 года ввели 21 млн кв. м многоквартирных жилых домов. Улучшили жилищные условия за пять месяцев этого года 1,5 млн семей.

— По поручению президента мы работаем над удержанием рекордных темпов прошлого года. Минстрой заключил с регионами меморандумы по повышению градпотенциала, чтобы к 2030 году он вырос до 500 млн кв. м, — рассказал Марат Хуснуллин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с начала года ввели 1,92 миллиона квадратных метров жилья, что составляет 62% от годового плана. Застройщики коммерческого жилья ввели 115 многоквартирных домов общей площадью 926 тысяч квадратных метров, что составляет 65% от запланированного объема. Строятся еще 82 дома.

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Маргарита Головатенко