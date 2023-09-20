Марат Хуснуллин допустил нехватку 400 тысяч строителей к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Строительной отрасли в России не хватает 50 тысяч работников. Дефицит кадров к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек, считает вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Если будет развиваться экономика теми темпами, в том числе и по строительству, то дефицит до 2030 года может быть до 400 тысяч, — передает его прогноз «Интерфакс».

Марат Хуснуллин напомнил, что сейчас в России в строительной отрасли и ЖКХ занято 11 миллионов человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале в Минстрое России говорили о нехватке 200 тысяч специалистов в строительной сфере. Для эффективности взаимодействия предприятий, предпринимателей и образовательных организаций планировалось разработать стратегию кадровой политики в строительной отрасли. Ее хотят представить правительству страны в следующем году.

Спустя два месяца президент России Владимир Путин обратил внимание на дефицит рабочих рук во многих сферах деятельности. Для решения этой проблемы он призвал прибегнуть к кадровому потенциалу регионов, «где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы».



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Айрат Назипов