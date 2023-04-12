США ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

США расширили антироссийский санкционный список. В него попал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Всего Минфин США в этот раз ввел санкции против 30 физических и около 90 юридических лиц России, среди которых — «Юнармия» и «Мегафон». В списке также 19 торговых судов.

В январе 2023 года Минфин США ввел санкции против раиса Татарстана Рустама Минниханова. Также в санкционный список попал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним, антироссийские санкции США и страны Европы начали вводить после объявления президентом России 24 февраля 2022 года специальной военной операции. Ограничительные меры затронули как само государство, так и отдельных граждан, включая самого Владимира Путина, его окружение, чиновников, бизнесменов и компании.



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Елизавета Пуншева